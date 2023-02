Mielipide: Salon suunnitelmat uhkaavat uhanalaisten lintujen pesintää Halikossa

Lauantain lehdessä (SSS 25.2.) kerrottiin Halikon Kärävuoren kalliojyrkänteen tulevaisuuden kaavailuista viime keväisen kalliosortuman jälkimaininkeina.

Upeat kalliomäet ja niihin liittyvät jyrkänteet ovat Salon luonnon arvokohteita. Ne ovat muisto edelliseltä jääkaudelta. Ne olivat myös muuttohaukan pesimäpaikkoja vielä viime vuosisadan puolivälissä.

Useimmiten ne ovat metsäalueilla tai peltojen reunamilla, eivät niinkään aivan asutuksen piirissä kuten Kärävuori. Tämä helppo saavutettavuus tekee Kärävuoresta poikkeuksellisen.

Salon kaupunki on ottanut vastuulleen alueen tulevasta turvallisuudesta huolehtimisen ja hyvä näin. Ylilyönteja on kuitenkin vältettävä. Rinne on poikkeuksellisen arvokas luontokokonaisuus. Rinne tulee säilyttää luonnontilaisena. Vain sen alla on paikallaan tehdä tilaa joskus – vuosisatojen kuluessa – putoaville kiville.

Tällaiset kalliojyrkänteiden alapuolella olevat kivipellot eivät ole lainkaan harvinaisia. Niitä on kaikkialla Salon upeiden jyrkänteiden alla. Poikkeuksetta suurimmat lohkareet ovat useiden kuutioiden suuruisia.

Ongelmallista kaupungin suunnitelmissa on aikataulu. Kärävuori on jo vuosia ollut uhanalaisten lintujen pesimärinne. Pesimärinteillä ei saa liikkua, saati toteuttaa entisöintihankkeita pesimäkauden aikana eli ennen heinäkuun alkua. Luonnonsuojelulaki tarjoaa tämän turvan uhanalaisille linnuille.

Tämä upea luontokohde tulee säilyttää sellaisena kuin se on – turvallisuus huomioiden ja uhanlaisten lintujen rauha turvaten. Kärävuoren rinteestä tulee muodostaa lain nojalla suojattu luonnonsuojelualue.

Juhani Karhumäki

Salon kalliojyrkänteitä kiertävä rengastaja