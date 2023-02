Miten tämä on mahdollista? Vilpas teki kolmos- ja syöttöennätykset, mutta onnistui silti häviämään!

Korisliigaa on takana jo yli neljä kuukautta ja Vilppaan pelaaminen junnaa edelleen saman giganttisen ongelman eli joukkuepuolustuksen ympärillä.

Perjantai-iltana Kouvolan Mansikka-aholla Kouvot ja Vilpas järjestivät poikkeuksellisen korisirkuksen, jossa Vilpas sivusi seuraennätyksiä niin tehdyissä kolmosissa (19) kuin koriin johtaneissa syötöissä (35).

Siitä huolimatta vain seitsemän pelaajan rotaatiota pyörittänyt Jyri Lehtosen Kouvot poistui sirkuksesta voittajana pistein 109–103.

Miten se on mahdollista, Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen.

– Helvetin hyvä kysymys. Ensimmäisenä mieleen tulee kurinalaisuus. Emme vaan pysy sovitussa suunnitelmassa 40 minuuttia. Toki Kouvot hyökkäsi ilman (huolta) huomisesta, mutta me emme malttaneet toteuttaa sovittuja asioita.

– Villi matsi. En tiedä olenko koskaan pelannut tuollaista avauspuolikasta (61–59), Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto ihmetteli.

Ilman korikunkku Deshon Tayloria ja Quan Jacksonia pelannut Kouvot on Korisliigan suoraviivaisin hyökkäysjoukkue. Kun pääoptiot olivat poissa, esiin astuivat uudet miehet.

Täydet 40 minuuttia pelannut Austin Butler heitti 41 pinnaa ja muutaman minuutin vaihdossa piipahtanut John Meeks 29 pinnaa. Heitä säestivät 22 pisteen Joel Mäntynen ja syksyllä Vilppaasta Kouvoihin siirtynyt Bo Hodges (11). Loput kuusi pistettä heitti järkälemäinen Hannes Pöllä.

Kouvojen ohut vaihtopenkki ei tehnyt siis ainuttakaan pistettä!

– Piti miettiä, että miten huilataan puolustuksessa, että jaksetaan hyökätä. Piti vaan roikkua mukana ja päästä lopussa rinnalle ja ohi. Sehän meni täydellisesti, Lehtonen kuvaili.

Vilpas aloitti ottelun loistavasti ja sai luotua Kouvojen paikkapuolustusta vastaan vapaita kolmosia toisensa perään. Ensimmäisen kuuden minuutin (8–21) jälkeen Butler roihahti liekkeihin ja ottelu meni korintekokilpailuksi, jossa hyppyheittävällä Vilppaalla oli tarjolla vain hopeaa.

Vilpas ei pystynyt laskemaan ottelun tempoa ja Kouvot rankaisi surutta siirtymähyökkäyksistä.

Vilpas johti viisi minuuttia ennen loppua viidellä pisteellä (93–98) ja Riku Laineella oli kaksi todennäköistä voittokolmosta ilmassa, mutta kumpikin kolahti rautaan. Miespuolustukseen vaihtanut Kouvot vei viimeiset neljä minuuttia tylysti 16–5.

Jos heittää vieraskentällä 103 pistettä, on se aina kova suoritus, pelasi vastustaja sitten paikkapuolustusta tai ei.

Mikko Koivisto upotti seitsemän (7/11) ja Roope Ahonen viisi (5/6) kolmosta, mutta sekään ei riittänyt. Sentteri Ira Lee jatkoi vahvasti (21/13/6 syöttöä), mutta KeyShawn Feazell oli vaikeuksissa kummassakin päässä.

Nilkkavammasta toipuvalle Feazellille uusi kahden sentterin systeemi ei näytä sopivan. Eikä tilannetta auttanut sekään, että Juho Nenosen virhetili täyttyi jo päätösneljänneksen alussa.

– Puolustuspäässä Meeks vei Feazellia kuin litran mittaa, plusmiinuslukema (-17) kertoo siitä aika paljon. Sivuttaisliike ei vaan riitä. Onko sitten nilkassa syy vai missä? Hän on kuitenkin ollut mielestäni hyvä kaaripuolustaja, Savolainen ihmetteli.

