Taantumapeikko piilosilla

Onko taantuma tulossa? Onko se jo päällä? Onko se vielä mahdollista väistää?

Talousuutisten kotitarveseuraajalla on riittänyt viime aikoina ihmeteltävää. Ekonomistit ovat vähintäänkin varoitelleet taantuman tulosta ainakin viime syksystä lähtien. Alkaneen vuoden puolella sitä on pidetty peräti väistämättömänä. Osa talousoppineista on ennättänyt lausumaan, että itse asiassa taantumassa ollaan jo.

Tuoreimmat luvut antavat kuitenkin valoa synkkyyteen. EU:n tilastoviranomainen Eurostat kertoi alkuviikolla, että euroalueen bruttokansantuote ylsi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä peräti 0,1 prosentin kasvuun. On se sentään tyhjää parempi.

Taantuman määritelmänä käytetään yleisesti sitä, että bkt laskee kahdella peräkkäisellä neljänneksellä. Eli taantumassa ollaan, kun talouden mittarit ovat punaisella puolen vuoden ajan putkeen.

0,1 prosenttia on lähellä nollakasvua, mutta merkittävintä uutisessa olikin se, että tulos oli ekonomistien ennakko-odotuksia parempi. Varovaiseen optimismiin voi siis olla syytä.

Samaan syssyyn Suomessa saatiin toinenkin myönteinen viesti. Tilastokeskus kertoi maanantaina, että kuluttajien luottamus omaan talouteen nousi tammikuussa. Toki luottamus on edelleen heikkoa, mutta pahimpien lamapelkojen aikaansaama aallonpohja saattaakin olla ohi.

Tilastokeskus mittaa kuluttajien luottamusta kuukausittain. Viimeisen vuoden sisään indikaattori on yltänyt plussan puolelle vain kerran, viime vuoden helmikuussa. Sen jälkeen maailmassa on tapahtunut paljon.

Talouden ennustamisessa on aina matematiikan ohella ripaus psykologiaa. Jos tutkijat ja pääkirjoitukset pelottelevat rahapulalla, varoitukset voivat muuttua itseään toteuttaviksi ennusteiksi.

Tavallisen kotitalouden kukkarossa ei paljon näy kuluvan neljänneksen kasvun etumerkki. Talouden mikrotasolla pohditaan arkisia hankintoja. Pesukone on uusittava, kun vanha menee rikki. Auton vaihtamista voi helpommin viivytellä, jos luottoa oman maksukyvyn pysymiseen ei ole.

Asuntovelalliset seuraavat nykyään jännityksellä keskuspankkien tiedotustilaisuuksia. Lainamenot ovat monen perheen arjessa määräävä kulumomentti. Varsinkin nyt kun sähkökriisi näyttää pikkuhiljaa väistetyltä.

Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti keskiviikkona hidastavansa rahapolitiikan kiristämistä. Se tarkoitti, että ohjauskorkoa nostettiin, mutta ei enää niin paljon. Pilvet ovat yhä synkkiä, mutta hopeareunus sentään pilkahti.

Euroopan keskuspankin vuoro oli torstaina. Myös EKP nosti korkoaan ja varoitti samalla tekevänsä saman tempun vielä maaliskuussakin. Asuntolainoista maksetaan siis yhä enemmän. Rahaa jää vähemmän muuhun kulutukseen.

Asiantuntijat ennustavat, että korot pysyvät ylhäällä ainakin kesään saakka, ehkä jopa vuoden loppuun.