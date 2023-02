Vaihtoehdot Meri-Halikon koululle: muutto tai moduulikoulu ja muutto – ”Nyt näytetään suunta”

Illan puheenaihe oli Meri-Halikon koulun jatkokohtalo. Salon kaupungintalon valtuustosali Tammeen oli kokoontunut joukko viranhaltijoita ja Meri-Halikon alueen asukkaita.

Kokkilassa sijaitsevassa koulussa on muiden puutteiden lisäksi todettu sisäilmaongelma, lisäksi oppilasennusteen mukaan koulun lapsimäärä laskee lähivuosina 30–35:een.

Päällisin puolin sopuisassa tilaisuudessa käsiteltiin isoja, periaatteellisia asioita. Kylien veto- ja elinvetovoima. Iso vai pieni yksikkö? Salon muuttotappio, tonttien hankinta ja sen vaikeus. Pienenevät ikäluokat, eurot, koulukuljetus, opetussuunnitelma, lait ja asetukset, vieläpä koulukiusaaminen ja syrjäytyminen.

Salin puolella ytimessä oli huoli oman kotikylän, tai kylien, tulevaisuudesta. Opetustoimen puolella laskettiin lapsimääräennusteita, lakisääteisiä velvoitteita ja toki myös euroja.

Salon vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie esitteli kolme vaihtoehtoa Meri-Halikon koulun tilaratkaisuiksi. Missään vaihtoehdossa opetus ei jatku nykyisen koulun tiloissa.

Ensimmäisessä kaikki oppilaat siirtyvät Mustamäen kouluun ensi lukuvuoden alussa.

– Mustamäen koulussa olisi tuolloin syksyllä 184 oppilasta, kaikille tilaa ja tarjolla opetussuunnitelmassa vaaditut erityisluokat, liikunta- ja ruokailutilat sekä oppilashuollon henkilöstö. Luokkakoot pysyisivät maltillisina ja yhteistyö olisi viereisen päiväkodin kanssa sujuvaa, Talvitie sanoi.

Toisessa vaihtoehdossa Meri-Halikon päiväkodin viereen tuotettaisiin moduulikoulu, jossa olisi tilat 1.–2. vuosiluokille. Vanhemmat vuosiluokat siirtyisivät Mustamäkeen.

Kolmannessa vaihtoehdossa moduulikoulussa käytäisiin kahdessa opetusryhmässä vuosiluokat 1–4, ja viidennen luokan koululaiset siirtyisivät Armfeltin kouluun.

– Siirtyminen uuteen kouluun jännittää, eikä siirtymiä saa olla liian monta, Talvitie sanoo.

Talvitie nostaa moduulikouluvaihtoehdon ongelmiksi muun muassa seuraavat seikat: miten ruokailu, liikunta ja käsityötilat järjestyisivät. Lisäksi pienessä koulussa olisi vähäisemmät iltapäivä- ja kerhotoimintamahdollisuudet.

Kaikkiaan päätöksenteossa tulisi Talvitien mukaan ottaa huomioon myös yhdysluokkaopetuksen hyödyt ja haitat, koulukuljetus, opetussuunnitelman lakisääteinen toteutuminen, rekrytointi ja lapsivaikutusten arviointi.

Esittelyn jälkeen keskustelussa nousi jälleen esiin asukkaiden voimakas vastustus oman koulun lakkauttamisesta. Moduulikouluratkaisuakin arveltiin tilapäiseksi ja siksi epäilyttäväksi. Kari Maaniemi kysyi, miksi esityksessä puhutaan moduulien vuokraamisesta eikä ostamisesta. Sivistyspalveluiden johtaja Piia Stoor totesi, että esitykseen voidaan lisätä myös ostamisvaihtoehto.

– Sijoitus kouluun on sijoitus Saloon. Salo on kylien kaupunki, eikä vain sloganeissa, Maalahti totesi myös.

Paula Achrén kummasteli, miten nykyisen koulun on annettu rapistua vuosikausia, vaikka ongelmat ovat olleet tiedossa.

– Vaihtoehdoista puuttuu se aito vaihtoehto, joka on myös arvovalinta: valitaanko strategian mukainen kylien kehittäminen vai annetaanko niiden näivettyä. Täällä talot menisivät hyvin kaupaksi, ja kyläyhdistysten tahtotila on löytää uusia tontteja ja asukkaita, Achrén totesi.

Achrénin mukaan olisi tärkeää huomata käytännössäkin se, että kylät ovat Salon voimavara, eivät rasite.

– Meidän pitäisi puhaltaa yhteen hiileen. Hyödyntäkää meitä, me hyödynnämme Saloa. Kylissä on valtava voima.

Samaa korosti vartsalalainen kaupunginvaltuutettu Johanna Riski (kesk.).

– Kyse on kylien tulevaisuudesta, tämä on iso arvokysymys. Uudessa strategiassa on kahdessakin kohtaa nostettu esiin kylien elinvoima ja tärkeys Salolle. Tutkimusten mukaan elinvoima laskee kuin lehmän häntä, kun kyläkoulu lähtee. Meri-Halikossa nyt se suunta näytetään, ja tällä ratkaisulla on iso merkitys kaikkien Salon kylien kohdalla, Riski totesi.

Katja Toivonen sanoi perheensä aikoinaan valinneen Vartsalan kodikseen paljolti koulun takia.

– On tärkeää, että koulu pysyy. Jos koulu lähtee, lähtee kohta päiväkoti. Tullaan peruskysymykseen, halutaanko Saloon lapsiperheitä vai eläkeläisiä.

