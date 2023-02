Sähköautojen latauspisteiden määrä tuplaantui parissa vuodessa – Salo rakentaa tänä vuonna lisää, Somero asensi latauspaikkoja keskustaan ja Pitkäjärvelle

Sähköautojen latausmahdollisuuksien määrä on tuplaantunut Salossa parissa vuodessa. Kaupungissa oli 13 eri paikassa yhteensä vajaat 50 latauspistettä, kun Salon Seudun Sanomat kartoitti asiaa syyskuussa 2020. Nyt kaupungissa on netistä löytyvien latauskarttapalvelujen mukaan ainakin 19 yleistä latauspaikkaa, joissa on kaikkiaan yli sata latauspistettä. Somerolla julkisten latauspisteiden määrä on noussut viidestä 15:een.

Salossa, Somerolla, Paimiossa, Kemiönsaaressa ja Marttilassa on yhteensä yli 30 latauspaikkaa ja niissä noin 160 latauspistettä. Reilut kaksi vuotta sitten näissä viidessä kunnassa oli parikymmentä latauspaikkaa ja niissä vajaat 90 latauspistettä (SSS 28.9.2020). Koskella tai Sauvossa latauspaikkoja ei ole.

Valtaosa latauspaikoista sijaitsee erilaisten kauppakeskittymien ja huoltoasemien yhteydessä.

Salon kaupunki avasi syksyllä 2020 neljä latauspistettä vanhan kaupungintalon parkkipaikalle ja kaksi Vähäsillankadulle. Sen jälkeen kaupunki ei ole lisännyt niiden määrää.

– Ei ole ehditty, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi toteaa.

– Latauspisteiden määrää on tarkoitus lisätä tänä vuonna. Niitä sijoitetaan myös muualle kuin kaupungintalon läheisyyteen. Esimerkiksi Moision koulua on katsottu sillä silmällä.

Osa Salon kaupungin tulevista latauspisteistä on tarkoitus sijoittaa Moision koulun pihalle ja osa kadun varteen.

– Sähkösuunnitteluahan se vaatii. Nyt olemme saaneet lisää väkeä töihin, joten tätäkin asiaa pystytään edistämään, Mika Mannervesi sanoo.

– Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuun alussa puitesopimusjärjestelyn suunnittelu- ja konsultointipalveluista, joten pääsemme varmasti vähän ketterämmin liikkeelle kaikessa tekemisessä.

Salo IoT Campuksen latauspisteet löytyvät parkkihallin kolmannesta kerroksesta. Toimitusjohtaja Atte Köykkä toteaa niiden kaikkien olevan yleisessä käytössä.

– Meillä on 20 nopeampaa Type2-latauspistettä ja kymmenen vanhaa schukoa, joissa tarvitaan oma latauskaapeli, hän kertoo.

Someron ainut yleinen latauspaikka oli pitkään K-Supermarket Härkätien seinässä, mutta puolitoista vuotta sitten kaupunki hankki kahdeksan latauspistettä Kiiruun koulun, uimahallin ja monitoimihallin yhteiselle parkkipaikalle. Samalla hankittiin Pitkäjärven koululle tolppa, jossa on kaksi yleisessä käytössä olevaa latauspistettä.

– Ne ovat schukopistorasioita, joiden käyttö vaatii oman auton latauskaapelin, tilakeskuksen päällikkö Markus Älli kertoo.

Valtaosa latauspisteistä on maksullisia, mutta Somerolla K-Supermarket Härkätie tarjoaa edelleen kaksi tuntia ilmaista latausaikaa.

– Kaupassa käynnin ajan saa ladata. Se on nyrkkisääntö, kauppias Mika Pukkila sanoo.

Kaupalle hankittiin latauspisteet jo vuonna 2016.

– Ne ovat sen ajan tekniikalla varustettuja. Parhaimmillaan niistä saa 11 kilowattia latausta. Hinnan periminen vaatisi uudet laitteet, Pukkila toteaa.

Hän on jo neuvotellut niistä, mutta hankintapäätös on vielä tekemättä.

– Investointi on iso ja siinä joutuu hankkimaan uudet sähköliittymätkin, Pukkila huomauttaa.

Pukkilalla oli itselläänkin sähköauto, mutta nykyään hän ajaa taas dieselillä. Sähköauton hankinta on kuitenkin mielessä.

– Onhan se edullista ja ekologista ajoa, mutta toimintasäde varsinkin talvella toi ylimääräistä jännitystä autoiluun, että riittääkö lataus Helsinkiin ja takaisin tai Turkuun ja takaisin, Pukkila toteaa.

Hän odottaa sähköautojen kehittyvän edelleen.

Salon kaupungilla on käytössä useampia sähköautoja.

