Varapresidentti Kamala Harris vierailee poliisin pahoinpitelemänä kuolleen miehen hautajaisissa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa varapresidentti Kamala Harris vierailee poliisin pahoinpitelemänä kuolleen mustan miehen Tyre Nicholsin hautajaisissa Memphisissä keskiviikkona, Valkoinen talo tiedottaa.

Nicholsin pahoinpitely ja kuolema järkyttivät Yhdysvaltoja erityisesti sen jälkeen, kun Memphisin kaupunki julkaisi tapahtumista kuvatut videot.

Aiemmin presidentti Joe Biden puhui Nicholsin vanhempien kanssa. Presidentti kuvaili olleensa pöyristynyt ja tuskissaan Nicholsin pahoinpitelystä kuvatuista videoista.

Memphisin poliisi kertoo, että yhteensä seitsemän poliisia on hyllytetty Nicholsin pahoinpitelyn seurauksena. Asiasta uutisoi CNN. Tämän jälkeen heistä viisi on erotettu ja kaksi on edelleen sisäisen tutkinnan kohteena.

Viittä erotettua poliisia syytetään Nicholsin taposta. Lisäksi Memphisin pelastuslaitos kertoo irtisanoneensa kolme työntekijää tapauksen vuoksi.

Joukko poliiseja otti Nicholsin kiinni tammikuun alussa, kun tämä oli ensin paennut poliiseja jalkaisin. Poliisit pahoinpitelivät Nicholsia lyömällä ja potkimalla. Hän kuoli kolme päivää myöhemmin sairaalassa.

USA Todayn mukaan Nicholsin hautajaiset pidetään Memphisissä keskiviikkona aamupäivällä paikallista aikaa eli Suomen aikaa alkuillasta.