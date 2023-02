Tunnin juna on järjetön hanke

Ajatus Tunnin junasta on sinänsä kannatettava. Työssäkäyntialueen laajentuminen ja nopeampi junayhteys pääkaupunkiseudulle ja sieltä tänne hyödyttävät Varsinais-Suomea. Hankkeella on kuitenkin hintansa ja tässä tapauksessa hinta on kestämätön – niin talouden kuin ympäristönkin kannalta.

Mikäli junahanketta päätetään sen järjettömyydestä huolimatta jatkaa, tulisi katseet kohdistaa nykyisiin ratalinjauksiin. Noin 15 vuotta sitten rakennetun moottoritien viereen rakennettu junarata voisi tarjota ympäristölle ja ihmisille inhimillisemmän ratkaisun.

Tunnin junasta puhuttaessa usein unohdamme sen tärkeimmän – eli inhimillisen puolen. Nykyinen junalinjaus tulisi toteutuessaan jättämään alleen useita ihmisten koteja, sukumökkejä ja maanviljelijöiden peltoja. Kielteiset vaikutukset olisivat merkittävät paikalliselle elinkeinoelämälle ja maanviljelylle.

Rahalla mitä tunnin junaan on suunniteltu käytettäväksi voisi korjata satoja teitä, jotka hyödyttävät laajaa joukkoa maakunnan ihmisiä sekä elinkeinoelämää. Nyt Tunnin juna näyttäytyy lähinnä turkulaisten poliitikkojen ajamana hankkeena, jonka hyödyt valuvat harvoille. Hinta tästä on järjettömän suuri.

Järkiperusteilla tunnin junaa on vaikea kannattaa.

Henna Takatalo

eduskuntavaaliehdokas (kesk.), Lieto