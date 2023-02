Pääministeri Marin tapaa ruotsalaiskollegansa Kristerssonin Tukholmassa, keskusteluissa esillä muun muassa turvallisuuspoliittinen tilanne

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapaa tänään Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Tukholmassa.

Keskustelujen aiheina ovat muun muassa turvallisuuspoliittinen tilanne, Euroopan talous ja kilpailukyky sekä muut ajankohtaiset EU-aiheet.

Marin on ensimmäinen pääministeri, jonka Kristersson ottaa vastaan Ruotsissa hallituskautensa aikana. Maltillista kokoomusta edustavasta Kristerssonista tuli maansa pääministeri lokakuussa.

Turkin suhtautuminen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointiin on ollut taas viime päivinä vahvasti esillä etenkin sen jälkeen, kun tanskalais-ruotsalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti muslimien pyhän kirjan, Koraanin, Turkin suurlähetystön lähellä Tukholmassa puolitoista viikkoa sitten. Muutama päivä tämän jälkeen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi, että Ruotsin ei pidä odottaa Turkilta tukea Natoa varten.

Ratifiointi yhdessä vai erikseen?

Sunnuntaina Erdogan vihjasi, että Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon ilman Ruotsia.

Maanantaina Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu puolestaan sanoi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnissa voidaan edetä eri tavalla, jos Nato sekä Suomi ja Ruotsi tekevät sellaisen päätöksen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) taas sanoi maanantaina, että Suomi toivoo Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksille yhtäaikaista käsittelyä, mutta että Turkin ratifiointien aikataulu ei ole Suomen käsissä.

Tiistaina Kristersson oli kutsunut kaikkien puolueiden edustajat koolle keskustelemaan Nato-jäsenyysprosessista sekä maan turvallisuustilanteesta. Kristersson kertoi myös puhuneensa puhelimessa YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin kanssa turvallisuustilanteesta.

Keskiviikkona Cavusoglu sanoi, ettei Turkki ainakaan tässä vaiheessa ole erottamassa toisistaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointeja. Sen sijaan hänen mukaansa prosessien mahdollinen erkaantuminen toisistaan on kyseisten maiden ja ”erityisesti Naton” käsissä. Samalla Cavusoglu toisti Turkin aiemman kannan, jonka mukaan maalla on vähemmän ongelmia Suomen kanssa, vaikka hänen mukaansa myös Suomessa on Fethullah Gülenin ja kurdien PKK:n kannattajia.