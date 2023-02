Meri-Halikossa olisi pitänyt herätä aiemmin

Laineet lyövät Meri-Halikossa, jossa kyläkoulu on lakkautusuhan alla. Kaupunki järjesti keskiviikkona alueen asukkaille keskustelutilaisuuden (SSS 17.2.). Siellä pukeutuivat sanoiksi niin kyläläisten kiukku kuin poliitikoiden tuska. Meri-Halikon asukkaat oikeutetusti vaativat, että Salo elää kuten opettaa ja pitää huolta kylistään. Ilman koulua kylä on vaarassa näivettyä.

Kaupungin johtavat poliitikot ja virkamiehet totesivat yhtä oikeutetusti, että ilman riittävää oppilasmäärää koulua ei ole järkeä ylläpitää. Kotimatkalla saattoivat manata sitä onnetonta, joka aikanaan keksi strategiapaperissa nimittää kyliä kaupungin rikkaudeksi.

Meri-Halikon koulun kohtalo on ollut vaakalaudalla pitkään. Nykyisessä koulurakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia. Ratkaisua on haettu parakkitiloista. Nyt pohditaan, kuinka pitkään koulunsa aloittavat lapset kävisivät moduulikoulua ennen siirtymistään Halikon Mustamäen kouluun. On mahdollista, että välivaihe jää välistä ja kaikki lapset päätyvät pendelöimään.

Lähikylien asukkaiden toiveita on helppo ymmärtää. Koulu on olennainen osa lapsiperheen asumista. Mutta todennäköisesti kaikki ymmärtävät myös asian realiteetit. Alueen koululaisten määrä on laskemassa lähivuosina kolmenkymmenen pintaan. Kaupunki ei voi tehdä ylimitoitettuja investointeja, vaikka kuinka velaton olisikin.

Meri-Halikko on hyvä esimerkki muna-kana-ongelmasta, joka koskee kaikkia lähipalveluja ja jota kaikissa kylissä mietitään. Ilman palveluja väki kaikkoaa, mutta toisaalta ilman ihmisiä ei kannata tuottaa palvelujakaan.

Meri-Halikossa kiistely koulun kohtalosta kertoo vain sen, että juna ehti jo mennä. Elinvoimasta täytyisi murehtia ennen kuin lapsiluku vähenee. Kyse on lopulta siitä, miten houkutellaan uusia, mielellään nuoria, asukkaita. Jos katsoo verkon asunnonmyyntisivustolta, Kokkilan ja Vartsalan alueella on tällä hetkellä myynnissä kaksi taloa. Tontteja Etuovi-palvelussa ei ole tarjolla ensimmäistäkään. Katse kääntyy maanomistajiin.

Tonttitarjonta usein seuraa kysyntää tai toisinpäin. Muna-kana-ongelma sekin. Salon kaupungin sivuilta etsivä löytää Vartsalasta yhden tarjolla olevan tontin. Vaikka siihen mahtuisikin rivitalo, kyläkoulua se ei pelastaisi.