Ruotsi antaa Ukrainalle kymmenkunta Leopardia, Yhdysvallat ilmoitti lisäävänsä pakotteita Venäjälle ja sotilasapua Ukrainalle

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vahvistaa, että maa lähettää Ukrainalle Leopard-taistelupanssarivaunuja ja ilmapuolustusjärjestelmiä. Puolustusministeri Pål Jonsonin mukaan vaunuja toimitetaan kymmenkunta ja ilmapuolustusjärjestelmiä kaksi, kertoo Dagens Nyheter.

Suomi kertoi eilen antavansa Ukrainalle kolme miinanraivaukseen tarkoitettua Leopard-panssaria.

Puola lupasi lisää tankkitoimituksia Ukrainaan lähipäivinä

Aiemmin kerrottiin, että Puola on toimittanut ensimmäiset saksalaisvalmisteiset Leopard 2 -taistelupanssarivaunut Ukrainaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan Puolan puolustusministeri Mariusz Blaszczak olisi tänään todennut, että ensimmäiset puolalaiset Leopardit ovat jo Ukrainassa.

Puola oli ensimmäinen maa, joka tarjoutui lähettämään Leopardeja Ukrainaan, ja se arvosteli kiivaasti Saksan johdon vastahakoisuutta hyväksyä vaunujen toimittaminen.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki totesi myös, että Puola on valmiina kouluttamaan ukrainalaisia F16-hävittäjien lentämiseen. Ukraina on pyytänyt länsimailta toistuvasti F16-hävittäjiä sodan aikana.

– Painotan, että tämän tulisi tapahtua osana laajempaa koalitiota, mutta Puola on valmis osallistumaan koulutukseen, Morawiecki kertoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan. Morawiecki on vieraillut tänään Kiovassa sodan vuosipäivänä.

Hän myös sanoi, että Puola on lähettämässä lähipäivinä lisää panssarivaunuja Ukrainaan.

– Pystymme toimittamaan panssarivaunujamme erittäin pian — muutaman päivän sisällä toimitamme erittäin hyviä PT-91–taistelupanssarivaunuja, hän sanoi.

Yhdysvaltojen pakotteet kohdistuvat yli 200 ihmiseen tai yhteisöön

Yhdysvallat on ilmoittanut kahden miljardin dollarin eli noin 1,8 miljardin euron arvoisesta aseapupaketista Ukrainalle.

Pakettiin kuuluu muun muassa ammuksia Himars-raketinheitinjärjestelmiin. Ukraina on pyytänyt länsimailta hävittäjiä ja pitkän kantaman ohjuksia, mutta näitä ei Yhdysvaltain tuoreeseen pakettiin sisälly.

Lisäksi Yhdysvallat ilmoitti perjantaina uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne kohdistuvat erityisesti Venäjän pankki-, kaivos- ja puolustussektoriin.

Yhdysvaltain mukaan pakotteet kohdistuvat yli 200 ihmiseen tai yhteisöön. Joukossa on niin venäläisiä tahoja kuin muita Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä olevia toimijoita, joiden Yhdysvallat katsoo tukevan Venäjän hyökkäyssotaa.

Japani: G7-maat vetoavat, ettei Venäjälle lähetettäisi sotilasapua

G7-maat aikovat tänään virtuaalikokouksessaan vedota sen puolesta, ettei mikään maa lähettäisi Venäjälle sotilaallista apua. Asiasta kertoi toimittajille pääministeri Fumio Kishida.

Maailman johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän johtajat pitävät tänään etäyhteyksin huippukokouksen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Kishida ei maininnut mitään tiettyä maata, mutta Venäjä on käyttänyt Ukrainan sodassa iranilaisia lennokkeja ja Yhdysvallat on varoittanut Kiinan harkitsevan tarvikkeiden lähettämistä Venäjälle. Kiina on kiistänyt Yhdysvaltojen väitteet.

Kishida sanoi G7-maiden aikovan keskustella uusista Venäjälle asetettavista pakotteista.

Japanilaisjohtaja ei ottanut kysyttäessä kantaa siihen, aikooko hän vierailla Kiovassa. Hän on ainoa G7-johtaja, joka ei ole vielä vieraillut Ukrainan pääkaupungissa. Japanin hallinto on perustellut asiaa muun muassa turvallisuustoimilla.

Japanin on kerrottu puntaroivan mahdollisuutta kutsua Zelenskyi toukokuiseen kokoukseen Hiroshimassa.

Britannian pääministeri: G7-maiden lisättävä apuaan Ukrainaan

Britannian pääministeri Rishi Sunak kertoi aiemmin perjantaina aikovansa sanoa G7-liittolaismaille, että näiden on lisättävä Ukrainalle toimitettavaa apuaan, jotta Ukraina saa ratkaisevan taisteluedun. Asiasta kertoi pääministerin kanslia.

Sunak penää tehokkaampaa avustamista tykistön, panssarivaunujen ja ilmapuolustuksen suhteen.

– Jotta Ukraina voittaisi tämän sodan – ja tuon päivän nopeuttamista varten – heidän on saatava ratkaiseva etu taistelukentällä, pääministerin lausunnossa sanotaan.

Sunak aikoo myös kommentoida tulevien viikkojen olevan vaikeita Ukrainalle mutta myös Venäjälle.

– He tavoittelevat jälleen liikaa. Joten nyt on aika tukea Ukrainan suunnitelmia uudelleenvarustautumisesta ja -ryhmittäytymisestä ja eteenpäin puskemisesta, hän sanoo.

G7-ryhmä on sanonut, että se lisää tukeaan Ukrainalle kuluvana vuonna 39 miljardiin dollariin.

—

Lähteenä myös AFP

Niilo Simojoki, Anne Salomäki, Sanna Raita-aho