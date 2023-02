Salolainen Evondos ja alankomaalainen Medido yhdistivät voimansa – Salon toimipiste pysyy ennallaan

Salolainen teknologiayritys Evondos ja Alankomaiden johtava lääkeannostelupalveluiden tarjoaja Medido yhdistivät torstaina osaamisensa automaattisen lääkeannostelun saralla.

– Kaupan yhteydessä Evondos Group hankki kaikki Medidon taustalla olevan Vitavanti Group B.V.:n osakkeet. Vitavantin osakkeenomistajat sijoittavat takaisin Evondosiin ja heistä tulee Evondosin merkittävä osakkeenomistaja. Eurooppalainen pääomasijoittaja Verdane säilyy Evondosin pääomistajana, kertoo Evondosin toimitusjohtaja Eetu Koski.

Kauppasumma ei ole julkinen.

Medido ja Evondos ovat molemmat perustettu vuonna 2008 ja yhtiöillä on yhteinen visio auttaa ikääntyvää väestöä elämään itsenäistä elämää kotona.

– Yhdistämällä tiimimme, teknologiamme ja palvelumme voimme vastata ikääntyvän väestön ja resursseja tarvitsevan kotihoidon palvelujärjestelmän kysyntään lääkeannostelun saralla, sanoo Evodonsin toimitusjohtaja Eetu Koski.

Medidon perustaja ja toimitusjohtaja Thjis van Nuenenin mukaan yhdistämällä Evondoksen ja Medidon osaamista, asiakkaita pystytään jatkossa palvelemaan laajemmalla tarjonnalla ja entistä vahvemmalla asiantuntemuksella.

– Samalla vauhditamme kansainvälistä kasvuamme etenemällä uusille markkinoille yhdessä, toteaa van Nuenen.

Evondos on markkinajohtaja Pohjoismaissa ja työllistää lähes 200 lääkinnällisten laitteiden ammattilaista Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja toiminta- ja tuotantotilat Salossa. Medido on Alankomaiden johtava lääkeannostelupalveluiden tarjoaja, jonka palvelu on saatavissa myös Pohjoismaissa. Yhtiöllä on yli 100 työntekijää. Yhdessä Evondos ja Medido palvelevat satoja yksityisiä ja julkisia hoitoalan organisaatioita Euroopassa.

Evondos työllistää Suomessa 130 henkilöä, joista 100 on Salossa.

– Yhdistyminen Medidon kanssa ei vaikuta Salon toimipisteen toimintaan, mutta parhaillaan käynnissä oleva tehtaan laajennus jatkuu, sanoo Koski.

Evondosin myynninkasvu oli viime vuonna 40 prosenttia.

– Kasvua on jatkossakin näkyvissä ja sen mukaan mahdollisesti myös uusia työpaikkoja, sanoo Koski.

Kosken mukaan Medidolla on sopimusvalmistusta Slovakiassa ja se pysyy jatkossakin siellä. Salon toimipiste pysyy myös ennallaan.

– Medido jatkaa omaa myyntiään Hollannissa. Evondoksen myynti Pohjoismaihin jatkuu entiseen malliin. Näihin ei ole tarkoitus tehdä muutoksia, toteaa Koski.