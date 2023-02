Salolaiset metallialan vientiyritykset ovat huolissaan ahtausalan lakon jatkumisesta.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT hylkäsi työriitaan tehdyn sovintoehdotuksen sunnuntai-iltana. Työnantajia edustava Satamaoperaattorit olisi hyväksynyt esityksen.

– Todella surullista ja hyvin erikoinen piirre Suomen toimintaympäristössä, että yksi pieni ryhmä pystyy tekemään koko Suomelle ja vientiteollisuudelle näin paljon hallaa, valimoyhtiö Leino Groupin toimitusjohtaja Liisa Leino harmittelee.

Leino Groupin tuotteista puolet menee vientiin. Yhtiö tarvitsee myös ulkomailta tuotuja raaka-aineita.

– Niiden kanssa on pyritty varautumaan mahdollisimman hyvin, ja tietyn aikaa pärjäämme. Hankalaa on, että tuotantomme ei nyt päädy asiakkaille, ja se on äärimmäisen kriittistä sekä ulkomaan asiakkaillemme että meidän liiketoiminnallemme ja koko Suomelle.

Hyvää tilanteessa on, että lakon jatko osui talvilomaviikkoon. Viikko on Leino Groupissa tavanomaista rauhallisempi, koska iso osa työntekijöistä on lomalla.

Jos lakko jatkuu pidempään, yhtiö joutuu lomautusten avulla sopeuttamaan tuotantoaan.

– Meillä on hyvä porukka yhtiössä, ja keskustelemme työntekijöiden kanssa jatkuvasti. Hyvä ymmärrys on, että jos tekemisen edellytyksiä ei ole, joudutaan toimenpiteisiin, Liisa Leino muotoilee.

Valmet Automotiven Salon akkutehtaalla tuotanto pyörii toistaiseksi normaalisti, viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

– Olemme pyrkineet varautumaan tilanteeseen, osia on tilattu varastoon ja varastoja on laajennettu jonkin verran, Mäki kertoo.

Hänen mukaansa akkutehdas pystyy jatkamaan nykyisillä varastoilla muutamia päiviä, mutta ei viikkoja.

– Jos tilanne pitkittyy, tulee vaikeuksia, se on ihan selvä. Toivotaan, että tilanne ratkeaa nopeasti ja tavalla, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, Mäki toteaa.

Akkutehtaalla ei toistaiseksi harkita lomautuksia. Sen sijaan harkittavaksi saattaa tulla Uudenkaupungin akkutehtaalla jo toteutetut työvuorojen siirrot.

– Pyrimme siihen, että pystymme toimittamaan lupaamamme tuotteet asiakkaalle pidemmällä aikavälillä. Silloin vuoro voidaan siirtää toiseen ajankohtaan, jolloin kokonaistyöaika säilyy samana. Lomautus on järeämpi toimenpide, eikä se ole mahdollinen tällä aikataululla, Mikael Mäki sanoo.

Kuivureita ja laivaovia valmistavan Antti-Teollisuuden toimitusjohtaja Kalle Isotalo sanoo AKT:n ahtaajalakon aiheuttaneen yritykselle jo tuhansien eurojen lisäkustannukset.

– Meiltä lähtee perjantaisin toimituksia Keski-Eurooppaan irtoperillä. Nyt kun niitä ei ahdata, piti löytää nopeasti auto ja kuljettaja kolmelle kuljetukselle, joiden piti lähteä viime perjantaina. Ne pääsivät lähtemään myöhässä sunnuntaina, ja meille tuli tuhansien eurojen lasku. Kaikki kustannukset ovat nousseet muutenkin, emmekä kaipaisi yhtään lisää, Isotalo puuskahtaa.

Hänen mukaansa lakko on harmittava myös sen aiheuttaman epävarmuuden takia.

– Teemme kansainvälistä kauppaa, ja yhteiskuntarauha ja työrauha ovat erinomaisen tärkeitä kaupanteon ja kilpailukyvyn takia. Olemme muutenkin täällä saarella ja merikuljetusten takana.

Venttiilivalmistaja Högforsin toimitusjohtaja Pekka Karhumäki sanoo lakon näkyvän nopeasti yhtiön vientitoiminnassa.

– Meille on tullut jo viestiä huolintaliikkeiltä, että lakkolisää joudutaan maksamaan, eikä normaalia kuljetuspalvelua saa ollenkaan. Satamat ovat niin tärkeitä suomalaiselle vientiteollisuudelle, että kyllähän tämä kipeään paikkaan osuu. Ei tämä ainakaan Suomen kuvaa luotettavana kauppakumppanina paranna.

Högforsille lakko aiheuttaa haittaa myös raaka-aine- ja komponenttitilauksissa. Niihin on ilmaantunut viivettä, joka vaikuttaa jatkuessaan tuotantoon.

– Kyllä varmaan pitää ajatella, ettei kovin monesta viikosta puhuta. Venttiili ei ole valmis, jos joitain osia puuttuu. Kun joku komponentti loppuu, tuotanto alkaa haukata tyhjää.

Karhumäki harmittelee, että teollisuus on jo saanut kärsiä koronan ja Ukrainan sodan aiheuttamista kriiseistä.

– Tarvitaanko me itse aiheutettua kriisiä tähän päälle?