– Työllisyyspalveluissa on pakettiauto ja tilapalvelun mestareilla on yhteiskäyttöauto. Vesilaitokselle on yksi tilauksessa, ellei jo ole tullut, Mika Mannervesi huomauttaa.

Someron kaupungilla on yksi kevythybridiauto, mutta ei vielä yhtään sähköautoa. Markus Älli toteaa, että auton on hyrähdettävä talvellakin käyntiin ilman kommervenkkejä, joten sähköauto ei ole oikea valinta.

– Auto ei ole päivittäisessä ajossa, vaan voi seistä kolmekin viikkoa kymmenen asteen pakkasessa, hän sanoo.

Latauskartta.fi kertoo Type2-latausliitännän löytyvän käytännössä kaikista sähköautoista ja ladattavista hybrideistä. Sen käyttö edellyttää yleensä omaa latauskaapelia.

CCS on eurooppalainen pikalatausstandardi, jota kaikki täyssähköautot voivat hyödyntää. Teslan S- ja X-mallit tarvitsevat erillisen CCS-adapterin.

CHAdeMO on joissain japanilaisautoissa käytetty pikalatausliitäntä, jota myös Teslan S- ja X-mallit voivat käyttää lisävarusteena saatavan adapterin kanssa.

Yleisiä latauspisteitä

Salossa:

Salon kaupunki, Heikolan talo, Tehdaskatu 1: 4 x Type2

Salon kaupunki, Vähäsillankatu 2: 2 x Type2

Prisma, Halikko, Prismantie: 4 x Type2

Leino-Sentteri, Joensuunkatu 12: 2 x Type2

IoT Campus, parkkihalli, Joensuunkatu 7: 20 x Type2, 10 x Wall (schuko)

Astrum-keskus, Salorankatu 5–7: 2 x Type2

OP Lounaismaa, Helenankatu 1–5: 2 x Type2

Plaza, parkkihalli, Asemakatu 8: 7 x Type2, 2 x Wall (schuko)

Citymarket, Hämeentie 24: 4 x Type2, 2 x CCS/SAE, 2 x CHAdeMO

McDonald´s, Hämeentie 37: 2 CCS (HPC), 1 x CCS, 1 x CHAdeMO

Motonet, Savenvalajankatu 3: 2 x Type2

Lidl, Savipajankatu 3: 1 x Type2, 1 x CCS/SAE, 1 x CHAdeMO

ABC Piihovi, Ruoksmäentie 1: 6 x CCS (HPC), 1 x CCS, 1 x Type2 (johto), 1 x CHAdeMO

Design Hill, Vaskiontie 418: 4 x CCS (HPC)

ABC Perniö, Haarlantie 10: 3 x Type2, 1 x CCS, 1 x CHAdeMO

Lehmirannan lomakeskus, Lehmirannantie 12: 2 x Type2

Taukopaikka Lahnajärvi, Helsingintie 3276: 2 x Type 2, 2 x CCS, 2 x CHAdeMo

Teijon Masuuni, Telakkakatu 17: 2 x Type2

Kauppa ja ravintola Tiiranta, Särkisalo, Tiirantie 1: 1 x työmaapistoke

Somerolla:

Someron kaupunki, Kiiruun koulu, Kiiruuntie 6: 8 x Wall (schuko)

Someron kaupunki, Pitkäjärven koulu, Turuntie 1367: 2 x Wall (schuko)

K-Supermarket Härkätie, Joensuuntie 5: 2 x Type2, 2 x työmaapistoke/suko, 1 x Tesla

Kemiönsaaressa:

K-Supermarket Kompass, Kemiö, Engelsbyntie 9: 1 x Type2, 2 x Tesla

Bjärkas Golf Resort & Country Club, Västanfjärd, Västanfjärdintie 655: 2 x Type2

Dalsbruk FamilyPorts, Taalintehdas, Malmintie 2: 1 x Type2

Kasnäs 3 h Parking, Kasnäsintie 1277: 6 x Type2

Kasnäsin kylpylä, Kasnäsintie 1294: 3 x Tesla, 1 x Type2

Paimiossa:

Neste K, Ajurintie 1: 2 x Type2, 2 x CCS

K-Supermarket, Jokipellontie 2: 4 x Type2, 2 x CCS, 2 x CHAdeMo

Paimio Supercharger, Länsiportti 1: 8 x CCS/SAE, 8 x Tesla (Fast)

Marttilassa:

Marttila, OP Auramaa, Kirkkotie 2: 2 x Type2

Lähteet: Salon kaupunki,Salon IoT Campus, Someron kaupunki,latauskartta.fi, Plugshare.com. Lista ei välttämättä ole täysin kattava.