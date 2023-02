Mielipide: Salon teatteri ei mahdu Linjurin tiloihin

Salon Seudun Sanomat julisti jutussaan, että ”Linjuri kiinnostaa teatteria” (SSS 8.2.). Tähän johtopäätökseen oli päädytty Salon Teatterin hallituksen puheenjohtajan haastattelun myötä.

Jutusta voi myös päätellä, että aiheena Linjuri kiinnostaa suurta yleisöä. Näin ainakin, jos uskoo lehden omaa tekstaripalstaa ja lehden aiheesta järjestämää kyselyä. Tiloihin on ehdotettu esimerkiksi karting-rataa, hyvinvointikeskusta ja kauppahallia.

Valtaosa kuitenkin sijoittaisi tyhjiin tiloihin aivan jotain muuta kuin teatterin. Niin tekisivät aivan varmasti myös teatterilaiset, varsinkin kun teatteri on itse ollut perustamassa kuntalaisaloitetta Mariankatu 3:n kunnostamisesta (lähetetty kuntaan 3.1.2023).

Toisin kuin uutinen tai tilojen omistaja saattavat antaa ymmärtää, Linjurin tilat eivät ole muutettavissa helposti tai edullisesti esityskäyttöön. 3,5 metrin korkeus ei yksiselitteisesti riitä, kun otetaan esityskokonaisuus huomioon. Teattereissa ei turhaan puhuta riittävän vapaan korkeuden tarpeesta visuaalisessa ylöspanossa, tekniikan piilottamisessa ja parhaan mahdollisen näköyhteyden saamiseksi näyttämölle. Ammattimaisen teatterin rakentaminen Linjuriin on yksiselitteisesti höpöhöpöä.

Linjurin tilojen omistaja, kiinteistöneuvos Jorma Nieminen on ottanut selkoa myös Mariankatu 3:ssa sijaitsevan teatterirakennuksen rakennusteknisestä kunnosta. Kummallista, etteivät talossa pitkään toimineet itsekään tiedä talon tarkkaa kuntoa, mutta Nieminen tietää. Hänen mukaansa talo on ”kosteusvaurioinen eikä sitä kannata remontoida”.

Talossa on toki myöhemmin rakennetusta wc-siivestä johtuvat ongelmansa, mutta yli 15 vuotta itsekin talossa operoineena väittäisin silti, että oletettu purkukuntoisuus on liioittelua. Nämä väitteet pyrkivät jäämään eloon. Muistuttaisin, että joillakin henkilöillä esimerkiksi Hermannin koulun kohdalla on vieläkin käytössä nimike ”home-Hermanni”. Vaarallista, eikö vain?

Teatteritaiteen kuluttaja Marjatta Halkilahti kirjoitti myös teatteritalon tilasta (SSS 14.2.). Halkilahti kysyy ”miksi teatterin osalta toimitaan kuin se olisi yhtä tyhjän kanssa?” Tätä voisin itsekin kysyä.

On sangen erikoista, että kaupunki antaa mieluummin omistamansa rakennuksen olla tyhjillään ja ilman toimintaa kaupungin keskustassa. Aivan kuin viime vuosina useasti palkitun yhdistyksen tarjoamalla toiminnalla ei olisi mitään merkitystä.

Sama välinpitämättömyys rakennuksen kohdalla toistuu hieman eri muodossa Meri-Halikon koulun kohdalla (SSS 15.2). Miksei tiloja pidetä kunnossa?

Kerrannaisvaikutukset ovat molemmissa tapauksissa suuria. Mielestäni teatterin kohdalla kaupungin osoittama välinpitämättömyys useita korkeasti koulutettuja teatterialan ammattilaisia ja lukuisia harrastajia sekä talon asiakkaita kohtaan on sietämätöntä ja strategisestikin kestämätöntä.

Timo A. Aalto

esitystekniikan ammattilainen ja opettaja,

kulttuurin tekijä ja kuluttaja