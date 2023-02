Kymmeniä omaisuusrikoksia vuoden aikana tehtaillut salolaismies on vangittu jatkamisvaaran takia. Kolmekymppinen taparikollinen on kierrellyt kaupoissa varastamassa muun muassa vaatteita ja elektroniikkaa.

– Se on ollut ihan viikoittaista. Epäillyllä on takanaan mittava rikoshistoria, komisario Jutta Store Salon poliisista sanoo.

Poliisi epäilee miestä peräti 55 varkaudesta, näpistyksestä ja varkauden yrityksestä viime vuonna. Poliisipartio otti miehen kiinni maanantaina. Komisario Store päätti katkaista miehen rikoskierteen pakkokeinoin ja vaati häntä vangittavaksi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi 33-vuotiaan miehen torstaina todennäköisin syin epäiltynä yhdeksästä omaisuusrikoksesta Salossa marras-tammikuussa.

Poliisin mukaan mies on varastellut päivittäistavarakaupoissa pääasiassa Salossa. Hänen epäillään anastaneen myös lukittuja sähköpotkulautoja. Poliisin listalla on polkupyörävarkauskin.

– Joissain tapauksissa hän on jäänyt kiinni rysän päältä. Osa tavaroista on saatu takaisin, mutta kaikkea ei. Yhteensä näistä kertyy kunnon summa, Store kertoo.

Salon poliisi jatkaa varkaussuman selvittämistä.

Mies on tehnyt rikoksia pitkään ja paljon. Hän oli Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syytettynä törkeästä varkaudesta jo vuonna 2011. Sen jälkeen mies on ollut tuomiolla yli kaksikymmentä kertaa. Tuorein oikeudenkäynti on lokakuulta, ja käräjäoikeudessa on vireillä jo viisi uutta rikosjuttua.

Varkauksien ja näpistysten lisäksi miestä on syytetty muun muassa huumausainerikoksesta, rattijuopumuksesta ja vahingonteosta.

Torstainen vangitseminen on ensimmäinen kerta, kun miestä vastaan on käytetty pakkokeinoja.