Koko alkuvuoden ajan suljettuna ollut Salon pääterveysaseman kanttiini ei ole avautumassa aivan lähiaikoina.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen konsernipalvelujen tukipalveluiden tulosryhmän tukipalvelujohtaja Janne Saarinen kertoo, että Varhassa haetaan parhaillaan linjauksia, millä tavoin kanttiineita tullaan jatkossa hallinnoimaan.

– Esitystä viimeistellään konsernijaoston käsittelyyn, ja se saadaan seuraavaan tai viimeistään sitä seuraavaan kokoukseen. Vaikuttaisi siltä, että päätös asiassa saadaan nopeasti aikaiseksi, ja sen myötä Salon kanttiinin palvelut käyntiin, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan luontevin vaihtoehto Salon pääterveysaseman kanttiinille on hakea siihen palveluntuottaja. Saarinen sanoo uskovansa, että palveluntuottajahaku voisi käynnistyä kuukauden päästä.

– Näillä näkymin kanttiinia ei Varhan omaksi palveluksi perusteta, sillä kanttiinitoiminta ei ole Varhan ydinpalvelua ja laki rajoittaa myös Varhan markkinaehtoista toimintaa. Emme halua ottaa sitä riskiä, että rikomme lakia, Saarinen selvittää.

Saarisen mukaan lain asettamat raamit markkinaehtoisesta toiminnasta olivat luonnollisesti Varhassa tiedossa alusta saakka, eikä siitä syystä Varhan kanttiinitoimintojen uudelleenarviointi ole yllätys.

– Se, miksi kanttiini on ollut koko alkuvuoden suljettuna, johtui liikkeenluovutuksessa tapahtuneista yllätyksistä. Salon kaupungilta ei liikkeenluovutuksen mukana siirtynyt järjestelmiä, joita kanttiinitoiminnan jatkaminen olisi vaatinut.

Saarinen sanoo, että Salon pääterveysaseman kanttiini on ainoa Varhan alueella oleva kanttiini, joka on tällä hetkellä liikkeenluovutuksesta johtuen suljettu.

– Muissa kanttiineissa on ulkopuolinen palveluntuottaja, jonka sopimus on siirtynyt Varhalle tai niissä on tehty muita ratkaisuja, kuten hankittu automaatteja, mistä saa ostaa tuotteita.

Saarisen mukaan automaatit eivät olisi oikotie onneen Salon osalta.

– Niiden osalta valmistelutyö ja hankinta veisi aikaa aika lailla yhtä pitkään kuin palveluntuottajan valinta kohteeseen, Saarinen huomauttaa.

Monien toiveista huolimatta kanttiinia ei voi myöskään avata väliaikaisesti ”kevytversiona”, jossa rahaa otteisiin vastaan käteisellä tai paikalle tuotaisiin yksi maksupääte.

– Se olisi ihailtavan ketterä ajatus, mutta lähes mahdoton toteuttaa julkissektorilla, johon pätee rajoitukset markkinaehtoisesta toiminnasta ja vaatimukset muun muassa markkinaehtoisen toiminnan hinnoittelusta ja kirjanpidon eriyttämisestä.

Saarinen sanoo, että tukipalveluissa on toiveena saada kanttiini auki niin nopeasti kuin mahdollista.

– Ymmärrämme kyllä, että se on tärkeä asia. Teemme täällä parhaamme.​

Banaani odotti autossa laboratorioasiakasta

Salon pääterveysaseman kanttiinin kiinniolo harmittaa salolaisia. Salon Seudun Sanomien tekstaripalstalla kanttiinin sulkeutuminen on puhuttanut erityisesti laboratorioasiakkaiden keskuudessa. SSS kävi tiistaina kysymässä laboratorion sisäänkäynnin luona ihmisiltä, onko kanttiinin kiinniolo vaikuttanut heidän elämäänsä.

Pia Heikura kertoo, että hänelle vaikutusta on ollut.

– Juoksen täällä aika usein. Olisi tosi kiva, että kanttiini olisi auki, Heikura sanoo.

Heikura pitää omituisena, ettei kanttiinia ole saatu vieläkään auki.

– Sen ei pitäisi olla kauhean suuri ongelma. Yksi vaihtokassa ja maksupääte.

Kun kanttiini on suljettu, Heikura yrittää muistaa ottaa omia eväitä mukaan ja syödä niitä töissä.

– Kanttiinikäynti olisi kiva pysähtymisen hetki. Se on myös hyvä tapaamispaikka tuttaville ja sairaalassa oleville potilaille, Heikura muistuttaa.

Pirita Suomelan elämään kanttiinin sulkeutumisella ei ole ollut suoranaista vaikutusta.

– En käy osastolla vierailuilla, vain verikokeissa. Jos olisi enemmän aikaa, voisin pistäytyä kanttiinissa.

Hän pitää kuitenkin harmillisena kanttiinin kiinnioloa.

– Tässä lähellä ei ole toista kahvilaa. Kaupungille asti ei niin vain lähdetä, jos on esimerkiksi liikuntarajoitteita.

Jarmo Kontio kertoo käyneensä useasti kanttiinissa silloin, kun se oli vielä auki.

– Joka kerta, kun olen lähtenyt pois. Nytkään en ole syönyt mitään, niin menisin pullakahville. Nyt minulla on banaani autossa odottamassa, Kontio kertoo.

Kontio sanoo havainneensa, että paikallisessa lehdessä on ehdotettu esimerkiksi termospullon ottamista mukaan laboratoriokäynneille.

– Itselläni on vain iso litran termospullo, enkä kehdannut sellaista ottaa tänne.