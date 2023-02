Vaihtaminen maastohiihdosta ampumahiihtoon on yksittäiselle urheilijalle rahallisesti houkuttelevaa. Näistä ”loikkauksista” on nähty tällä kaudella poikkeuksellisen monta esimerkkiä.

Yksittäisestä ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuvoitosta tienaa 15 000 euroa, kun maastohiihdossa vastaava summa on noin 10 000 euroa. Ampumahiihdossa rahaa jaetaan 30 parhaalle, maastohiihdossa 20:lle. Sijasta kymmenen tienaa ase selässä 3 250, ilman asetta noin 900 euroa.

Muutokset maustavat ampumahiihtokisoja katsojan näkökulmasta mielenkiintoisella tavalla. Oberhofin naisten perjantaisessa MM-pikakilpailussa katseet kiinnittyvät tietyllä tavalla muita enemmän Denise Herrmann-Wickiin ja Slovenian Anamarija Lampiciin.

Näitä hieman eri ikäpolven urheilijoita yhdistävät tietyt asiat. Molemmat olivat maastohiihtäjinä parhaimmillaan sprinteissä. Rahan lisäksi heitä motivoi uusi tilaisuus menestymiseen toisessa lajissa.

Lampic ehti 27 ikävuoteen mennessä kerätä maastohiihtosprinteistä ison määrän maailmancupin palkintokorokesijoja ja myös yksittäisen MM-pronssin. Isompien menestysten tiellä olivat kuitenkin ensisijaisesti ruotsalaiset. Kun lähtökohta on se, ettei sprinttivauhti tai -kestävyys kyseisessä iässä enää ole nousemaan päin, oli vaihto ampumahiihtoon hyvinkin perusteltu.

Herrmann-Wick päätyi samaan ratkaisuun vuonna 2016. Tuolloin 27-vuotiaana hän oli ollut maastohiihdon maailmancupin sprintissä parhaimmillaan kuudes. Paras sijoitus yli viiden kilometrin matkoilla oli kymmenes, toiseksi paras 18:s.

Parempia menestysmahdollisuuksia ei pystynyt millään perustelulla povaamaan. Sen sijaan ampumahiihtoura lähti liikkeelle kovalla vauhdilla.

Saksalainen voitti ensimmäisen täytenä ampumahiihtokautenaan toisen ja kolmannen maailmancupin osakilpailun. Hän oli hiihtoajoissakin heti nopein.

Kyseisen kauden ampumaprosentti oli 81,1. Ei superluokkaa eikä kilpailijajoukon kärkipäätäkään mutta silti kilpailukykyinen.

Herrmann-Wick tuli käytännössä välittömästi huipun tuntumaan eikä ole sieltä kuuden seuraavan vuoden aikana poistunut. Kaudesta 2018–2019 lähtien hän on sijoittunut maailmancupin kokonaiskilpailussa aina kymmenen parhaan joukkoon.

Kaikki henkilökohtaiset kilpailut yhteenlaskettuna hän on ollut hiihtoajoissa keskimäärin noin viides. Ei siis aivan maailman nopein naisampumahiihtäjä mutta jatkuvasti itselleen mahdollisuuden kisavoittoon tarjonnut urheilija. Siis aivan eri tavalla kuin maastohiihdon puolella.

Ampumatarkkuus on noussut viime vuosina. Nainen on pystynyt kehittymään noin 80 prosentin osujasta merkittävästi paremmaksi.

Tämän kauden tarkkuus on ollut jo 85,7 prosenttia. Naisten maailmancupissa muutama enemmän tai vähemmän varteenotettava hiihtäjä osuu yli 90-prosenttisesti, muutama muu 88–90-prosenttisesti.

Sekä Herrmann-Wickin kunnosta että lajin yleisestä vauhdista kertoo se, että hän on 34-vuotiaana ollut joulutauon jälkeen jopa selvästi nopein hiihtäjä.

Saksalainen jätti keskiviikon sekaviestissä kuuden kilometrin osuudellaan Elvira Öbergiä suksilla lähes 20 sekuntia. Marte Röiseland jäi tällä matkalla 25 sekuntia, Dorothea Wierer puoli minuuttia ja Anais Chevalier-Bouchet peräti 45 sekuntia.

Vauhdin, tarkkuuden ja nykyisin jo suhteellisen hyvän ampumanopeuden vuoksi Herrmann on Öbergin ja Julia Simonin ohella perjantain pikakilpailussa suurin maailmanmestarisuosikki.

Anamarija Lampicia yhdistää Herrmann-Wickiin se, että hän oli maastohiihdon normaalimatkoilla suunnilleen samantasoinen menijä. Normaalimatkoilla paras sijoitus oli 11:s.

