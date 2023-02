Salolla on juuri nyt tilaisuus, jota ei kannata hukata

Salon keskustassa on vireillä toistakymmentä kaavamuutosta, joissa tavoitellaan asuinkerrostalon rakentamista. Hankkeissa puhutaan yhteensä sadoista uusista asunnoista (SSS 3.2.).

Viime vuosina tehdyt kaava-aloitteet on listattu kaupungin uudessa kaavoituskatsauksessa vuodelle 2023.

Salon maankäyttöpalveluiden johtajan Raimo Inkisen mielestä aloitteiden suuri määrä kertoo, että kiinteistönomistajilla on kiinnostusta investoida. Kaupunki taas haluaa edistää rakentamista.

Lähtökohta on lupaava.

Uusien asuntojen rakentaminen on ollut Salossa pitkään verkkaista. Suurin syy lienee kaupungin asukasluvun laskussa, joka on jatkunut toistakymmentä vuotta.

Samaan aikaan Salon kaupungin toimintaa ovat värittäneet talouden tasapainottaminen ja säästöt.

Säästöjen ja eläköitymisten takia Salon kaavoitusosasto on supistunut pieneksi. Hankkeet eivät etene, koska tekijöitä ei ole.

Käänne tapahtui viime kunnallisvaalien jälkeen. Poliittiset päättäjät alkoivat puhua, että keskustaan on saatava torninostureita.

Kunnallisessa elämässä muutokset vaativat aikaa, ja asioiden pitää edetä tietyssä järjestyksessä.

Salossa saatiin joulukuussa hyväksyttyä uusi strategia. Siinä mahdollistava kaavoitus nostettiin yhdeksi kaupungin kärkihankkeista.

Mikä tärkeintä, päättäjät ovat antaneet korjausliikkeeseen rahaa.

Kaupunki varautui talousarviossaan neljän uuden työntekijän palkkaamiseen. Virat ovat tulossa hakuun alkuvuoden aikana.

Kaavoitus kuuluu Suomessa aloihin, joissa kärsitään työvoimapulasta. Salokaan ei voi olla varma, että se saa avoimiin virkoihinsa hakijoita.

Kaupungin on varauduttava mahdollisuuteen, että kaavoituksen edistäminen on hoidettava osin ostopalveluilla. Konsulttien käyttöä on perinteisesti karsastettu, ja kaavoitus on haluttu pitää omissa käsissä.

Tilanteessa, jossa Salon keskustan asuntorakentaminen näyttäisi orastavan virkistymisen merkkejä, pitää miettiä ensisijaisesti asiakasnäkökulmaa.

Kiinteistönomistajien investointihalukkuus on hyödynnettävä, eikä kaupunki voi myydä ei-oota sillä verukkeella, ettei se saa palkattua työntekijöitä.