Vilppaan kovimmat minuutit kellottanut Perttu Blomgren teki uuden syöttöennätyksensä (11), mutta jäi ottelun luonnetta ajatellen käsittämättömästi pisteittä! Jalon Pipkinsin läsnäolo piti varmistaa tilastopaperista, niin näkymätön hän 12 peliminuutin aikana oli.

Erot joukkueiden hyökkäämisessä näkyivät räikeimmin vapaaheittoviivalla. Kouvot heitti 26 ja Vilpas vain viisi vaparia!

– Ja paljonko meillä oli enemmän virheitä? Joku 15? (oikeasti 10). Kun Mikkoa rikottiin lopussa kolmen pisteen heitossa, niin tuomari kysyi minulta, että olisiko se ollut mielestäsi linjan mukainen virhe? Kysyin, että mikä se linja on ollut, Savolainen hymähti.

– Tämä ottelu ratkaistiin vapaaheittoviivalla, Lehtonen näki.

Vaikka Kouvoilla oli kaksi tärkeää poissaoloa, olisi Vilpaskin kaivannut kipeästi ottelun ratkaisuhetkillä takamies Quentin Goodinia. Viime viikon Seagulls-ottelussa iskun päähänsä saanut Goodin yrittää aloittaa harjoittelun maanantaina.

Vilppaan kannalta paras uutinen on se, että seuraava ottelu on vasta ensi viikon lauantaina. Huonompi uutinen on se, että ottelu pelataan Kauhajoella.

Viimeisten viikkojen esitysten perusteella tuosta ottelusta on odotettavissa pohjalainen turpasauna, joka kaiken lisäksi näytetään suorana valtakunnan verkossa.

Korisliiga: Kouvot–Vilpas 109–103 (26–32, 35–27, 25–28, 23–16)

Kouvojen pisteet/levypallot: John Meeks 29/8/5 syöttöä, Austin Butler 41/7, Bo Hodges 11/4, Emil Uotila 0/2, Joel Mäntynen 22/2/7 syöttöä, Hannes Pöllä 6/9, Daniel Rantapaju 0/0, Teemu Kristeri 0/0, Ilmari Toikkanen 0/5.

Vilppaan pisteet/levypallot: Jalon Pipkins 2/0, KeyShawn Feazell 11/5, Perttu Blomgren 0/3/11, Mikko Koivisto 21/1, Juho Nenonen 11/2, Roope Ahonen 17/2/6 syöttöä, Niilo Kärkkäinen 9/1, Riku Laine 8/2, Ira Lee 21/13/6 syöttöä, Ladavius Draine 3/0.

Levypallot: 39–36

Syötöt: 21–35

Menetykset: 10–8

Heittoprosentit:

1 p: 73–80

2 p: 60–43

3 p: 48–57

Tuomarit: Miltos Ioannidis, Elias Anttonen, Juha-Matti Kaminen.

Yleisöä: 494

OHO!

Vilpas heitti viimeisen vapaaheittonsa ajassa 18.56.

Vilppaan seuraava ottelu: la 11.2. Karhubasket–Vilpas IKH Areenalla kello 17.

Hajonnut korilevy siirsi KTP–Karhun lauantaille

Kaikki oli valmista miesten Korisliigan ylemmän jatkosarjan otteluun KTP–Karhubasket, kun pelin alkuun oli alle kymmenen minuuttia. Paikalla Kotkan Steveco Areenalla oli tuhatkunta ihmistä, joukossa tuttuun tapaan esimerkiksi Karhubasketin kannattajia.

Tarkennetaan: kaikki muu oli valmiina paitsi korilevy, jossa oli halkeama. Levy hajosi joukkueiden lämmittelyn aikana. Varalevyä ei siihen hätään ollut tarjolla.

Vaihtoehtoja ei jäänyt, vaan ottelu joudutaan siirtämään. Sitä ei pelata perjantaina vaan lauantaina kello 17. Pelipaikka varmistuu Korisliigan twiitin mukaan lauantaihin kello 12:een mennessä. Mikäli Steveco Areenalle saadaan uusi korilevy, pelataan siellä. Ellei, on tapahtumapaikka Karhulan liikuntahalli.

– Katsoimme asian urheilijoiden turvallisuus edellä ja varmistimme vielä asian Koripalloliiton kilpailujohtajalta. Kukaan ei halua ottaa sitä riskiä, että jotain ikävää tapahtuisi, kertoi ottelun päätuomari Ari Mikkola Ruudun haastattelussa.