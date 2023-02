Mika Lintilä: Whatsapp-tiliäni ei ole kaapattu, mutta rinnakkaiskäyttöä ei voida sulkea pois

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että hänen Whatsapp-tiliään ei ole kaapattu, mutta tilin rinnakkaiskäyttöä ei voida sulkea pois.

Asia on käyty läpi eduskunnan tietohallinnon ja ulkopuolisen tahon kanssa. Asiaa koskeva tutkinta valmistui tänään.

Useat tiedotusvälineet kertoivat viime viikolla, että Lintilän nimissä oli lähetetty Whatsapp-ryhmään pilakuva, niin sanottu meemi, jossa pilkattiin pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja kansanedustaja Matias Mäkystä (sd.). Viesti oli lähetetty Lintilän eduskuntanumerosta, joten eduskunnan turvallisuuspalvelu suoritti puhelimeen teknisen tutkinnan.

Lintilä oli aiemmin arvellut tilinsä olleen kaapattu. Tiedotustilaisuudessa hän luonnehti viitanneensa ”epätietoisuuden tilaan” väärällä termillä.

– Ehkä se oli aika vahvaakin ylireagointia tilanteeseen, jossa tiesin itse sen etten ole kyseistä viestiä lähettänyt, mutta puhelimesta oli lähtenyt sellainen viesti, Lintilä sanoi.

Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessa, että on puhunut koko ajan totta.

Hänen mukaansa tutkinnassa ei ole voitu sulkea pois Whatsapp-tilin rinnakkaiskäyttöä.

– Ilmeisesti QR-koodin avulla se onnistuu verrattain helposti toisella laitteella, Lintilä sanoo.

Seuraavaksi asiasta keskustellaan Whatsappin omistavan Metan kanssa ja todennäköisesti myös poliisin kanssa. Lintilä kertoo, että rinnakkaiskäytön todentamiseen tarvitaan lokitiedot.

Eduskunnan tietoturva ei ole vaarantunut

Mika Lintilä oli viime viikon torstaina viestin lähettämisen aikaan illallisella. Lintilä sanoi tänään, että puhelin oli tapahtumien aikaan hänen päällään olleen takin taskussa.

Lintilä korostaa, ettei lähettänyt viestiä.

– Jos minä olisin lähettänyt sen viestin siihen porukkaan, niin minun olisi ollut erittäin helppo laittaa toinen viesti perään ja sanoa, että sori kaverit, nyt lähti väärään porukkaan.

Lintilä sanoo, ettei tämä olisi ollut hänelle kynnyskysymys. Hän sanoo, ettei ole aiemmin lähettänyt meemejä kyseiseen ryhmään.

– Sitten joku varmaan kysyy, että mikset tehnyt niin, olisit päässyt paljon vähemmällä. No mitäs jos tässä olisikin ollut tietoturvakysymys?

Lintilän mukaan siitäkin olisi voinut seurata syyllistämistä, jos hän ei olisi tuonut esiin tilillä tapahtuneita asioita.

Aiemmin Lintilä on kertonut, että asia ilmeni hänelle, kun hänen erityisavustajansa kysyi torstaina illalla, oliko hän lähettänyt kyseisen viestin.

Hän kertoo, että eduskunnan tietohallinto on tehnyt tutkinnan siitä näkökulmasta, onko eduskunnan tietoturva vaarantunut.

– Se ei ole vaarantunut, Lintilä sanoo.

Edelleen epäselvää, mitä on tapahtunut

Lintilä vastasi tiedotustilaisuudessa kysymykseen siitä, onko hän tai hänen avustajansa käyttänyt Whatsappia pöytäkoneelta. Lintilä vastasi, että hänen mielestään ei.

– Keskusteluissa selvisi, että tili voi olla avattuna pitkiäkin aikoja.

Lintilä sanoo, että tekninen osaaminen ei ole hänen vahvuutensa.

Lintilä kertoo saaneensa Marinia ja Mäkystä koskevan meemin jo aikaisemmin. Hän kertoo pitävänsä meemeistä, jos ne ovat hyviä meemejä. Kyseinen meemi on hänen mukaansa sen suhteen rajamaastossa.

Asia on Lintilän mukaan ollut kiusallinen kaikkinensa.

– Ensinnäkin odottaa niin kauan, että tämä raportti tuli, ja sitten toisaalta kun edelleen on epäselvää, että mitä on tapahtunut. Olen pahoillani siitä hämmennyksestä, mitä tässä matkan varrella on tullut. Toivon mukaan tämä selviää mahdollisimman nopeasti, Lintilä sanoo.

Emmi Tilvis, Ilkka Hemmilä