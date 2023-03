Aaltonen ja Hemmilä kisaavat kokoomusäänistä Salossa – kilpakumppaneina ensikertalainen ja entinen kansanedustaja

Varsinais-Suomen kokoomuksen listalla on kaksi salolaista kansanedustajaehdokasta. Piiri asetti Anu Aaltosen ehdolle jo viime vuoden keväällä. Pertti Hemmilä puolestaan nimettiin viimeisten ehdokkaiden joukossa joulukuussa.

Aaltonen on eduskuntavaalien ensikertalainen. Hemmilä on entinen kansanedustaja.

Kokoomuksen piirissä eduskuntavaalien ehdokasasettelu ei lähde paikallisyhdistyksistä niin kuin monessa muussa puolueessa. Ehdokkaita selvittää itsenäisesti toimiva ehdokashankintatyöryhmä.

– Meidän välillä tuskin on kilpailua. Olemme Pertin kanssa profiileiltamme hyvin erilaiset, sanoo Anu Aaltonen.

– Toki meillä on kokoomuslainen ajatusmaailma, ja nostamme varmasti esille samoja teemoja.

Aaltonen huomauttaa, että salolaiset äänet eivät riitä eduskuntapaikkaan. Vaalityötä on tehtävä koko maakunnassa.

Kokoomuksen tavoite on, että Varsinais-Suomesta menisi läpi viisi ehdokasta. Nyt heitä on eduskunnassa neljä.

– Jos viidenteen paikkaan ei ole mahdollisuutta nyt, niin milloin sitten, kiteyttää Anu Aaltonen.

Pertti Hemmilä valittiin eduskuntaan vuonna 1999. Hän putosi neljän kauden jälkeen vuoden 2015 vaaleissa. Metsä- ja energia-alan yrittäjä Hemmilä ei ole sittemmin toiminut aktiivisesti politiikassa, mutta yrittää nyt paluuta parlamenttiin.

Hemmilän jälkeen eduskunnassa ei ole ollut salolaista kokoomusedustajaa.

Salon Seudun Sanomat esitteli Hemmilän ajatuksia, kun ehdokkuus julkistettiin joulukuussa (SSS 11.12.). Hemmilä antoi haastattelussa huutia Sanna Marinin (sd.) hallitukselle, joka ottaa vain lisää velkaa, vaikka työllisyys on hyvä ja verotulot kovia.

Hemmilä kertoi myös tehneensä kokoomuksen johdolle selväksi, että puolueen pitää ottaa mahdollisen suurvoiton jälkeen tiukka linja. Eripurahallituksiin ei pidä suostua, vaan Suomen tilannetta pitää lähteä korjaamaan selkeällä ohjelmalla.

Kun vaaleihin on enää neljä viikkoa, Hemmilä kertoo, että mieleen tulevat vuoden 1999 vaalit, jolloin hänet valittiin ensimmäisen kerran.

– Kahdeksan vuoden tauonkin jälkeen tuntuu, että on positiivista pöhinää.

Hemmilä keräsi aikoinaan ääniä koko maakunnasta. Nyt hän sanoo, että Salo on aiempaa tärkeämpi.

– Jos tulen valituksi, toivon tiivistä ja rakentavaa suhdetta Salon kaupungin kanssa.

Salon Seudun Sanomien vaalikoneessa ehdokkaita voi verrata keskenään. Kone muun muassa sijoittaa ehdokkaat vastausten perusteella arvokartalle.

Vasemmisto–oikeisto-akselilla Anu Aaltonen on keskellä ja liberaali–konservatiivi-jaottelussa niukasti konservatiivin puolella. Hemmilä on arvokartalla Aaltosta hieman oikeistolaisempi ja konservatiivisempi.

Aaltonen on 54-vuotias ja Pertti Hemmilä 67-vuotias.

Kaikki vaalipiirin ehdokkaat ovat tarjolla salolaisillekin, ja ehdolla piirissä ovat muun muassa kaikki istuvat kokoomusedustajat.

Salolaisista kokoomusäänistä kilpailee myös turkulainen Janika Takatalo. Hän on syntyjään Salosta ja hän oli ehdolla myös viime eduskuntavaaleissa. Salosta oli silloin ehdolla Marko Tapio.

Salosta on ennenkin ollut useampia kokoomusehdokkaita. Vuoden 2011 ja 2015 vaaleissa heitä oli kolme: Hemmilä, Juhani Nummentalo ja Annika Viitanen.

Hemmilä valittiin neljännen kerran eduskuntaan vuonna 2011. Hän sai silloin 6 413 ääntä, joista Salosta tuli vain neljäsosa, 1 639.

Samaan aikaan Hemmilän kanssa oli eduskunnassa vuosina 2004–2011 myös salolainen Jouko Laxell (kok.).

Eduskuntavaalit

Salon Seudun Sanomat esittelee paikallisia ehdokkaita ja arvioi eduskuntavaalien asetelmia.

Ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023.

Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

Anu Aaltonen: Kestävää kasvua syntyy yrittämisellä ja työllä

Salolainen Anu Aaltonen on ensimmäistä kertaa kansanedustajaehdokkaana.

Kuntavaaleissa Aaltonen jäi varavaltuutetuksi, mutta sai paikan kaupunginhallituksesta.

