Valtiot kaatuvat ja muurit murtuvat, mutta yksi säilyy: salolainen Voitto Suominen on ehdolla eduskuntavaaleissa tänäkin keväänä.

Eläkkeellä oleva rakennusmies Suominen on ollut ehdolla kunta- ja eduskuntavaaleissa vuodesta 1982 lähtien. Hän laskee, että ehdokkuuksia on kertynyt yhteensä ”varmasti parikymmentä”.

Suomisen puolueita ovat olleet SKP, SKDL ja Demokraattinen vaihtoehto. Mies on edelleenkin KTP:n (Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta) jäsen.

– Pappani kuoli aikanaan vankileirillä nälkään. Sen takia olen oman linjani pitänyt koko ajan, ja en ole siitä poikennut, hän perusteli vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen puoluekantaansa.

Kuntavaalien piti jäädä Suomisen viimeisiksi vaaleiksi. Seitsenkymppinen mies oli jo sanonut, ettei lähde enää, mutta:

– Ennen joulua soitettiin. Taisi kestää puolitoista tuntia se puhelu. Puhuivat ympäri ja käännyttivät, hän kertoo.

KTP pudotettiin viime eduskuntavaalien jälkeen pois puoluerekisteristä, koska se ei ole saanut kansanedustajaa läpi viimeksi pidetyissä kahdessa eduskuntavaalissa.

Ehdolle päästäkseen Voitto Suomisen on pitänyt koota taakseen oma valitsijayhdistys.

– Tämä oli se suurin työ. Pitää kerätä yli sata nimeä taakse, ja ylikin, koska osa voidaan hylätä. Minulla oli kaikkiaan 112. Vielä on ihmisiä, jotka lähtevät mukaan ja luottavat, Suominen kiittää.

Voitto Suominen aikoo ehdokkaana tehdä paljon jalkatyötä, kiertää toreja ja keskustella ihmisten kanssa. Oma vaalibudjetti on hyvin pieni.

– Turusta juuri soitettiin ja sanottiin, että yhteisilmoitukseen osallistuminen maksaa 500 euroa. Mistä köyhällä semmoisia rahoja olisi?

Suominen sai vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 96 ääntä ja kevään 2021 kuntavaaleissa 32. Hän on sanonut osallistuvansa vaaleihin siksi, että saa nostaa esiin tärkeitä teemoja.

– Köyhien asia on aina ollut lähellä sydäntäni. Yhteiskunta on mennyt tässä suhteessa taaksepäin paljon. Köyhiä on puolitoista miljoonaa, ja se on vakava paikka.

Onko yli neljänkymmenen vuoden ehdokasura jo jonkinlainen ennätys?

– Ei se ennätys ole. Paavo Väyrynen (kesk.) oli ehdolla ensi kertaa jo vuonna 1970, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä sanoo.

Jääskeläinen ei osaa sanoa, pitääkö joku tilastoa ehdolla olleista mutta valitsematta jääneistä henkilöistä. Hän nostaa Suomiselle kuitenkin hattua.

– Paljonhan tuo on ja kunniakas ura. Jos asetut ehdolle ja asetat itsesi äänestäjien arvioitavaksi, sehän on kansanvaltaa parhaimmillaan, Jääskeläinen kehuu.

Liberaalien Tomi Hietala on huolissaan velasta

Liberaalipuolueen eduskuntavaaliehdokas Tomi Hietala, 44, työskentelee metsäteollisuudessa vuoromestarina ja on koulutukseltaan metsätalousinsinööri (amk).

Salolainen perheenisä sanoo olevansa huolissaan etenkin valtion velkaantumisesta.

– Mietin tilannetta lasten ja lastenlasten kannalta. Tuntuu, että aina vain otetaan lisää velkaa, on tilanne mikä tahansa, hän murehtii.

Hietalan toiveissa on, että Suomessa alettaisiin maksaa kaikille yhtäläistä perustuloa, jonka suuruus vastaisi peruspäivärahaa ja opintorahaa. Perustulo tulisi kaikille automaattisesti, ja työssä käyvät saisivat sen joko negatiivisen veron muodossa tai rahana.

– Ajatus tässä on, että asiointi Kelassa vähenisi. Se helpottaisi myös monen ihmisen tilannetta. Ihminen, joka apua tarvitsee, ei välttämättä jaksa taistella järjestelmää vastaan, hän perustelee.

Tomi Hietalan mukaan valtio on olemassa ihmistä varten eikä ihminen valtiota varten. Hän erottaisi kirkon ja valtion toisistaan. Kouluihin hän palauttaisi oppimisrauhan panostamalla pienryhmiin ja luopumalla inkluusiosta.

Larisa Evstifeeva-Auraniemi epäilee salaliittoja

Vapauden liiton salolaisehdokas Larisa Evstifeeva-Auraniemi, 56, sanoo olevansa kriittisesti ajatteleva ja asioita tutkiva ihminen.

Vuonna 2005 Suomeen muuttanut nainen on rakennuskonservaattori, kulttuurialan yrittäjä, asiantuntija, opettaja ja taiteilija.

Evstifeeva-Auraniemi pitää ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta fiktiona. Hänen mukaansa koronapandemia oli suunniteltu ja koronarokote todellisuudessa tappava bioase. Myös energiakriisi on hänen mielestään suunniteltu ja järjestetty.

Evstifeeva-Auraniemi vastustaa Euroopan unionia ja Suomen liittymistä Natoon. Hän pelkää sen johtavan sotaan Venäjän kanssa.

Salosta eduskuntaan pyrkii myös Kai-Tom Koivunen, jonka puolue on Valta kuuluu kansalle.

Koivunen oli ehdolla itsenäisyyspuolueen listalla 2015 ja Suomen kansa ensin -listalla vuonna 2019.

Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut Koivusta.