Perhehoito avuksi ikäihmisille

Maassamme ollaan pitkään oltu sitä mieltä, että ikäihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Palvelut on suunniteltu niin, että ne ovat kustannustehokkaita ja viedään kotiin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että kodinhoitaja kipaisee ovesta viemään lääkkeet ja kiirehtii seuraavan paikkaan. Kodinhoitaja saattaa usein olla ainoa ihminen, jonka ikäihminen päivän aika kohtaa.

Yksinäisyys on tappava tauti. Ikäihmiset kärsivät muun väestön lailla mielenterveys- ja päihdeongelmista. Jossain vaiheessa pelko astuu mukaan kuvaan ja kotoa lähteminen muiden ihmisten pariin voi olla mahdotonta. Tehostettu palveluasuminen on mahdollista siinä vaiheessa, kun ihminen ei pärjää yksin. Näitäkään paikkoja ei tällä hetkellä ole riittävästi.

Ikäihmisten perhehoito on yleistynyt monissa kunnissa. Perhehoitoa on tarjolla monenlaista. Ikäihminen voi asua perheessä kokoaikaisesti tai hän voi oleskella perheessä esimerkiksi kahdeksasta neljään. Perhehoitaja voi mennä ikäihmisen kotiin ja olla läsnä muutaman tunnin; laittaa yhdessä ruokaa , käydä hautausmaalla tai ruokaostoksilla. Perhehoitaja voi myös lomittaa omaishoitajia Perhehoito on ikäihmiselle mahdollisuus kuulua perheeseen ja olla turvallisten ihmisten ympäröimänä koko- tai osa-aikaisesti.

Perhehoito on myös taloudellisesti kannattava tapa huolehtia ikäihmisten tarpeista. Uusilla hyvinvointialueilla on nyt mahdollisuus lähteä kehittämään tätä palvelumuotoa. Kaikki eivät halua asua yksin tai kokea yksinäisyyttä omassa kodissaan.

Jonna Lappalainen

eduskuntavaaliehdokas (kesk),

Kemiönsaari