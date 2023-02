Ukrainassa sarja ratsioita korruptiosta epäiltyjen viranomaisten koteihin ja työpaikoille

Ukrainassa korruptionvastainen kampanja on jatkunut. Tänään Ukrainan viranomaiset suorittivat ratsioita ja kotietsintöjä useiden henkilöiden kodeissa ja työpaikoilla ympäri maata, kertoivat uutistoimistot sekä CNN.

Ukrainan valtion tutkintavirasto (SBI) kertoi löytäneensä esimerkiksi Kiovan veroviraston johtajan kotoa ja työpaikalta satoja tuhansia dollareita käteistä sekä kalliita autoja ja kelloja. Kiovan veroviraston johtajaa epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kansan palvelija -puolueen johtajan Davyd Arahamijan mukaan ratsioita tehtiin lisäksi verotoimistoihin ja Ukrainan tullilaitoksen koko johto erotettiin. Myös entisen sisäministerin Arsen Avakovin sekä oligarkki Ihor Kolomoiskin kodeissa suoritettiin etsintöjä.

Viime viikolla useat Ukrainan valtionhallintoon kuuluneet henkilöt joutuivat eroamaan korruptiosyytösten saattelemana, mukaan lukien Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Kyrylo Tymoshenko, varapuolustusministeri Vjatsheslav Shapovalov, varapääsyyttäjä Oleksi Symonenko sekä useiden alueiden kuvernöörit.

Korruptionvastaisia toimia on useasti vaadittu Ukrainalta ehtona taloudelliselle ja sotilaalliselle tuelle. Viime aikoina Ukraina on toivonut erityisesti kehittynyttä raskaampaa sotakalustoa, kuten taistelupanssarivaunuja, joiden toimittamista Ukrainalle tukee myös Suomi. Ukraina on myös toivonut F-16-hävittäjiä, mutta niiden toimittamiseen on suhtauduttu länsimaissa varauksellisesti.

Keskiviikkona myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi CNN:n haastattelussa voivansa harkita sotilaallisen avun antamista Ukrainalle. Israel on saanut osakseen arvostelua, koska se ei ole avustanut Ukrainaa sotilaallisesti.

Venäjä tulittaa kiivaasti Hersonia Etelä-Ukrainassa

Venäjän mukaan pitkän kantaman aseet, joita länsimaat aikovat mahdollisesti toimittaa Ukrainaan, eivät muuta Venäjän sotilaallisia tavoitteita Ukrainassa. Asiasta puhui Kremlin edustaja Dmitri Peskov tänään.

Peskovin mukaan aseet nostavat jännitteitä ja kiihdyttävät taisteluita, mutta eivät lopulta muuta tapahtumien kulkua.

Venäläiset ovat jatkaneet kiivasta tykistötulta Hersonin kaupunkiin Etelä-Ukrainassa, kertoi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan. Hersonia on viime ajat tulitettu eniten kaikista Donbassin alueen ulkopuolella sijaitsevista kaupungeista Ukrainassa.

Viikonloppuna Ukrainan viranomaiset kertoivat kolmen siviilin saaneen surmansa kaupungissa. Kaksi ulkomaalaisomistuksessa olevaa, Dneprjoelle ankkuroitua alusta sai niin ikään osuman. Laivoista vuoti öljyä jokeen.

Puolustusministeriön mukaan on epäselvää, miksi Venäjä haaskaa vähiä ammusvarantojaan Hersonin tulittamiseen. Yhtenä syynä voi olla pyrkimys horjuttaa kansalaisten taistelutahtoa ja ehkäistä mahdolliset Ukrainan vastahyökkäykset Dneprjoen yli.

Hannu Aaltonen, Ayla Albayrak