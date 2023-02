Ohisalo: Hallitus päätti ”historiallisesta” metsiensuojelupaketista

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi torstaina, että hallitus on päättänyt suojella noin 30 000 hehtaaria valtion metsiä. Metsiä siirretään talouskäytöstä suojelun piiriin. Ohisalo luonnehtii päätöstä historialliseksi. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa.

Suojeltavien metsien laskennallinen arvo on arviolta yli 100 miljoonaa euroa. Suojeluun saadaan Ohisalon mukaan yli 50 kohdetta eri puolelta Suomea.

– Keskustelua on käyty siitä, pitäisikö Metsähallituksen ehkä laskea tulostavoitetta eli että hakkuita olisi vähemmän. Toki tämä on osa myös tätä kokonaisuutta, mutta seuraavan hallituksen arvioitavaksi jää Metsähallituksen tulostavoitteen joko pienentäminen tai ehkä nykyisellään pitäminen. On selvää, että hakkuut ovat olleet liian korkealla tasolla jo pitkään.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) luonnehti päätöstä loistavaksi. Hänen mukaansa se ei vaaranna metsäteollisuuden puunsaantia, sillä kyse on maa-alueista, jotka ovat jo nyt aktiivisen metsätalouskäytön ulkopuolella. Kurvinen luonnehti suojeltuja alueita pitkälti jouto- ja kitumaiksi.

– Voimme samaan aikaan hakata metsiä ja suojella metsiä, kun vain teemme sen järkevällä tavalla, Kurvinen sanoi.

Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa torstaina lisäbudjettiesityksen yhteydessä.

Asiasta kertoi aiemmin omiin tietoihinsa pohjaten Iltalehti.

Hallitustyö aina kompromisseja

Ohisalolta kysyttiin, joutuiko vihreät tulemaan vastaan jossain muussa asiassa, että metsiensuojelupäätös saatiin nuijittua läpi hallituksessa.

– Jos vihreistä yksin olisi kiinni, emme antaisi rahaa yksinlentelylle tällaisessa maailman ajassa, jossa ilmastokriisin torjunta on keskeinen tehtävä. Mutta itse ajattelen, että hallitustyö on aina kompromisseja ja nyt oli tärkeää saada edistettyä suojelukysymyksiä.

Ohisalo viittasi siihen, että hallitus päätti myös jatkaa maakuntalentojen tukemista.

Lisätalousarvion hyväksymisestä päättää lopulta eduskunta.

Sanna Nikula, Ilkka Hemmilä