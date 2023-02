Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa Turku–Salo-kaksoisraiteen hallitusohjelmaan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa, että Turku–Salo-kaksoisraiteen toteutus kirjataan seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Kaksoisraide on osa laajempaa Turun tunnin junan kokonaisuutta. Hallitusohjelmaan pitää Orpon mielestä sisällyttää myös radan toinen pää, Espoon kaupunkirata.

Valtiovarainministeriö julkaisi tammikuussa raportin, jonka mukaan tunnin juna ja kaksi muuta vireillä olevaa suurta ratahanketta ovat liiketaloudellisesti kannattamattomia. Käytännössä ainoa mahdollisuus toteuttaa miljardihankkeet ovat Turun tunnin juna Oy ja muut valtion ja kuntien omistamat hankeyhtiöt.

Turun Tunnin Juna Oy julkisti maanantaina selvityksen, jonka mukaan uusi rata toisi 5–6 miljardin euron positiivisen vaikutuksen Suomen bruttokansantuotteeseen. Alustava arvio Turun tunnin junan rakentamiskustannuksista on 3,4–4,0 miljardia euroa.

– Varsinais-Suomessa oikorataa on ajettu parikymmentä vuotta, siitä asti, kun moottoritie valmistui. Nyt tarvitaan investointipäätökset, jotta rataa päästään rakentamaan, sanoo Petteri Orpo.

Tunnin junan kallein ja kiistanalaisin osuus on Salon ja Espoon välinen oikorata. Myös se on toteutettava, mutta Orpon mukaan ”kiristyneessä valtiontalouden tilanteessa on kuitenkin realismia ajatella, että investointien on läpäistävä tiukka seula” niin kuin hän ilmaisee asian Salon Seudun Sanomien vaalikoneessa.

Periaatteessa rahaa voi tulla myös kunnilta, yksityiseltä sektorilta ja EU:lta. Olennaista tunnin junan toteutumiselle on kuitenkin, kuinka paljon valtio sijoittaa junayhtiöön rahaa. Rahoituksessa perspektiivi on pitkä.

– Suuret raidehankkeet ovat 50–100 vuoden investointeja. Tunnin juna, Suomi-rata ja Itärata ovat maan valtasuonia, jotka tuovat hyvinvointia. Ihmiset ja tavarat saadaan liikkumaan ympäristöystävällisesti, sanoo Orpo.

Tunnin junan suunnittelu on muita suuria ratahankkeita pidemmällä, joten sen kanssa olisi Orpon mielestä järkevää edetä ensin.

– Kun Venäjän raja on kiinni, pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen välinen rautatie on olennainen osa Suomen länsiyhteyttä.

Petteri Orpo vieraili maanantaina Salossa. Hän tapasi kaupungin edustajia, yrittäjiä ja vieraili Valmet Automotiven akkutehtaalla.

Kokoomus on kannatusmittausten mukaan parhaillaan Suomen suosituin puolue. Ero perussuomalaisiin ja nykyiseen pääministeripuolueeseen SDP:hen on kaventunut vaalien lähestyessä.

– Meillä on vahva asema, ja olemme vaali-iltana suurin puolue, vakuuttaa Petteri Orpo.

Viime eduskuntavaaleissa perussuomalaiset nousi niukalla erolla Varsinais-Suomen suurimmaksi. Viime vuoden maakuntavaaleissa kokoomus oli suurin puolue.

Orpon mukaan kokoomus alisuoritti neljä vuotta sitten, mutta nyt tilanne korjataan. Tavoitteena on saada yksi paikka lisää eli viisi ehdokasta läpi.

– Olemme ainoa selvä vaihtoehto vasemmistohallitukselle, sanoo Orpo.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat ilmoittaneet, että eivät lähde samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

– En pidä siitä, miten vasemmistopuolueet jakavat puolueita ja äänestäjiä vuohiin ja lampaisiin. Meidän on puolestamme mahdoton lähteä hallitukseen, joka ei sitoudu vastuulliseen taloudenpitoon, jolla pelastetaan palvelut.

Petteri Orpo oli valtiovarainministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa. Sen versio sote-uudistuksesta ei toteutunut, ja Sipilä kaatoi hallituksensa vähän ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistus toteutui. Hyvinvointialueet aloittivat vuodenvaihteessa. Muiden mukana Varsinais-Suomessakin liikkeelle lähdettiin alijäämäisellä budjetilla. Valtiolta tuleva rahoitus ei kata menoja.

Orpon mielestä hyvinvointialueiden rahoitusmallia on korjattava kannustavammaksi. Ratkaisu ei ole hyvinvointialueiden verotusoikeus, jota Helsingin yliopiston ja THL:n professori Heikki Hiilamo tarjosi STT:n haastattelussa.

– Kyllä meidän pitää pärjätä valtion- ja kunnallisverolla. Lähde on aina sama, palkansaajan ja yrittäjän kukkaro.

Orpo palauttaisi hallituksen leikkaamat Kela-korvaukset.

– Niiden poistaminen lisää käyntejä julkiselle puolelle. Palauttamalla ne taas voitaisiin helpottaa hoitojonojen purkamista.