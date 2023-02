Presidentti Biden määräsi Yhdysvalloissa asevoimat jälleen ampumaan alas lentävän esineen

Yhdysvaltain asevoimat on jälleen ampunut alas korkealla liikkuneen lentävän esineen. Tuorein tapaus on sattunut Huronjärvellä, joka on yksi Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla sijaitsevista Isoistajärvistä.

Yhdysvallat on kertonut, että presidentti Joe Biden oli määrännyt ampumaan esineen alas. Presidentin hallinnon virkamiehen mukaan ampuminen tehtiin varmuuden vuoksi.

Virkamiehen mukaan nyt alasammuttu lentävä esine oli kahdeksankulmainen ja siitä roikkui naruja. Kohteen ei arvioitu aiheuttavan sotilaallista uhkaa, mutta se olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteen siviili-ilmailulle, koska se lensi 6 000 metrin korkeudessa.

Ennen Huronjärven ampumista Yhdysvallat oli hetkeksi sulkenut ilmatilan Michiganjärvellä.

Perjantaina kerrottiin vastaavasta tapauksesta Alaskassa ja lauantaina Kanadassa. Yhdysvalloissa suljettiin lauantaina hetkeksi ilmatila Montanan osavaltiossa.

Kanadan pääministeri matkalla Yukonin ampumapaikalle

Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa matkalla Yukonin territorioon lähelle Alaskan rajaa, missä oli ammuttu tuntematon lentävä kohde lauantaina paikallista aikaa.

Kanadan viranomaiset kertoivat, että etsintäpartiot yrittävät löytää Yukonissa alasammutun kohteen jäänteitä.

Myös Yhdysvaltojen viranomaiset etsivät Alaskan Deadhorsen lähellä perjantaina alasammutun kohteen jäänteitä.