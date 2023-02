Tilastokeskus muuttaa työllisyysasteen ikäryhmää 20–64-vuotiaisiin – ”Parantaa kansainvälistä vertailtavuutta”

Tilastokeskus tekee muutoksen siihen, mistä ikäryhmästä työllisyysaste ensisijaisesti lasketaan. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus siirtyy ilmoittamaan työllisyysasteen 20–64-vuotiaissa aiemmin laajasti käytetyn 15–64-vuotiaiden sijaan.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen perustelee muutosta sillä, että kansainvälisissä mittareissa käytetään ensisijaisesti 20–64-vuotiaiden työllisyysastetta. 15–19-vuotiaat ovat enemmän opiskelemassa kuin työelämässä.

– Työllisyysasteeksi on käytännössä valittava yksi kärki-ikäryhmä, vaikka tieto onkin saatavilla useammasta eri ikäryhmästä. 20–64-vuotiaiden valintaa puoltaa se, että tämän ikäiset ovat pääasiallinen ikäryhmä työmarkkinoilla, Taskinen sanoo tiedotteessa.

– Muutoksella siirrymme kohti eurooppalaista käytäntöä, mikä parantaa tietojen kansainvälistä vertailtavuutta.

Suomessa työllisyystiedot mitataan 15-vuotiaista alkaen, joten jatkossakin työllisyysastetta voi tarkastella myös 15–64-vuotiaiden ryhmässä.

Muutoksen välitön vaikutus on se, että työllisyysaste on seuraavissa julkistuksissa korkeampi, koska 20-vuotiaista alkaen mitattuna työllisyysaste on suurempi kuin jos tarkasteluun otetaan mukaan 15–19-vuotiaat.

Joulukuussa työllisyyden kausitasoitettu trendiluku oli 74,5 prosenttia. 20–64-vuotiaissa trendi on tällä hetkellä 78,9 prosenttia.

Tilastointimuutos vaikuttanee myös siihen, millaisia työllisyystavoitteita seuraava hallitus asettaa. Taskinen sanoo Tilastokeskuksen blogissa arvelevansa, että työllisyysasteen tavoitteeksi ei riitä 80 prosenttia, vaan sitä asetellaan lähivuosina korkeammalle.

Anssi Rulamo