SDP vahvistaisi julkista taloutta tulevalla vaalikaudella 3,5–6 miljardilla eurolla – Marin: Kuusi miljardia olisi kasassa, jos työllisyysaste nousee 80 prosenttiin

SDP vahvistaisi julkista taloutta tulevalla vaalikaudella 3,5–6 miljardilla eurolla. Tähän pitäisi puolueen mukaan pyrkiä ennen kaikkea työllisyyttä vahvistamalla. Puolueen tavoitteena on kohti 80:tä prosenttia nouseva työllisyysaste seuraavalla vaalikaudella.

Julkisen talouden vahvistamisen suuruus SDP:n tavoitteessa on hyvin paljon kytköksissä työllisyysasteen kehitykseen.

– Mikäli saavuttaisimme seuraavalla vaalikaudella 80 prosentin työllisyysastetavoitteen, tämä kuusi miljardia olisi kasassa. Mutta koska haluamme olla varovaisia, emmekä tiedä tästä suhdannetilanteesta, asetamme tavoitteeksi, että kuljemme sitä kohti systemaattisin toimin, kertoi tiedotustilaisuudessa puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin.

Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan sopeutustarve tulevalla hallituskaudella on kuusi miljardia euroa ja sitä seuraavalla kolme miljardia euroa.

Sopeutustoimia tarvittaessa 1-2 miljardilla

SDP on varautunut myös 1–2 miljardin euron sopeutustoimiin eli menoihin ja veroihin tehtäviin muutoksiin. Puolue hakisi säästöjä esimerkiksi tehottomista yritystuista, fossiilitalouteen kohdistuvista tuista sekä julkisista hankinnoista.

– Sopeutus on toteutettava oikeudenmukaisesti ja niin, että suojelemme samalla hyvinvointivaltion ydintä ja ihmisten palveluita. Haluamme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita, vahvistaa peruskoulua ja turvata arvokkaan vanhuuden – näistä ei saa leikata, painottaa puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

SDP tavoittelee tulevalla vaalikaudella myös vähintään kahden prosentin kestävää vuotuista talouskasvua. Tällä vahvistettaisiin puolueen arvion mukaan miljardin euron verran julkista taloutta. Tämä voitaisiin SDP:n mukaan saavuttaa tuottavuutta ja yhteiskunnallista luottamusta vahvistavilla päätöksillä sekä panostamalla kasvun edellytyksiin.

Kahden prosentin vuotuinen talouskasvu voi kuitenkin jäädä haaveeksi, sillä talousennusteet maalaavat tuleville vuosille hitaan talouskasvun aikaa ja tälle vuodelle jopa lievää taantumaa.

Pääministeripuolue avasi keskiviikkona talouspoliittisia linjauksiaan tulevalle vaalikaudelle.

Korkeakoulutukseen iso investointi

SDP haluaa pitää kiinni sovituista neljän prosentin panostuksista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Lisäksi puolueen tavoite on nostaa Suomen koulutusastetta niin, että vähintään 60 prosenttia alle 35-vuotiaista on korkeakoulutettuja 2030-luvun loppuun mennessä. Nykyisin korkeakoulutettuja on noin 40 prosenttia.

– Osaamistason nosto on yksi keskeisistä pidemmän aikavälin työllisyyskeinoista. Tällä hetkellä jopa 70 prosenttia uusista työpaikoista syntyy korkeakoulutettuihin työpaikkoihin, ja näistä osaajista on kaikista eniten pulaa, Mäkynen perusteli.

– Varmasti ensi vaalikaudella jo on nostettava reippaasti korkeakoulujen sisäänottomääriä, ja jos lähdetään heti tavoittelemaan kunnianhimoista 60 prosentin tasoa, se vaatii jopa TKI-tavoitteen kaltaisen menolisäyksen ja investoinnit koulutukseen.

Mäkynen painottaa, että koko koulutusketju peruskoulusta alkaen on kuitenkin saatava kuntoon, jotta korkeakoulutettujen määrä ja osuus voi kasvaa.

Eduskuntapuolueet sitoutuivat tällä vaalikaudella nostamaan tutkimusmenojen osuuden neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Lauantaina esitellään puolueen koko vaaliohjelma.

Kokoomus: Ohjelma irtaantunut todellisuudesta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mielestä SDP:n talousohjelma on irtaantunut todellisuudesta.

– SDP ei näytä ollenkaan ymmärtävän julkisen talouden ongelmien vakavuutta, hän toteaa tiedotteessa.

Hän on sitä mieltä, että tavoite työllisyysasteen nostamisesta 80 prosenttiin SDP:n keinoilla ensi vaalikauden aikana on epärealistista.

Kokoomuksen ja SDP:n muodostama sinipunahallitus voisi kannatuskyselyjen perusteella olla hyvin todennäköinen vaihtoehto ensi vaalikaudella.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula