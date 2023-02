Simmottis se heittokipsi murtui 23 epäonnistumisen jälkeen – ”On se takaraivossa kummitellut”

Erilaisissa dokumenteissa ja sketsisarjoissakin on ajoittain maininta ”kun tilanne oli pahimmillaan”.

Vilppaan kannalta tämä hetki oli KTP-ottelussa kolmannen neljänneksen loppupuolella. Neljäntoista pisteen vierasjohto (tilanne 50–64) alle 13 minuuttia ennen loppua näytti melkoisen karulta. Vilpas ei ollut hävinnyt kolmea peräkkäistä Korisliigan kotiotteluaan sitten maaliskuun 2015, mutta nyt se näytti olevan hyvin lähellä.

Kaiken lisäksi Vilppaan Perttu Blomgrenilla oli kuvaannollinen heittokipsi, joka oli aseteltu käteen koko tammikuun ajaksi. Ennen keskiviikkoa hän oli kivittänyt ohi 20 viimeisintä kolmen pisteen heittoaan.

– Vaikka on yrittänyt olla miettimättä heittämistä, niin on se takaraivossa kummitellut. Aina ohiheiton tullessa se ajatus on noussut enemmän pintaan, Blomgren totesi lopulta Vilppaan 100–89-voittoon päättyneen ottelun jälkeen.

Eikä se kipsi ottanut lähteäkseen KTP-ottelun alussakaan. Peräkkäisten ohiheitettyjen kolmosten suma kasvoi peräti 23 toistoon ja ajallisesti siis yli kuukauteen. Yksi keskiviikkoillan suoritus meni ohi jopa niin sanotusti helana eli korirautaan koskematta.

– Koitin sen helan jälkeenkin vaan ajatella, että kyllä se vielä sinne menee.

Ja menihän se. Kahden peräkkäisen hyökkäyksen onnistuneen kolmosen herättämät tunteet pystyi aistimaan Salohallin ylimpään ja todennäköisesti tunkkaisimpaan koppiin asti.

Ensimmäisen onnistumisen aikaan – eli silloin, ”kun tilanne oli pahimmillaan” – koko joukkueen kolmoset olivat 0/10 vieläpä monesti hyvistä paikoista heitettyinä.

Eipä näitä koreja olisi voinut illan osalta juuri tärkeämpään paikkaan tehdä.

– Oli varmasti helpottavaa koko joukkueelle, mutta ennen kaikkea minulle itselleni, Blomgren myönsi.

Tämä juttu menee poikkeuksellisella tavalla yksilövetoiseksi. Sen Blomgren ja Roope Ahonen ansaitsevat.

Vilppaan korintekokyvyn rajallisuus oli tiedossa Quentin Goodinin huilatessa ja KeyShawn Feazellin viettäessä kentällä seitsemisentoista minuuttia toipilaana. Vilpas pysyikin ottelussa mukana lähinnä siksi, että kotimainen takamieskaksikko Blomgren–Ahonen sai suosiollisella avustuksella pelattua Ira Leelle vapaita väyliä korintekoon.

Vähintään 23 pistettä kahdelta Vilppaan kotimaiselta pelaajalta samassa ottelussa on asia, joka on toteutunut äärimmäisen harvoin. Noin puolen tunnin etsinnällä löytyi vastaavaa marraskuulta 2001, jolloin Erik Iltanen ja Ilpo Jalonen pystyivät samaan.

Blomgren ja Ahonen tekivät Vilppaan 50 viimeisestä pisteestä 39.

Mitä tapahtui?

– Oivalsimme Roopen kanssa ottelun aikana, miten pystymme hyödyntämään KTP:n palloskriinipuolustusta. Olennaista oli tehdä tilanteissa oikeita päätöksiä: joko edetä itse kohti koria tai löytää iso mies (enimmäkseen Lee) korin alta, Blomgren mietti.

Blomgrenin korisliigauran piste-ennätys parani kuudella, ja Ahonen teki viimeksi yli 24 pistettä melko tasan kahdeksan vuotta sitten Bisonsissa.

– Päätin, että pitää olla aggressiivisempi. Saimme hyökättyä hyvin kohti vastustajan koria, ja kiitos siitä myös isoille miehille, että he tekivät skriinit hyvin, Ahonen totesi.

Vilppaan peluutus oli joiltain osin mielenkiintoinen. Esimerkiksi Niilo Kärkkäinen oli aloitusviisikossa ja pelasi yli 17 minuuttia.

– Ketään ei piiputtanut missään vaiheessa, ja olimme ehkä vähän tuoreempia siinä lopussa, mietti Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen.

Ensimmäiset minuutit ”kahden sentterin systeemillä” eivät olleet kaunista katsottavaa. Feazellin kulmakolmonen oli harvinaislaatuista nähtävää.

– Kaverit (Feazell ja Lee) ovat olleet treeneissä ehkä viisi minuuttia samaan aikaan samalla puolella, Savolainen muistutti realiteeteista.

Tilanne on kiinnostava myös nuoren ja miksei vanhemmankin takamiehen kannalta.

– Se on mielenkiintoinen haaste. Pikkuhiljaa oppii tunnistamaan, mitä pelejä tässä kannattaa lähteä toteuttamaan, Blomgren puntaroi.

Niin sanottu tägääminen eli meneminen hyökkäyslevypalloihin viiden pelaajan voimin on kuitenkin tämänkautisen Vilppaan osalta historiaa.

– Ei se tägääminen ole ollut oikein missään vaiheessa meidän juttumme. Siinä on ollut aika paljon hakemista, ja kun joku jättää sen tekemättä, niin paketti hajoaa. Muutimme sitä aika radikaalistikin, Savolainen valottaa.

MIESTEN KORISLIIGA

Vilpas–KTP 100–89 (16–28, 24–18, 22–21, 38–22)

Vilppaan pisteet/levypallot: Jalon Pipkins 6/0, KeyShawn Feazell 8/5, Perttu Blomgren 23/5/7 syöttöä, Mikko Koivisto 6/0, Juho Nenonen 2/7, Roope Ahonen 24/2, Niilo Kärkkäinen 1/2, Riku Laine 8/2, Ira Lee 22/13.

KTP: Brandon Sly 18/3/8 syöttöä, Brandon Tabb 27/3, Joonas Timonen 3/2, Vili Nyman 8/3, Juho-Matti Henttonen 4/3, Mubashar Ali 8/1, Roydell Brown 8/5, Jordan Giles 7/5, Topias Kuukkanen 6/1.

Levypallot: 38–31

Syötöt: 16–16

Menetykset: 14–15

Heittoprosentit:

1 p: 78–89

2 p: 69–54

3 p: 25–32

Tuomarit: Ville Selkee, Ari Malkamäki, Aleksi Antinmaa.

Yleisöä: 927.

OHO!

Heitontorjunnat kahdessa tämän vuoden Vilpas–KTP-ottelussa: 13–0.

Vilppaan seuraava ottelu: pe 3.2. Kouvot–Vilpas klo 18.30.