Pronssipelissä tavataan? Muuramen Mufloni keräsi Vilppaan voiton kannalta tärkeät mustelmat

Tavallista suurempi osa Salon Seudun Sanomien kestotilaajista näki paikan päällä Salon Vilppaan miesten korisliigajoukkueesta totuudenmukaisen kuvan. Vilppaan perussuoritus riitti samoista sijoista taistelevan joukkueen perussuoritusta vastaan neljän pisteen kotivoittoon.

Kun seurasi peliä Joensuun Kataja Basketia vastaan, ei voinut olla ajattelematta jo yli kahden kuukauden päähän. Silloin pelataan pronssiottelu. Ei ole kovin kaukaa haettua, että nämä joukkueet tapaavat sen merkeissä Salossa.

Vilppaan arvoituksellisuudesta kertoo esimerkiksi se, että loppuminuuteilla kentällä oli viisikko Remy Abell–Quentin Goodin–Niilo Kärkkäinen–Juho Nenonen–Ira Lee. Kolme heistä aloitti kauden aivan jossain muualla kuin Salossa, ja Kärkkäistä on harvemmin nähty ratkomassa otteluita.

Kärkkäinen, 24-vuotias ”Muuramen Mufloni”, hankki Katajan pelaajille yhteensä viisi virhettä. Useampi niistä oli tärkeitä paitsi yhteensä kahdeksan vapaaheiton takia myös siksi, että joensuulaissentteri Galin Smith vietti koko pelin virhevaikeuksissa. Ehdoton avainpelaaja vietti kentällä vain vartin.

Korisliigauran aiempi ennätys vastustajalle hankituissa virheissä oli Kärkkäisellä kolme.

– Kyllä siinä varmaan muutama mustelma tuli. Mutta mielellään niitä otan, jos peli näyttää tuolta, Kärkkäinen hymähti.

Puolustuksessakin oli miehelle tarjolla isoa roolia, kun Jalon Pipkinsiltä jäänyt tarve oli paimentaa vastustajan pallonkäsittelijää.

– Otimme koko joukkueena stepin eteenpäin puolustuslevypallopelaamisessa. Niilo puolestaan oli hieno esimerkki siitä, miten pystymme parhaimmillaan puolustamaan palloskriinejä silloin, kun oikeasti haluamme, kehui Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen.

Parannettavaa jäi Kärkkäiselle lähinnä vapaaheittoihin, joista onnistui vain kaksi seitsemästä. Sitä kautta liigauran piste-ennätys säilyy edelleen yhdessätoista.

Yksi melko monista Vilppaaseen liittyvistä pohdinnoista on ollut se, kenen käsiin pallo pelataan tiukkoina loppuhetkinä. Keskiviikkona hyvä vastaus siihen oli kovat korit viimeistellyt Quentin Goodin.

Savolaiselta on kysytty kotipelien lehdistötilaisuuksien aluksi tällä kaudella jo useasti, että kuinka helpottava kulloinenkin voitto oli. Niin nytkin: kolmen ottelun tappioputkea ei joukkue ole tällä kaudella edelleenkään kokenut.

On totta, että Vilpasta vastaan tehtiin viimeksi yhtä vähän pisteitä joulukuussa kymmenen ottelua sitten. Yhtä totta on se, että Katajan hyökkääminen on takunnut Suomen cupin voiton jälkeen noin kuukauden päivät.

Faktaa on vielä sekin, että molemmat joukkueet tekivät selvästi enemmän pallonmenetyksiä kuin koriin johtaneita syöttöjä. Siihen on toki aina osansa myös vastustajan puolustuksella, ja lisäksi menetyksistä suuri osa oli hyökkääjänvirheitä.

– Tuo syöttöjen ja menetysten suhde saattoi johtua hermostuneisuudesta, sillä tämä oli tärkeä tapahtuma. Valmistauduimme tähän otteluun aivan samalla tavalla kuin pudotuspeliin, huomautti Katajan päävalmentaja Petri Virtanen.

Tuomaritoiminta on puhuttanut viime viikkoina Korisliigassa poikkeuksellisen paljon. Virheitä vihellettiin yhteensä 46, mikä on suurehko määrä yksittäiseen otteluun.

– Pelattiin aika kovaa suuntaan ja toiseen. Varmaan ihan ok… Ehkei siitä sen enempää, Savolainen kommentoi ilmeisesti tuomarilinjaan viitaten.

Mikko Koiviston peräkkäisten onnistuneiden vapaaheittojen määrä nousi jo 45:een. Hän ohitti kyseisessä tilastossa Roope Ahosen ja on nyt kautta aikain listalla kuudentena.

Tässäkin sarjassa asiat ovat suhteessa vastustajiin. Seagulls löi keskiviikkona pöytään melkoisen näytön omat taitonsa jo aiemmin todistanutta Karhubasketia vastaan. Seagulls suorastaan tyrmäsi nyrkkeilystäkin tutussa Kisahallin museossa vastustajansa pistein 99–71.

– Joukkue pelasi huikean ottelun ja ylsi kauden parhaaseen esitykseen molemmissa päissä. Pelaajat noudattivat sovittuja juttuja ja nollasivat Kauhajoen hyökkäyspäässä, kertoi Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso.

Näiden joukkueiden jälkeisen valtavan aukon jälkeen tilaa pronssitaistelussa on.

– Kun meille tulee yksi huono suoritus, se vaikuttaa turhan paljon seuraavaan tilanteeseen, totesi Petri Virtanen suunnilleen samoilla sanoilla, joita on todennut Savolainen ja KTP:n päävalmentaja Roope Mäkelä pitkin kautta.

Kun Kouvojen epäonni loukkaantumisten suhteen hipoaa todennäköisesti jo liigahistorian ennätyslukemia, on moni asia sinänsä herkullisen avoinna.

MIESTEN KORISLIIGA

Vilpas–Kataja 85–81 (15–27, 26–16, 20–18, 24–20)

Vilppaan pisteet/levypallot: Quentin Goodin 19/3/6 syöttöä, KeyShawn Feazell 14/8/5 riistoa, Perttu Blomgren 3/3, Mikko Koivisto 15/3, Juho Nenonen 3/4, Roope Ahonen 2/0, Niilo Kärkkäinen 8/0, Remy Abell 9/1, Riku Laine 5/2, Ira Lee 7/6.

Kataja:Tomi Lommi 7/1, Tuomas Hirvonen 6/2/5 syöttöä, Thomas Tumba 12/5, Sebastian Lindberg 2/0, Amanze Ekegeze 25/11, Lamonte Turner 19/1, Rahlir Hollis-Jefferson 4/9, Teemu Knihtinen 2/0, Galin Smith 4/6.

Levypallot: 35–36

Syötöt: 15–12

Menetykset: 20–18

Heittoprosentit:

1 p: 54–56

2 p: 65–53

3 p: 35–38

Tuomarit: Ari Malkamäki, Karol Kowalski, Aleksi Antinmaa.

Yleisöä: 1 514.

OHO!

Vilppaassa on saanut tällä kaudella peliaikaa kahdeksan ulkomaalaispelaajaa. Koronaviruksen keskeyttämällä kaudella 2019–2020 heitä oli peräti yhdeksän.

Vilppaan seuraava ottelu: la 18.2. Seagulls–Vilpas klo 17 Töölön Kisahallissa.