Teollisuusliiton lakko ei näy Salon apteekkien lääkesaatavuudessa – ”Asiakkaat ovat pysyneet rauhallisina”

Keskiviikkona alkanut kolmipäiväinen teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden lakko ei ole näkynyt Salon apteekeissa.

Lakon piirissä ovat muun muassa lääkeyhtiö Orionin lääkevalmistetehtaat. Lakon enteiltiin lisäävän etenkin flunssa- ja yskänlääkkeiden toimitusvarmuuden haasteita, mutta ainakaan toistaiseksi näin ei ole Salon apteekeissa ollut.

– Lakko ei ole vaikuttanut lääkkeiden saatavuuteen apteekissa, eikä myöskään verkkoapteekissa. Monen tuotteen kohdalla on myös rinnakkaisvalmisteita, muistuttaa Yliopiston Apteekin Salon toimipisteen apteekinhoitaja Saara Venelampi.

Venelammen mukaan asiakkaat ovat pysyneet rauhallisina.

– Pahimmalta korona-ajalta tuttua lääkkeiden hamstraamista ei ole ollut havaittavissa, mikä on hyvä asia. Kun tavaraa ostaa vain tarpeeseen, saatavuus pysyy tasaisempana, toteaa Venelampi.

Samalla linjalla ollaan myös Kuninkaantien Apteekissa, Salon Vanhassa Apteekissa ja Halikon apteekissa.

Halikon apteekin apteekkari Susanne Lindberg muistuttaa, että yleensä apteekeissa pidetään lääkkeiden osalta kahden viikon varmuusvarastoa.

– Muutamia asiakkaita on tullut, jotka ovat olleet huolissaan joidenkin lääkkeiden saatavuudesta. Heidän kanssaan on kuitenkin keskusteltu ja se on rauhoittanut tilannetta, sanoo Lindberg.