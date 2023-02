Traktorilla pelastustöihin ja puutarhaletkulla tulen kimppuun?

Salon alueen sopimuspalokunnat ovat menettäneet parissa vuodessa kymmeniä koulutettuja sammuttajia. (SSS 30.1.) Vapaaehtoisten pelastajien innon laantumiseen on etsitty selitystä koronapandemiasta, joka pakotti monet harrastukset tauolle. Monella palokuntalaisella kipinä saattoi tuona aikana sammua pysyvästi. Todennäköisesti merkittävä tekijä on myös harrastajakunnan harmaantuminen.

Sopimuspalokunnilla on Suomessa hankala rooli. VPK-toiminta nojaa harrastajiin, mutta turvallisuuden kannalta niillä on olennainen rooli koko maan pelastustoimen verkoston ylläpidossa. Etenkin harvaan asutuilla seuduilla VPK:n auto on usein ensimmäinen yksikkö, joka ehtii palo- tai onnettomuuspaikalle. Saariston alueella vapaaehtoisten pelastusyksiköiden rooli on vähintään yhtä merkittävä. Varsinais-Suomessa on kaikkiaan lähes 70 sopimuspalokuntaa.

Sote-uudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi vuodenvaihteessa hyvinvointialueille. Ne perivät myös resurssiongelman, joka on kehittynyt jo pidempään. Sote-uudistusta suunnitellessa vuosia sitten tarkoituksena oli tehostaa kolmannen sektorin palvelutuotantoa entistä paremmin. Nyt nähdään, että se on melko hankalaa, jos tekijöitä ei enää riitä.

Sisäministeriössä toteutettiin pari vuotta sitten laaja hanke pelastustoimen suorituskyvyn varmistamiseksi ja selvittämiseksi. Osana tuota projektia tehtiin ideapaperi, jossa ideoitiin uusia tapoja parantaa myös harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta.

Ideapaperissa ehdotettiin esimerkiksi kyläturvajoukkojen perustamista. Ne olisivat vapaaehtoisten muodostama eräänlainen hälytysrinki, joka voisi tulla avuksi kun onnettomuus iskee. Joukot hyödyntäisivät sitä, mitä saatavilla on: maatilojen traktoreita ja vaikkapa kasteluletkuja.

Lennokkaimpien ideoiden joukkoon kuului ajatus siitä, että palokunnat voisivat ryhtyä influenssereiksi. Raportissa pohdittiin, voisivatko yhdistykset ansaita rahaa tuottamalla some-sisältöä. Eittämättä tämä lisäisi myös harrastuksen houkuttelevuutta nuorison keskuudessa.

Monenkirjava ideapaperi osoittaa ainakin sen, että tehokkaat ja helpot konstit ovat harvassa. Pelastustoimea koskee todellisuus, joka on ollut koko massiivisen sote-uudistuksen pontimena. Yhteiskunnan muuttuessa totuttua palvelutasoa ei pystytä ylläpitämään entisin tavoin, vaan uusia ratkaisuja on pakko keksiä.

Soten yhteydessä on keskusteltu paljon terveysasemien keskittämisestä. Sama keskustelu on aiheellista myös paloasemien kohdalla.

Salossakin on jo nyt alueita, joilla pelastuslaitos ei voi luottaa VPK:n saavan väkeä kasaan hälytykselle. Jos sopimuspalokunnat joudutaan korvaamaan pelastuslaitosten toimijoilla, lasku on suuri.