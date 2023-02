Mielipide: Käytetään junarahat mieluummin siirtoviemärin rakentamiseen

Timo Lähteenmäki nosti (SSS 11.1.) esille Salon kaupunginvaltuuston joulukuussa hyväksymän Salon kaupunkistrategian 2030, tämän komeasti ”avaimet kaikkin oviin” nimetyn esityksen. Lähteenmäki pitää strategian luomista tarpeellisena tulevaisuutta ajatellen, mutta kokee uhkana sen, että hienot muotoilut jäävät todellisuudessa tyhjiksi korulauseiksi. Tuosta uhasta olen samaa mieltä.

Strategian sivuille yritettiin useita muutoksia. Esimerkiksi, että edunvalvontaa koskevasta osiosta olisi poistettu Tunnin junaan liittyvät kirjaukset, mutta isolle osalle valtuutetuista se ei sopinut.

Toivottavasti silmät edellä mainitun hankkeen osalta ovat auenneet. Valtiovarainministeriön raportti kertoo (SSS 24.1.), että Turun tunnin juna ja kaksi muuta suurta ratahanketta ovat kannattamattomia. Ilmastovaikutusten kuittaamiseenkin kuluisi yli sata vuotta.

Mutta vaikka kivenjärkäleitä on nyt radalle vieritelty, niin Saloa pidetään yhä hankkeen uskollisena kannattajana. Valtuuston keväinen päätös takaa, että kaupunki on sitoutunut Turun Tunnin Juna Oy:n osakemerkintään ja pääomittamiseen enintään 3,74 miljoonalla eurolla.

Talousarviossa 2023 hallituksen perusteluissa näytettiin, tai ainakin yritettiin näyttää, että ei tässä vielä noin suurissa summissa liikuta. Vuoden 2022 todellinen kerättävä pääoma on hallituksen mielestä ollut huomattavasti alhaisempi verrattuna budjetoinnin perusteena olleeseen suunnitelmaan. Siksi vuoden 2022 toteuma alittaa talousarvion ja tulee olemaan vain noin 849 600 euroa.

Minä ja moni muu ajattelee, että kyllä tuollaiselle summalle löytyisi tärkeämpääkin käyttöä. Esimerkiksi voin nostaa vaikkapa siirtoviemärin rakentamisen Kiskon ja Muurlan välille. Muutama valtuutettu tuota talousarvioon esitti. Että edes 50 000 euroa varattaisiin suunnitteluun. Ei onnistunut. Enemmistö valtuutetuista on sitä mieltä, että antaa niiden paskavesien olla miten ovat.

Löydän minä tuosta hyväksytystä talousarviosta muutakin ihmeteltävää.

En ymmärrä miksi Helenankadun ja Inkerinkadun välille tarvitaan silta. Inkerinkadun joenpuoleisesta päästä kun kaartaa Kivan suuntaan ja kävelee 100 metriä, niin Taksiaseman kohdalla näkee Helsingin- ja Turuntietä yhdistävän sillan. Eikö se riitä?

Ja miksi Inkerinkadun ja Kirkkokadun välisten katualueiden saneeraus on aina vaan esillä ja todella suurella summalla? Toki nuo molemmat on merkitty vuodelle 2024, mutta nuoko tässä kaupungissa ovat niitä todella akuutteja tarpeita? Eikö ensin pitäisi tarkistaa millaisia pyörä- ja kävelytie- tai muita tarpeita asukkailla on kuntaliitos-Salon vanhoissa kunnissa?

Marjatta Halkilahti

Salo, Muurlan kaupunginosa