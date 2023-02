Salkkarin Vaalikone on auki – salolaisten ehdokkaiden enemmistö ei halua tunnin junaa hallitusohjelmaan

Salolaiset kansanedustajaehdokkaat eivät lämpene Turun tunnin junalle. Suurin osa ehdokkaista on sitä mieltä, että tunnin junan toteuttamispäätöstä ei pidä kirjata seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Heidän joukossaan ovat muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) ja toinen varapuheenjohtaja Johanna Riski (kesk.).

Tämä selviää Salon Seudun Sanomien vaalikoneesta osoitteesta sss.fi/vaalikone.

Kaupunginvaltuustossa istuvat ehdokkaat suhtautuvat nihkeästi tunnin junan edistämiseen ainakin lähivuosina – siitä huolimatta, että se on sovittu kaupungin keskeiseksi edunvalvonnan kohteeksi.

Tunnin junaa pidetään hankkeena, jota edistetään maakunnallisin voimin. Esimerkiksi Varsinais-Suomen liitto odottaa, että vaalipiirin kansanedustajat ovat yksissä tuumin oikoradan ja muun ratarakentamisen takana.

Aivan näin ei ole ollut tällä vaalikaudella, ja vaalikoneen vastausten perusteella voi olettaa, että ei ole ensi kaudellakaan.

Salo on muiden radanvarsikuntien lailla mukana Turun tunnin juna Oy -hankeyhtiössä. Kaupunginvaltuustossa tunnin junaan liittyvät päätökset syntyvät yleensä äänestämällä. Kolmasosa valtuutetuista ei halua edistää hanketta.

Eduskuntavaaleissa on ehdolla viisi kaupunginvaltuuston jäsentä: Saku Nikkanen, Johanna Riski, Mikko Lundén (ps.), Timo Lähteenmäki (vas.) ja Mika Nummenpalo (liik.). Heistä kukaan ei halua tunnin junaa hallitusohjelmaan. Lundén on myös nykyinen kansanedustaja.

Nikkanen on kaupunginhallituksen puheenjohtajana Salon ykköspoliitikko. Riski on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Lundén on kaupunginhallituksen jäsen.

Saku Nikkasen mielestä tunnin junan toteuttamista ei pidä ottaa hallitusohjelmaan, koska päätöstä siitä ei ole varaa tehdä nykytilanteessa. Olemassa oleva tiet ja radat pitäisi laittaa ensin kuntoon.

Tunnin junan kallein osuus on Espoon ja Salon välille Lohjan kautta suunniteltu oikorata.

Vaalikoneessa Nikkanen kirjoittaa, että ”junaradan linjaus tulisi päättää uudelleen”. Hän täsmentää Salon Seudun Sanomille tarkoittavansa, että rata pitäisi rakentaa E18-moottoritien läheisyyteen niin, että asema tulisi moottoritien ja Somerontien liittymään.

Hänen mukaansa ratkaisu tukisi moottoritien eteläpuolen kaavoittamista ja rakentamista.

– Se taas tukisi parhaiten koko nopeamman ratayhteyden perusajatusta houkutella lisää pääkaupungissa ja Turussa työskenteleviä muuttamaan Saloon. Rantarata ja rautatieasema jäisivät edelleen Salon keskustaan, Nikkanen muistuttaa.

Johanna Riskin mukaan on tullut selväksi, ”ettei valtiolla ole rahaa edistää hanketta tulevalla vaalikaudella, tuskin seuraavallakaan, joten on syytä laittaa hanke jäihin ja keskittyä olemassa olevien tie- ja rataverkostojen kunnostamiseen”.

Eduskuntaan pyrkii myös kaupunginhallituksen jäsen Anu Aaltonen (kok.). Hän ei kuulu kaupunginvaltuustoon.

Aaltonen haluaa tunnin junan hallitusohjelmaan. Tunnin junan avulla rakentuva laaja työssäkäynti- ja asiointialue on Varsinais-Suomelle tärkeä, Aaltonen perustelee kantaansa.

SSS:lle Aaltonen selventää kannattavansa tunnin junaa ”siinä mielessä, että sitä ei voi jättää toteuttamatta, jos muita raidehankkeita edistetään”.

– En ole kyllä kovin luottavainen, että se toteutuu.

Aaltosesta on myös surullista, että Lukkarinmäki halkaistaisiin oikoradan takia.

