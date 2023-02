SSO:n liikevaihto yli puolen miljardin, bonukset liki 15 miljoonaa – Miksi toimitusjohtaja kehui markettien miinustulosta?

Suur-Seudun Osuuskaupan liikevaihto nousi historiallisesti yli puolen miljardin euron vuonna 2022. Samalla SSO jakoi asiakasomistajilleen lähes 15 miljoonaa euroa bonuksina, maksutapaetuna ja ylijäämäpalautuksina. Bonussumma kasvoi viime vuodesta miljoonalla eurolla.

Liikevaihdon kasvusta huolimatta marketkaupan tulos laski, mikä johtuu Suur-Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Tapio Finérin mukaan kasvaneista kuluista ja siitä, että SSO:ssa päätettiin olla viemättä tuotteiden kohonneita ostohintoja täysmääräisesti myyntihintoihin.

SSO:ssa keskimääräisestä 30 euron ostoskorista jäi Finérin mukaan kaupalle SSO:n strategian mukaisesti erittäin maltillinen osuus – keskimäärin vain 2,1 prosenttia eli noin 0,62 euroa.

– Yleisesti marketkaupan kasvu pysyi markkinaa edellä. Sen osuus liikevaihdosta on yli puolet, ja siinä meidän tulos laski. Harvemmin kehumme tuloksen laskemisella, mutta tällä kertaa pidämme sitä vastuullisena toimintana, totesi Finér SSO:n tulosinfossa maanantaina.

Elintarvikkeiden hintojen korotuksilta ei ole SSO:kaan voinut välttyä. Vuositasolla viiden prosentin luokkaa ollut inflaatio näkyy luvuissa ja kasvatti marketkaupan myyntiä.

Marketkauppaan liittyen Finér lisää, että S-ryhmässä tehtiin työtä myös tuottajien tilanteen helpottamiseksi.

– Kun ylimääräiset hintaneuvottelut avattiin, toivat ne keväästä 2022 alkaen yli 500 miljoonaa euroa lisää rahaa ruokaketjuun, kertoo viime vuonna SOK:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana aloittanut Finér.

– Marketkaupan tulos on mielenkiintoinen keinulauta: jos tulos on liian hyvä, se näkyy asiakasomistajille negatiivisena asiana, jos tulos liian pieni, se rajaa meidän mahdollisuuksiamme ylläpitää palveluverkostoa ja -tasoa ja toteuttaa investointeja tulevaisuuteen, Finér sanoo.

Venäjän hyökkäyssota ei näy Finérin mukaan niinkään tavaravalikoimassa kuin siinä, että huoltovarmuuteen suhtaudutaan nyt aiempaa vakavammin.

SSO:n vuoden 2022 tulos ennen veroja oli 11,0 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021. Liikevaihto nousi 516 miljoonaan euroon, kymmenellä prosentilla.

– Onnistuimme hyvin, vaikka olosuhteissa oli turbulenssia. Vieläkään ei olla normaalitasolla, Finér totesi ja kiitteli sekä asiakasomistajia että SSO:n 1 200:tta työntekijää joustavuudesta.

Vertailuvuonna 2021 ihmisten liikkuminen oli vielä vähäistä ja rajoitukset vaikeuttivat toimintaa etenkin ravintoloissa. Huomattavan suuri merkitys tulosparannuksessa oli rajoitusten poistumisella.

Vuoden 2022 investoinnit, 13,8 miljoonaa euroa, olivat edellisvuoden tasolla.

Viime vuonna kotimaan matkailu sekä ravintolakauppaan liittyvät toiminnot virkistyivät koronavuotta edeltäville ja jopa paremmille tasoille. Finérin mukaan tämä näkyi muun muassa ABC:n ja Sokos Hotel Rikalan hyvissä luvuissa.

Autokauppa kävi alkuvuodesta hyvin, mutta loppuvuodesta korkojen nousu vaikutti kysyntään. Silti autokaupan liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa sata miljoonaa euroa.

– Sähköautojen kysyntä on ylittänyt odotukset. Yli puolet tilatuista uusista autoista on täyssähköautoja, Finér sanoo.

Verkkokaupassa saatiin muun muassa Prisman noutopiste valmiiksi. Verkkokauppa kasvoi SSO:ssa yli miljoonalla eurolla. Finérin mukaan kasvua on kirittänyt etätyön yleistyminen viikonlopun ympärillä ja se, että nettiostaminen on tullut helpoksi ja halvaksi.

Muita viime vuoden uudistuksia ovat muun muassa ABC Piihovin remontit, Saukkola Sale, Prisman kukkakauppa, S-markettien ja Salejen uudistaminen ja ABC-latausasemien tulo. Tulevaisuuden suuri hanke on Salon keskuskorttelin uudistaminen.

Kesätyöläisiä tullaan palkkaamaan suurin piirtein saman verran kuin viimekin vuonna, noin 400. Viime vuonna töitä haki 1 500 nuorta.

SSO:n juhlistaa 120:tta toimintavuottaan. Sen kunniaksi arvotaan asiakasomistajien kesken sähköauto ja kuukausittain pienempiä yllätyksiä. Juhlavuosi poikii myös kauppakohtaisia tapahtumia. Myös Pienet hyvä teot -konseptin kampanjat jatkuvat.

Johtoportaassa oli kääritty hihat strategian uudistamiseksi.

– Missio pysyy samana, visio uusittiin. Uusi strategia tiivistyy lauseeksi Sydän täynnä elämää. Tavoitteena on yhä tehdä yhdessä kotiseudusta parempi paikka elää, vähän parempi joka päivä, Finér sanoo.

Myös juhlavuonna toimipisteiden tekniikan parantamista jatketaan. SSO tavoittelee nollapäästöisyyttä eri keinoin 2025–2030 mennessä.

– Ollaan menty läpi itsenäistyminen, sodat, teollistuminen, digitalisoituminen… Ja ollaan nyt paremmassa vedossa kuin koskaan, Finér tiivistää pitkän lyhyeen.