Viime vuoden loppuun asti Aaltonen oli kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja, ja hän on edelleen varapuheenjohtaja. Aaltonen on myös kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen, kokoomuksen naisten liiton hallituksen jäsen ja Varsinais-Suomen kokoomusnaisten varapuheenjohtaja.

Flare Trading Oy:n kehitysjohtaja Anu Aaltonen on naimisissa, ja hänellä on neljä lasta, joista kaksi on teiniä ja kaksi jo aikuisia.

Anu Aaltonen arvioi, että kokoomuksen myötätuuli johtuu laajasti ilmaisten ”tilanteesta, jossa nyt ollaan”.

– Natoon liittymistä on kokoomuksessa ajettu pitkään, ja nyt siitä saatiin parlamentaarinen yhteisymmärrys – tilanteessa, jota kukaan ei olisi halunnut.

– Toinen tekijä on valtion talous. Se on perinteisesti kokoomuslainen teema, ja nyt menot ja velka ovat nousseet tasolle, jota ei olisi haluttu.

Valtiovarainministeriön virkamiehet esittivät joulukuisessa puheenvuorossaan, että julkista taloutta pitää vahvistaa kahden vaalikauden aikana yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla.

– Jos virkavastuulla tehdään tällainen arvio, siihen täytyy luottaa ja työtä pitää tehdä sen mukaisesti, sanoo Anu Aaltonen.

– Kun talous saadaan kuntoon, hyvinvointipalveluita voidaan tuottaa jatkossakin.

Hallitusohjelma olisi pitänyt Aaltosen mielestä laittaa uusiksi, kun korona iski ja sen vaikutukset alkoivat näkyä.

– Sitä ei tehty, vaan ohjelma eteni omaa tahtiaan. Nyt kyky sietää kriisejä on alentunut, ja sitä pitää lähteä korjaamaan.

Anu Aaltosen mielestä kestävää kasvua ja tuottavuuden nousua pitää hakea yrittäjyydellä ja työn tekemisellä.

– Valtion menopuolta pitää katsoa rivi riviltä, ja yritystukiakin voi leikata ja kohdistaa uudella tavalla. Verotuksessa painopistettä pitää siirtää haittaverojen suuntaan ja keventää ansioverotusta.

Aaltonen on iloisesti yllättynyt siitä, että maatalous on ”kokoomusteltoilla nouseva keskustelunaihe”.

– Maatalouden harjoittajat ajattelevat yhä vahvemmin olevansa yrittäjiä, ja he painiskelevat samojen ongelmien kanssa kuin muutkin yrittäjät. Varsinkin nuorempi polvi miettii oman yritystoiminnan kehittämistä ja omien tuotteiden jalostusarvon nostamista.

Toinen toistuva aihe on lasten ja nuorten tilanne.

– Ihan aiheesta ollaan huolissaan heidän hyvinvoinnistaan, opetuksesta, koulumatkojen pituudesta ja siitä, miten lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan. Mitä iäkkäämpi henkilö ottaa asiat puheeksi, sitä huolestuneempi hän on.

Vaaliohjelmassa kokoomus aikoo kasvattaa korkeakoulutettujen osuutta väestöstä niin, että vuoteen 2030 mennessä puolet suorittaa korkeakoulututkinnon.

– Kaikkea työvoimapulaa ei korjata vain sillä, että olemme korkeasti koulutettuja. Ammatillisen koulutuksen täytyy todella olla tikissä, jotta saamme työvoimaa sinne, missä sitä tarvitaan, sanoo Anu Aaltonen.

Kokoomuksen kasvanut kannatus näkyi jo vuoden takaisissa aluevaaleissa, joissa puolue voitti sekä valtakunnallisesti että Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta, joten sote-uudistuksen onnistuminen on myös valtion budjettiasia.

– Haluamme, että uudistus hoidetaan hyvin. Hyvinvointialueet ovat nyt alirahoitettuja, ja niille on myönnetty etukenossa myöhemmäksi tarkoitettua rahoitusta. Pikaisella aikataululla pitää tulla pöydälle päätöksiä, joilla saadaan alueiden tuottavuutta nostettua, sanoo Anu Aaltonen.

Yksi kokoomuksen huolenaiheista ovat hyvinvointialueiden kilpailutukset. Niitä tehdään niin suurina kokonaisuuksina, että aikaisemmin kunnille ja sairaanhoitopiireille tarjouksia tehneet yritykset eivät voi enää osallistua kilpailutuksiin.

Hankintoja tehdään kuntien ja hyvinvointialueiden omistamilta yhtiöiltä. Elinkeinoelämän edunvalvojat laskevat, että tällä tavalla on syntynyt 15 miljardin euron suljettu markkina, johon yksityisillä yrityksillä ei ole asiaa.

– Asiat on ollut helpoin hoitaa näin, kun on ollut kiire järjestää toimintaa. Tilanteen täytyy tasoittua matkan varrella, ja hyvinvointialueiden pitää päästä tekemään muunkinlaista hankintaa, sanoo Aaltonen.

Sote-palveluihin liittyy myös Kela-korvausten leikkaaminen tämän vuoden alussa.

– Korvaukset ovat olleet pieniä, mutta ne ovat ohjanneet hankkimaan palveluita yksityiseltä sektorilta. Kela-korvaukset jäävät saamatta myös yrityksiltä, jotka ostavat yksityisiltä työterveyspalveluita.