Mika Nummenpalo näkee hankkeessa paljon puutteita niin kaavoituksessa, rahoituksessa kuin kannattavuudessa. Jos hankeyhtiön osakkaat joutuvat maksamaan radan, se tarkoittaisin Salolle 70–120 miljoonaa euroa, Nummenpalo laskee.

Timo Lähteenmäki viittaa valtiovarainministeriön tuoreeseen raporttiin, jossa tunnin juna todettiin taloudellisesti kannattamattomaksi ja ilmastovaikutuksiltaan negatiiviseksi. ”Hinnaksi on arvioitu noin 4 miljardia euroa, hyöty-kustannussuhteen ollessa 0,44. Rakentamisaikaisten päästöjen kompensoituminen ottaisi 140 vuotta.”

Vihreiden ehdokas Pasi Lehti on junamyönteisin.

”Tunnin juna on paljon muutakin kuin nopea rautatieyhteys Turusta Helsinkiin. Tunnin juna on myös kaksoisraide lähijunille välille Salo-Turku. Tunnin juna on myös Intercity-junien määrän lisääntymistä välillä Helsinki-Turku”, Lehti kirjoittaa.

Hänen mielestään tunnin junaa vastustamalla vastustetaan joukkoliikennettä raiteilla, maaseudun mahdollisuuksia hyötyä junaliikenteestä ja lähijunaliikennettä ja kannatetaan autoistumista ja maaseudun autioitumista.

Kokoomuksen Pertti Hemmilän kanta on neutraali, mutta perustelut myönteisen puolella: ”Varsinaissuomalaisten tulee ajaa yksituumaisesti hankkeita, jotka edistävät tämän maakunnan elinvoimaisuutta. Valitettavasti tässä taloustilanteessa en voi luvata hanketta toteutettavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan.”

Samaa henkeä on keskustan Olavi Jantusen vastauksessa: ”Jos varat siihen riittäisivät, mutta nyt näyttää vahvasti, että valtiolla ei olekaan varaa tehdä näin suuria investointeja.”

Kokoomus on Varsinais-Suomen puhtain Turun tunnin juna -puolue. Vahvasti junaa haluavat hallitusohjelmaan myös sosiaalidemokraatit. Vihreidenkin enemmistö on kirjauksen kannalla.

Keskusta on melkein täysin ajatusta vastaan. Perussuomalaisissa, vasemmistoliitossa ja kristillisdemokraateissa on kahta ilmaa, samoin RKP:ssa, jossa iso osa suhtautuu aiheeseen neutraalisti.

Varsinais-Suomessa ehdokkaita asettaneista eduskuntapuolueista Tunnin juna -vastaisimpia ovat Liike nyt ja valta kuuluu kansalle.

Salon Seudun Sanomien vaalikoneen väitteissä käsitellään taloutta, turvallisuutta, palveluja, energiaa ja ilmastoa sekä ehdokkaiden arvoja.

Salon Seudun Sanomien vaalikone on tehty yhteistyössä Turun Sanomien, Alma Mediaan kuuluvan Iltalehden ja useiden maakuntalehtien kanssa.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta. Varsinais-Suomen vaalipiiristä valitaan 17 kansanedustajaa.

Maanantaina aamupäivällä vaalikoneen oli täyttänyt yli 150 ehdokasta. Heistä 16:n kotipaikka on Salo.

Ehdokkaita Varsinais-Suomessa on hieman yli 200.

Ehdokaslistat jätetään vaalipiirin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21. helmikuuta. Oikeusministeriö vahvistaa ehdokasasettelun ja ilmoittaa ehdokkaille äänestysnumerot 2. maaliskuuta.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22. maaliskuuta.

Tätä mieltä salolaiset kansanedustajaehdokkaat ovat vaalikoneessa tunnin junasta

Väite: Hallitusohjelmaan on kirjattava Turun tunnin junan toteuttamispäätös

Täysin samaa mieltä: Pasi Lehti (vihr.)

Samaa mieltä: Anu Aaltonen (kok.), Larisa Evstifeeva-Auraniemi (vl.)

Neutraali: Pertti Hemmilä (kok.), Camilla Sonntag-Wilenius (r.)

Eri mieltä: Olavi Jantunen (kesk.), Saku Nikkanen (sd.), Laura Riski (liik.), Satu Paananen (liik.), Tomi Hietala (lib.)

Täysin eri mieltä: Mikko Lundén (ps.), Jani Ursin (kd.), Marika Hietanen (kd.), Timo Lähteenmäki (vas.),Mika Nummenpalo (liik.), Johanna Riski (kesk.)