Piia-Riina Ihander muistutti, että kyläkoulu on muutakin kuin opinahjo: se on kylän sosiaalinen keskus.

– Koulu on tärkeä kohtauspaikka, jossa jumpataan, pelaillaan ja pidetään kokouksia. Älkää päättäjät unohtako sitä.

Saila Rouhiainen totesi lasten viihtyvän paremmin pienissä yksiköissä, joissa opettajilla on aikaa huomioida heidän yksilölliset tarpeensa paremmin.

– Isoissa yksiköissä on vaikeampaa hillitä kiusaamistakin. Kiltit jäävät jalkoihin, vaikeat näkyvät.

Sekä Jaana Talvitie että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) totesivat, ettei koulukiusaaminen tai lasten pahoinvointi liity tutkitusti kouluyksiköiden kokoon ja että näitä asioita seurataan Salossa tarkkaan joka vuosi oppilaskyselyin.

– Lasten hyvinvointi on yhteinen asia, ei vain koulujen, Talvitie sanoi.

Esiin nousivat myös epäilyt Meri-Halikon päiväkodin sisäilmaongelmista, joita oli tutkittu ja korjailtu viime kesänä. Salon kaupungin kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen totesi, että päiväkodin lattiat pinnoitettiin eikä ongelmista ole enää raportoitu.

Tuuli Allén kysyi, miksi samalla ei sitten rakennettaisi uusia tiloja sekä päiväkodille että koululle, kun kerran sisäilmastakin on epäselvyyksiä.

– Onko laskettu, jos se tulisi sillä tavalla kannattavammaksi kuin siirtyminen Mustamäkeen?

– Jos rakennettaisiin uutta, ei aiempikaan remonttiraha (käyttämättä jäänyt) riittäisi, Talvitie sanoi.

Saku Nikkasen mielestä voisi olla järkevää lisätä neljänneksi vaihtoehdoksi isompi moduulirakennus, jossa toimisi sekä päiväkoti että koulu.

Nikkanen totesi lisäksi, että Salo tosiaankin on kylien Salo, mutta samalla tosiasia on, että ikäluokat pienenevät eivätkä Salon muuttotappioluvut tällä hetkellä auta kyläkoulujen tilannetta.

– Vastakkainasettelu kylien ja keskustan kanssa ei ole järkevää, mutta mistä lapset vähenevät? Onko mahdollista säilyttää koulu joka kylässä, Nikkanen pohti.

Lisäksi kysyttiin, mitä nykyisille koulurakennuksille käy.

– Myydään tai puretaan. Siinä ne vaihtoehdot ovat, kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen totesi.

Wartsalan ja Angelniemen kyläyhdistykset ovat toivoneet, että vanhojen rakennusten tilalle rakennettaisiin uusi päiväkoti ja koulu Märynummen tapaan. Kaupunki on arvioinut, että uuden koulun rakentaminen Meri-Halikkoon maksaisi 2,5–3 miljoonaa euroa.

Meri-Halikon koulussa on 53 oppilasta. Oppilasennusteiden mukaan määrä laskee 30–35:een lähivuosina.Salon kaupunginvaltuusto linjasi helmikuussa 2020 oppimisympäristöselvityksen yhteydessä, että alakoulujen kriittinen oppilasmäärä on 42.

Tästä on kysymys – Uutisia Meri-Halikon koulusta 2022–2023

Meri-Halikon koulussa on sisäilmaongelma. (SSS 13.5.2022)

Meri-Halikkoon toivotaan uutta monitoimikoulua. (SSS 14.5.2022)

Kokkilassa sijaitsevan Meri-Halikon koulusta siirretään kaksi oppilasryhmää ensi vuodeksi väistötiloihin Mustamäen kouluun.(SSS 18.5.2022)

Kokkilassa sijaitseva oppilaitos kärsii sisäilmaongelmista. Kyläyhdistykset esittävät paikkakunnalle samankaltaista ratkaisua kuin Märynummelle. (SSS2.8.2022)

Meri-Halikon koulua uhkaa lakkautus ensi kevään jälkeen.(SSS 30.9.2022)

Meri-Halikon alueella on kerätty viikonlopun aikana lähes 700 nimeä adressiin, jossa vastustetaan esitystä oppilaiden siirrosta Mustamäkeen ensi syksystä alkaen. (SSS 4.10.2022)

Esitys Meri-Halikon koulun lakkauttamisesta vedettiin pois Salon opetuslautakunnan esityslistalta eilisessä kokouksessa.(SSS 5.10.2022)

”Meri-Halikko tarvitseekoulunsa!”Yleisötilaisuudessa mietittiin keinoja saada kylien asukasluku nousuun.(SSS 13.10.2022)

Meri-Halikon koulunuusia tilaratkaisuja käsitellään avoimessa keskustelutilaisuudessa helmikuussa. (SSS 16.11.2022)

Meri-Halikon koulu tyhjenee keväällä. Sisäilmaongelmat siirtävät kaikki oppilaat Mustamäkeen. Vartsalaan saattaa tulla uusi moduulikoulu. (SSS 8.2.2023)

Saa kommentoida

Salon kaupungintalon yleisötilaisuudessa esiteltyihin tilaratkaisuihin voi esittää kirjallisia kannanottoja 27.2. asti lähettämällä ne Salon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@salo.fi.

Tavoitteena on, että päätökset tilaratkaisuista tehdään 7.3. opetuslautakunnan kokouksessa. Sen jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.