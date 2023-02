Muut lähtivät talkoisiin, AKT tuli juomaan talkoosahdit

Kevään palkkaneuvottelut näyttivät pitkään sujuvan jopa yllättävän helposti. Tehtaissa ja kaupoissa lakkoiltiin pikkuisen, melkein kuin perinteen vuoksi. Neuvotteluhuoneissa asiat eivät missään vaiheessa jämähtäneet umpisolmuihinsa.

Julkisuuteen annetut kommentit ennen sopimusten syntyä kumpusivat pikemminkin totutusta työtaistelujargonista kuin aidosta tuskasta. Tunnelmat olivat täysin toiset kuin esimerkiksi viime vuonna, jolloin hoitajat panivat todellisen tappelun pystyyn. Kitkattoman alun jälkeen auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT laittoi myös kevään sopupelin uusiksi.

Helmikuun alussa kevään kierrokselle saatiin tuttu päänavaaja, kun vientialojen työntekijöitä edustava Teollisuusliitto hyväksyi uuden kaksivuotisen sopimuksen. Palkka-ankkuri piti, kun palvelualan PAM hieman myöhemmin hyväksyi oman sopimuksensa. PAM:n sopimushalukkuuteen saattoi vaikuttaa se, että lakkoaseen ruuti osoittautui märäksi. Kaupat pysyivät pääosin auki.

Teollisuusliiton uusi sopimus on kaksivuotinen ja työntekijäpuolen matematiikalla kustannusvaikutus on seitsemän prosenttia. Palkansaajan tilipussissa moinen korotus tuntuu ja näkyy. Mutta ajat ovat poikkeukselliset.

Tänä vuonna teollisuuden palkat nousevat 3,5 prosenttia, minkä lisäksi työntekijät saavat 400 euron kertaerän. Ensi vuonna korotukset ovat pienempiä ja työnantaja pääsee suuntaamaan niistä osan.

Huomionarvoista yhtälössä on, että viime vuonna kuluttajahinnat nousivat noin yhdeksän prosenttia. Hirtehisesti voisi todeta, inflaatio kompensoi palkankorotukset. Ostovoiman kannalta sopimukset eivät siis helli työntekijöitä.

Tätä taustaa vasten on mahdollista ymmärtää AKT:n peliliike, jossa se ilmoitti tavoittelevansa yleistä linjaa parempia korotuksia. Pienellä liitolla on varaa sooloilla. Satamien ja kuljetusten pysäyttäminen on kova lakkoase.

Työnantajapuolella oli ilmeisesti varauduttukin toteutunutta linjaa kovempiinkin vaatimuksiin. Tästä kielii Helsingin Sanomien väite (hs.fi 13.2.), jonka mukaan valtion neuvotteluissa työnantaja heikensi vuodenvaihteen jälkeen omaa palkkatarjoustaan.

Sekä PAM että Teollisuusliitto saivat tälle keväälle sopimuksiinsa könttäsummaiset kertaerät. Ne ovat mieluisia molemmin puolin pöytää. Setelitukolla on hyvä siloitella ammattiliiton jäsenistö sopimuksen kannalle. Työnantajalle on eduksi, että maksuerä ei jää kummittelemaan sopimuksiin tuleviksi vuosiksi. AKT ilmoitti, että sille moinen kipuraha ei kelpaa.

Lakko on oikeutettu työtaistelutoimi eikä AKT:lla ole velvollisuutta sitoutua yleiseen linjaan. Mutta irtiotto syö myös työntekijäpuolen kuormasta. Sovun tehneet liitot viestivät olevansa valmiita talkoisiin, AKT tuli juomaan talkoosahdit.

Yhden liiton toiminnan ei soisi rikkovan Suomeen kehittynyttä liittokierrosmallia. Se on osoittanut, että työmarkkinoilla on aitoa halua ja kykyä sopia asioista. Tästä kertoo sekin, että perinteiset huutelut paikallisen sopimisen perään ovat toistaiseksi loistaneet poissaolollaan. Suomen malli on tuonut vakautta. Epävarmuutta maailmantilanteessa riittää muutenkin.