Vilppaassa keskiviikkona debytoivan Remy Abellin suvusta löytyy aikansa maailman nopein nainen ja yhä ainutlaatuinen All Stars -palloilija

Vilppaassa keskiviikkona debytoiva kolmekymppinen Remy Abell on tehnyt kelpo luokan koripallouran. Hänen suvustaan löytyy kuitenkin vielä merkittävästi tunnetumpia urheilijoita.

Abellin täti Wilma Rudolph tunnettiin muiden muassa lempinimillä ”Salama”, ”Tornado”, ”Musta Helmi” ja ”Musta Gaselli”. Hän saavutti vuonna 1960 Roomassa kolme olympiavoittoa pikajuoksumatkoilta eli sadalta ja kahdeltasadalta metriltä sekä pikaviestistä. Myös maailmanennätys oli pitkään Rudolphin nimissä kaikilla näillä matkoilla.

Rudolph noteerattiin myös roolimallina tummaihoisille ja naisurheilijoille. Lapsuuden vakavista sairauksista selvinnyt Rudolph kuoli syöpään 54-vuotiaana marraskuussa 1994. Abell oli tuolloin kaksivuotias.

– Kun kasvoin, äitini kertoi minulle, kuka hän (Rudolph) oli. Näin videoita hänen juoksuistaan ja oli mielenkiintoista huomata asioita, joita hän teki Yhdysvalloille yleisurheiluradoilla ja niiden ulkopuolella, Abell totesi yliopistonsa haastattelussa vuonna 2015.

Hyvin merkittävä, jopa ainutlaatuinen oli urheilu-urallaan myös Remy Abellin serkku Bo Jackson. Hän on edelleen ainoa, joka on valittu All Stars -tähdistökokoonpanoihin sekä baseballin MLB-liigassa että amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa.

Jackson pelasi MLB:tä vuosina 1986–1994 ja NFL:ää 1987–1990.

Ja mitä serkku edellä, sitä toinen yritti perässä. Abell kävi koripallon yliopistouransa jälkeen NFL-seuran Cincinnati Bengalsin testileirillä keväällä 2016. Seuraavana syksynä hän päätyi kuitenkin aloittamaan koripallon ammattilaisuransa Helsinki Seagullsissa.