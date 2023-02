Tuhannet suomalaiset pulassa ensi talvenakin – sähkötuille etsittävä jatkoa

Nykyiset sähkötuet loppuvat pian. Esimerkiksi sähkön arvonlisävero palaa toukokuussa normaalille tasolleen. Tuhansille suomalaisille tuska sähkön hinnasta on silti todellisuutta vielä pitkään.

Kuluneen talven energiakriisi ei lopulta realisoitunut kuten pelättiin. Pörssihinta kävi hetkittäin korkealla, mutta näyttää nyt tasaantuneen maltilliselle tasolle. Pelättyjä sähkökatkojakaan ei tullut.

Määräaikaisen sähkösopimuksen tehneelle kuluttajalle näkymien kirkastuminen ei tuo lohtua. Vielä joulukuussa sähköyhtiöt saivat kaupaksi kalliita määräaikaisia sopimuksia, joissa kilowattitunnin hinta huitelee lähellä 30 senttiä. Samalla ehtoja on kiristetty niin, että sopimuksesta on vaikea päästä eroon.

Tällaisen sopimuksen vangiksi jääneiden epätoivo on aitoa. Esimerkiksi SSS:n haastatteleman salolaiseläkeläisen sähkönhinta viisinkertaistui helmikuun alussa (SSS 9.2.). Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) lupasi Salkkarin haastattelussa samana päivänä, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää mitä asialle voisi tehdä.

Lintilän ulostulo antaa toivoa sähkölaskujen kanssa tuskaileville. Jonkinlainen interventio olisi vähintään perusteltua viime vuonna sorvattujen apupakettien jälkeen. Tuntuisi oudolta, että nykyisten moninaisten tukien jälkeen kalliiseen sähköön ajautuneet jätettäisiin ensi syksynä oman onnensa nojaan.

Kuluttaja saa tietenkin tehdä sellaisen sähkösopimuksen kuin itse katsoo parhaaksi. Viime kesänä, kun sähkön hinta alkoi nousta, toiset päätyivät pörssisähköön ja toiset nielivät määräaikaisen sopimuksen hinnankorotukset. Nyt on käynyt selväksi, että pörssisähkö oli useimmille fiksumpi valinta. Valintatilanne ei kuitenkaan ollut reilu.

Koko Suomi oli syksyllä sähköhysterian vallassa. Kukaan ei tiennyt miten talven aikana tulisi käymään. Kuluttajia peloteltiin poskettomilla hinnoilla ja sähkön piti jopa loppua kesken.

On ymmärrettävää, että moni valitsi tasahintaisen sopimuksen, vaikka hinta tuolloin hirvitti. Pörssisähkön valinneet voivat nyt huokaista helpotuksesta, sillä valtion tuet leikkasivat kuluista pahimman terän pois. Siksi myös määräaikaisten sopimusten asiakkaita olisi reilua auttaa.

Jo tehtyihin sopimuksiin puuttuminen olisi raju teko, vaikka Lintilä ei sitäkään mahdollisuutta sulkenut pois. Sähköyhtiöt ovat perustelleet hintojaan sillä, että ne ovat joutuneet ostamaan kalliita sähköfutuureja määräaikaisten sopimusten myötä.

Sähkön tuotantokustannukset ovat kuitenkin entisellä tasolla. Sähköntuottajien niin sanottu windfall-vero onkin parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Se leikkaisi nimenomaan tuottajien ylisuuria voittoja.

Laki on kertaluontoinen ja koskee vain tätä vuotta. Voi olla, että vastaavaa instrumenttia tarvitsee kaavailla myös ensi vuodelle. Toinen vaihtoehto on avata uudelleen keskustelu hintakatosta. Lain mukaan jokaisella on oikeus ostaa ”kohtuuhintaista sähköä”. Energiavirasto ei ole vielä ehtinyt määritellä mitä se käytännössä tarkoittaa.