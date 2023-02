Puola tukee F-16-hävittäjien lähettämistä Ukrainaan, jos asiasta sovitaan Naton kesken

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoo maansa tukevan F-16-hävittäjien lähettämistä Ukrainalle, jos järjestely tehdään sotilasliitto Naton yhteishankkeena. Morawiecki kommentoi asiaa saksalaislehti Bildin haastattelussa.

Hävittäjälähetykset edellyttäisivät hänen mukaansa koko liittokunnan strategista harkintaa, sillä Nato tai Puola eivät ole sodan osapuolia.

Nato-maiden johtajat ovat olleet julkisuudessa eri mieltä hävittäjälähetyksistä. Yhdysvallat on toistaiseksi tyrmännyt ajatuksen, mutta esimerkiksi Ranska on suhtautunut siihen myönteisemmin, kertoo Financial Times.

Itä-Ukrainassa Donetskin alueella isku asuintaloon, ainakin kaksi kuollut

Itä-Ukrainassa Kramatorskin kaupungissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut venäläisen raketin osuttua asuinrakennukseen, paikalliset viranomaiset kertovat.

Kramatorsk sijaitsee Itä-Ukrainassa Donetskin alueella, missä Venäjän joukot ovat yrittäneet edetä.

Donetskin alueen kuvernöörin Pavlo Kyrylenkon mukaan venäläiset iskivät raketilla kaupungin keskustassa sijaitsevaan asuintaloon.

Venäjän kerrotaan iskeneen Kramatorskin kaupunkiin viimeksi tammikuun alussa. Venäjä kertoi tuolloin surmanneensa 600 ukrainalaissotilasta, mutta paikallisviranomaisten mukaan kukaan ei kuollut iskuissa.