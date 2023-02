Mielipide: Nykymenolla Salon rannoista tulee ankeita mökkilähiöitä

Salon seudun maanomistajilla on kasvava kiinnostus kaavoittaa lisää rakentamista omistamilleen ranta-alueille. Järvi- tai merenrantamaan arvon maksimointi on sinällään ymmärrettävää – onhan kaunis seutumme houkutteleva vapaa-ajan kohde esimerkiksi pääkaupunkiseudulta tuleville. Ranta-asemakaavoituksessa on samalla alkanut esiintyä hankkeita, jotka eivät täytä lakien ja oikeudellisten periaatteiden vaatimuksia. Ongelmana on, että kaupunkimme kaavoitusviranomainen ei täytä velvollisuuttaan oikaista ja korjata kaavaehdotusten epäkohtia.

Ranta-asemakaavaesityksiä laativat tyypillisesti maanomistajien hankkimat kaavakonsultit. Valmisteluun kuuluu erinäisiä selvityksiä, kuten emätilatarkastelu ja muunnetun rantaviivan laskenta, vapaaksi jäävän rannan määrän osoittaminen ja luontoselvitys. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa rantakaavoituksessa maanomistajien tasapuolinen kohtelu, virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen, luontoarvojen vaaliminen ja asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen.

Salossa näyttää olevan käytäntö, jossa kaavakonsultin ja kunnan kaavoitusvirkamiehen toimesta laistetaan tällaisista olennaisista selvityksistä. Todetaan vain, että ”tässä tapauksessa ei ole tarpeellista kyseisiä selvityksiä tehdä” – eikä siis emätilaperiaatetta soveltaa ja rakentamisesta vapaata virkistykseen tarkoitettua ranta-aluetta huomioida. Kysymykseen perusteluista saa virkamiehiltä helposti vastauksen että ”meillä Salossa on ollut tällainen käytäntö”.

Mihin käytäntö perustuu, siihen ei saa vastausta. Eikä tietysti voida saadakaan, koska oikeudellisesti kestävää vastausta ei ole olemassakaan. Tällaista lain ja kuntalaisten edun vastaista menettelyä ilmenee parhaillaan esimerkiksi Iso-Kiskon alueen Honkala-Annalan rantakaavahankkeessa.

”Salon käytäntöä” on, että kaavakonsultti tekee selvitykset virheellisin menetelmin, mutta kaavoitusviranomainen ei puutu asiaan. Tätä näkyy hankkeissa, joissa selvitysten tulokset eivät puoltaisi maanomistajan hakemaa kaavamuutosta, vaan osoittaisivat, että se ei ole toteutettavissa.

Osalliset voivat kaavoitusprosessissa tehdä muistutuksia. Osa ”Salon käytäntöä” näyttää olevan, että virkamiehet myötäilevät kaavakonsultin kantaa tämän ampuessa alas muistutukset kohta kohdalta. Näin myös silloin, kuin muistutuksissa on kyse Suomessa vakiintuneiden kaavoituskäytäntöjen noudattamisesta, kuten emätilaselvityksen laatimisesta eli rantarakennusoikeuden oikeudenmukaisesta selvittämisestä.

Surullista on, että kaupunkimme luottamuselimissä tämä ”Salon käytäntö” menee läpi niin kuin vesi valuu hanhen selästä. Lautakuntapäättäjän tulisi voida luottaa kaavoitusvirkamiehen esityksiin. Pienen kaupungin luottamushenkilölle on kuitenkin usein epämiellyttävää nostaa tällaisia virkamiesten menettelyn puutteellisuuksia esiin. Pitää muistaa, että myös luottamuselimet ovat vastuussa kaavoitusprosessin oikeellisesta toteuttamisesta.

Salon kaavoitusviranomaiset ovat mahdollistaneet toiminnallaan käytännön, joka tulee lopettaa välittömästi. Yksittäisen maanomistajan etuja ajavan kaavakonsultin ”jees-jees-käytäntö” johtaa siihen, että Salon järvien rannat täyttyvät mökkitonteista pian yhtä tiiviisti kuin kaupunkilähiöt.

Rantamökkitontteja halutaan laulun sanoin kaavoittaa ”joka niemeen, notkoon ja saarelmaan”, myös maisemallisesti ja luonnon kannalta arkoihin paikkoihin, kuten parhaillaan esimerkiksi Honkala-Annalan hankkeessa Iso-Kiskolla. Ylikaavoituksen myötä rannoilla menetetään loppukin virkistyskäyttöön soveltuva lain edellyttämä vapaa rantaviiva.

Kaavakonsultti ajaa maanomistajan intressiä. Kaavoitusviranomaisen vastuulla on asettaa ehdot ja vaatimukset rantakaavahankkeille. Viranomaisen kuuluu myös tarkistaa eri selvitysten oikeellisuus: onko kaavakonsultti laatinut ne asianmukaisesti vai ei. Salon kaavoittaja joutuu noudattamaan Suomen lakeja, yleisiä kaavoituskäytäntöjä ja hallinnon periaatteita, Salon kaupungin eettisiä ohjesääntöjä unohtamatta.

Ely-keskus ja vaikutusalueen kiinteistönomistajat ovat tehneet Salon alueen ranta-asemakaavapäätöksistä valituksia. Paikallista kaavoitusta koskevasta oikeuskäytännöstä löytyy tuoreita tapauksia, joissa kaupungin hyväksymä kaavamuutos rantarakentamisen lisäämisestä on todettu laittomaksi. Turun hallinto-oikeudessa on myös par’aikaa meneillään vastaavia hankkeita Lounais-Suomesta.

Salolaisten tulee voida luottaa siihen, että kaupungin kaavoitusvirkamiehet toimivat annettujen ohjeiden ja määräysten puitteissa.

Juha Iso-Markku

Salo