Sävel jäi ajastaan

Pitkäaikainen Ajan sävel -sarjakuva jää pois Salkkarin sivuilta. Tänään maanantaina sen paikalla nähdään ensimmäistä kertaa argentiinalaisen Ricardo Sirin piirtämä Macanudo.

Ajan säveltä piirsi arvostettu tanskalainen sarjakuvataiteilija Werner Wejp-Olsen. Hän menehtyi vuonna 2018, mutta ehti tehdä sarjakuvia 1950-luvulta lähtien ja työskennellä muun muassa Disneylle ja käsikirjoittaa esimerkiksi Aku Ankka -sarjoja.

Ajan sävel ilmestyi vuodesta 1995 lähtien, ensimmäistä kertaa tanskalaisesa Jyllands-Postenissa. Nimestään huolimatta Ajan sävel ei ole kestänyt aikaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Se, mikä 1990-luvulla saatettiin tulkita satiiriseksi huumoriksi, ei välttämättä mahdu enää tänä päivänä hyvän maun rajoihin. Vaikka osa sarjan aiheista on edelleen relevantteja, siinä paikoitellen esiin tuotua naiskuvaa voi pitää vanhentuneena ja jopa loukkaavana.

Toimitus ja lukijat kiinnittivät asiaan huomiota, minkä vuoksi sarjakuvan julkaiseminen päätettiin lopettaa.

Taiteen ja satiirin tehtävä on koetella rajoja, jopa hyvän maun. Jos se ei herätä tunteita ja välillä jopa kiukkua, se on epäonnistunut tehtävässään. Myös Ajan sävelellä on vähintäänkin historiallinen arvonsa oman aikansa kuvaajana.

Oikea paikka sille ei ehkä kuitenkaan ole modernin sanomalehden sarjakuvasivulla. Lehti on kiinni omassa ajassaan ja sitä tulee arvioida aikansa tuotteena.

Tämän näkökulman toivat esiin myös monet Salkkarin aktiiviset lukijat, mistä on syytä esittää kiitos. Palaute ja lukijoiden kanssa käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että sanomalehden sisällöllä on merkitystä, pääkirjoitussivulta sarjakuviin saakka.