Ampumahiihtokisoihin slovenialainen tuli samalla ryminällä. Hän on kilpaillut maailmancupissa kolmesti ja ollut kaksi kertaa nopein hiihtäjä. Viimeisimpänä Anterselvassa Lampic voitti 7,5 kilometrillä Herrmann-Wickin yhdellätoista, Simonin kahdellakymmenellä ja kaikki muut yli 35 sekunnilla.

Tasoerot maastohiihtäjien ja ampumahiihtäjien välillä ovat hiihdossa siis erittäin suuret. Tietyllä tavalla onneksi ampumatyöskentely on kuitenkin hyvin haastavaa.

Lampic on kisannut enimmäkseen pykälää alempana IBU Cupissa. Osumaprosentti on ollut niissä 64,2 ja ampuma-aika enimmäkseen noin 36 sekuntia. Slovenialainen on siis hävinnyt jokaisella ampumapaikalla nopeimmille ajallisesti kymmenkunta sekuntia.

Näiden seikkojen takia loppusijoitukset ovat IBU Cupissakin heilahdelleet kahden ja kolmenkymmenenkahden välillä. Maailmancupissa sijat ovat olleet paljon kertovasti 5, 69 ja 5.

Jokseenkin sellainen tuloshaarukka on mahdollinen myös perjantaina.

Naisten MM-pikakilpailu alkaa perjantaina kello 15.30 Suomen aikaa.

DENISE HERRMANN-WICK AMPUMAHIIHTÄJÄNÄ

Tilastot kausi kaudelta

2017–2018: sijoitus maailmancupin kokonaiskilpailussa 12:s, ampumatarkkuus henkilökohtaisissa kilpailuissa 81,1 prosenttia, ampuma-aika 35,4 sekuntia.

2018–2019: kahdeksas, 79,1 %, 33,2 sekuntia.

2019–2020: kolmas, 78,2 %, 32,2 sekuntia.

2020–2021: kymmenes, 81,5 %, 30,9 sekuntia.

2021–2022: kuudes, 83,6 %, 32,5 sekuntia.

2022–2023: tällä hetkellä viides, 85,7 %, 29,6 sekuntia.

Henkilökohtaiset arvokisamitalit

Olympiavoitto normaalimatkalla 2022.

MM-kulta takaa-ajosta 2019. MM-hopea takaa-ajosta 2020. MM-pronssi yhteislähdöstä 2019.

Lähde: Realbiathlon

Erilaiset esimerkit Forsberg, Nilsson ja Varis

Maastohiihdosta ampumahiihtoon vaihtaneiden joukossa on erilaisia esimerkkejä. Eri aikakausien ruotsalaisista on syytä nostaa esiin Magdalena Forsberg ja Stina Nilsson.

Forsberg (s. Wallin) oli maastohiihdon maailmancupin osakilpailussa kerran toinen, mutta viimeisin kausi eli 1992–1993 tarjosi sijoja 28–40.

Vain neljää vuotta myöhemmin hän voitti jo ampumahiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun. Näitä titteleitä tuli kuusi peräkkäin. Ampumatarkkuus löytyi lähes välittömästi hyvään 84 prosentin luokkaan, ja hiihtovauhti oli koko ajan cupin kermaa.

Automaatio ei huipulle nouseminen ampumahiihdossa lajinvaihdon jälkeen silti ole. Nilsson oli maastohiihtäjänä parhaimmillaan sprintterinä mutta nousi välittömästi nopeimpien ampumahiihtäjien joukkoon.

Tällä kaudella hiihtovauhti ei kuitenkaan ole riittänyt kovinkaan korkealle. Ja kun ammunnan osumaprosentti on tälläkin kaudella ollut alle 75, ei Nilsson ollut lopulta lähelläkään mahtua Ruotsin tämänvuotiseen tasokkaaseen MM-joukkueeseen.

Tässä yhteydessä ei malta olla nostamatta esiin Kaisa Varista. Maastohiihdon dopingkärynsä jälkeen Varis vaihtoi lajia ja ehti kilpailla kaudella 2007–2008 maailmancupissa.

Hän ehti voittaa yhden osakilpailun ennen toista dopingepäilyä. Varis oli lähes jatkuvasti hiihtovauhdeissa neljän nopeimman joukossa, mutta osumatarkkuudeksi muodostui vain hieman yli 50.

Vielä vuonna 2012 Varis osallistui SM-ampumahiihtoon. Sijoitus oli yhteislähdössä kahdeksas, vaikka 20 laukauksesta meni ohi 16.