Salon poliisi takavarikoi yläkouluikäisiltä nyrkkirautoja, puukkoja, linkkuveitsiä, viinaa ja huumeita ja käy selvittämässä pahoinpitelyitä välitunneilla. Yhdeltä nuorelta löytyi tiikerin kynneksi kutsuttu karambit-veitsi, jonka ainoa käyttötarkoitus on vahingoittaa toista ihmistä.

Koulupoliisi Pasi Tuikkeen mielestä Salossa ei olla enää kaukana siitä, että kouluihin asennettaisiin metallinpaljastimia.

– Tilanne on mennyt vain pahemmaksi, ja suunta on aika lailla hurja. Joka puolelta tulee viestejä levottomuudesta ja häiriökäyttäytymisestä, mutta emme voi koko ajan pyöritellä nuorten taskuja ympäri.

Pasi Tuike kävi hiljattain puhuttamassa kahta viidesluokkalaista poikaa, jotka olivat pahoinpidelleet alakoulussa yhden pojan ruhjeille. Väkivallan uhri ei ollut suostunut poistumaan välitunnilla alueelta, jossa kaksikko ei halunnut hänen olevan.

– Se ei ole enää lasten nujakointia, kun potkitaan ja lyödään maassa makaavaa kylmästi nyrkeillä päähän, Tuike sanoo.

Konstaapeli Tuike on kiertänyt Salon kouluissa viisi vuotta kenttätyönsä ohessa. Hän sanoo olevansa erittäin huolissaan.

Salon Seudun Sanomat uutisoi lokakuussa, että nuorten väkivalta Salossa oli yltynyt. Poliisin tutkittavaksi oli tullut yhä enemmän pahoinpitelyitä, joissa tekijä oli alle 15-vuotias. Myös väkivallalla uhkailu oli lisääntynyt.

Opettajat olivat huolissaan kertakäyttöisistä sähkötupakoista, jotka olivat hetkessä levinneet lasten ja nuorten keskuudessa. Kaupankäyntiin liittyi uhkailua, kiristystä ja väkivaltaa.

Tuike kertoo äskettäisestä välikohtauksesta jossa yksi oppilas oli myynyt yläkoulun nurkan takana sähkötupakkaa. Ostaja jätti maksamatta, myyjä lähti perimään rahaansa ja sai nyrkistä.

– Nuorilta ei löydy pelkästään sähkötupakkaa, vaan myös kannabista, lääkkeitä ja viinaa. Pöllitään vanhemmilta pullo viinaa ja ryypätään se koulupäivän aikana. Joku seiskaluokkalainen saattaa lähteä kesken oppitunnin pihalle röökille, Tuike kertoo.

Kokenut koulupoliisi sanoo näkevänsä nuorisossa mafiaelokuvista tuttuja piirteitä, jossa yksittäiset kovanaamat hallitsevat toisia. Osa ihannoi pääpukareita, osa ei uskalla olla heitä vastaan.

– Pelko nuorison keskuudessa on tällä hetkellä aika kovaa. Pelätään, että saa turpaan, joutuu kiristetyksi tai tulee uhkailluksi.

Tuikkeen mukaan poliisi huomaa pelon ilmapiirin jututtaessaan nuoria. Osa säikähtää poliisin puhuttelua, mutta jotkut vain haistattelevat. He ovat valitettavan usein niitä, jotka viisitoista täytettyään päätyvät rikosilmoituksiin.

Syyteharkinnassa on parhaillaan juttu, jossa poliisi epäilee kahdeksaa salolaisnuorta törkeästä pahoinpitelystä. Vain yksi epäillyistä on täyttänyt kahdeksantoista, kaikki muut ovat 15–17-vuotiaita. Ainakin osalla heistä on poliisin mukaan rikoshistoriaa jo entuudestaan.

Lounais-Suomen poliisi kertoi viime elokuussa, että nuorten tekemät pahoinpitelyrikokset olivat kasvaneet räjähdysmäisesti. ”Alle 15-vuotiaat ovat väkivaltaisempia kuin koskaan aiemmin”, poliisi tiedotti.

Salossa poliisin tietoon tuli viime vuonna 26 henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta, joissa tekijä oli alle 15-vuotias. Määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset sisältävät erilaisia tekoja murhasta pelastustoimen laiminlyöntiin, mutta käytännössä suurin osa niistä on pahoinpitelyitä.

Ilmiö on valtakunnallinen.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti tällä viikolla valvontaiskustaan Kirkkonummella: ”Poliisi takavarikoi nuorilta kannabista ja rikoshyödyksi epäiltyä käteistä rahaa. Nuorilta löytyi myös huolestuttavan monta teräasetta”.

Poliisi kirjasi päivän aikana nuorista useita rikosilmoituksia.