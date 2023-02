Valokuvia ja liikkuvaa kuvaa Turun taidemuseon keväässä

Turun taidemuseon kevätkauden avaavat japanilaisen Shoji Uedan ja angolalais-portugalilaisen Mónica de Mirandan näyttelyt.

Valokuvaajana kansainvälisestikin tunnetuksi tulleen Uedan (1913–2000) teoksia nähdään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa suuremmassa mittaluokassa. Ueda tunnetaan erityisesti surrealistisista ja unenomaisista kuvistaan, joissa ihmishahmot, usein taiteilijan perheenjäsenet, on sommiteltu leikkisästi hiekan ja taivaan maisemaan.

Turun taidemuseossa nähdään yli 130 taiteilijan vedostamaa valokuvaa. Esillä on Uedan varhaista tuotantoa 1930-luvulta, ikonisia potretteja Tottorin rannikolta ja hiekkadyyneiltä, realistista tyyliä läheneviä kuvasarjoja sekä impressionistisia värikuvia 1980-luvulta.

Ueda kouluttautui valokuvaajaksi Tokiossa ja avasi oman valokuvastudion kotikaupungissaan Sakaiminatossa 19-vuotiaana. Kansainväliseen maineeseen hän nousi 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin hänen töitään nähtiin New Yorkin Modernin taiteen museossa ja Ranskassa Arlesin valokuvafestivaaleilla.

Näyttely on tehty yhteistyössä Shoji Uedan lapsenlapsen Yutaka Masutanin kanssa, ja sen toteutuksesta Turun taidemuseossa on vastannut amanuenssi Selina Kiiskinen.

Angolalais-portugalilaisen Mónica de Mirandan (s. 1976) The Island -teos tutkii afrikkalaiseen diasporaan liittyviä monitahoisia kokemuksia sekä Euroopan siirtomaamenneisyyttä. Faktaa ja fiktiota yhdistävä työ tarkastelee mustien pitkää ja monivaiheista historiaa Portugalissa kietoen yhteen tarinoita afrikkalaisista vapautusliikkeistä sekä muuttoliikkeen ja identiteettien muodostumisen kokemuksista.

Elokuvan ja valokuvan kieltä hyödyntävälle de Mirandalle saari (englanniksi käännettynä island) on vertauskuva, joka näyttäytyy eristäytymis-, turva- ja pakopaikkana: tilana, joka tarjoaa mahdollisuuden yhteiselle kuvittelulle. The Island rohkaisee meitä luomaan tietoisemman suhteen kehomme, menneisyytemme ja asuttamamme maan välille päästäksemme kohti elvyttäviä tulevaisuuksia.

Teoksen on tilannut lontoolainen Autograph ja sen tuotantoa on tukenut Arts Council England. Näyttely on saanut tukea Museovirastolta.

Shoji Uedan valokuvanäyttely Turun taidemuseossa 3.2.–21.5. Mónica de Mirandan The Island -teos Turun taidemuseon pimiössä 3.2–26.3.