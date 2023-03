Ehdokkaiden enemmistö rakentaisi itäisen ohikulkutien valmiiksi

Salon itäinen ohikulkutie on neljän vuoden päästä valmis, jos seuraavan eduskunnan varsinaissuomalaiset edustajat saisivat päättää. Niin suuri osa ehdokkaista haluaa laittaa vauhtia ohikulkutien toisen vaiheen rakentamiseen.

Tämän selviää Salon Seudun Sanomien vaalikoneesta, jossa ehdokkaat ottavat kantaa väitteeseen: Salon itäinen ohikulkutie pitää rakentaa valmiiksi ensi vaalikaudella.

Samaa mieltä tai täysin samaa mieltä on 113 ehdokasta. Eri mieltä tai täysin eri mieltä on vain 13 vastaajaa. Loppujen 68 ehdokkaan suhtautuminen on neutraali.

Salolaiset ja somerolaiset ehdokkaat ovat käytännössä kaikki tien pikaisen rakentamisen kannalla, tavalla tai toisella.

Mika Nummenpalo (liik.) rakentaisi samassa yhteydessä moottoritielle Salaistentien liittymän, ”joka mahdollistaa myös kasvua ja E-18 moottoritien hyödyntämisen vihdoin”.

Pertti Hemmilä (kok.) tarkastelee ohikulkutie eri kulmasta kuin tähän asti on suunniteltu:

– Olen jo aikaisemmin esittänyt, että voidaan rakentaa lisäkaistoja käyttäen nykyistä tien linjausta. Tällöin ei tarvitse rakentaa uutta tietä peltojen ja joen yli, eikä turmella Uskelan historiallista perinnemaisemaa.

Johanna Riskin (kesk.) mielestä ”valmiiksi saattaminen olisi pitänyt hoitaa jo tällä vaalikaudella”.

Liberaalipuolueen Tomi Hietala on poikkeus salolaisehdokkaiden joukossa. Hänkin toteaa, että ei ole jyrkästi eri mieltä, ”mutta ohikulkutie saattaa tehdä Salosta ohikulkijalle vain muutaman moottoritien liittymän, josta potentiaalinen muuttaja vain ajaa ohi”.

Kantatie 52:n ohitustien toinen vaihe on kaupungintärkeimpiä edunvalvontahankkeita.

Mahtinaisentieksi nimetyn ohitustien ensimmäinen vaihe Perniöntieltä 110-tielle valmistui vuonna 2016. Jatko rakennetaan 110-tieltä Somerontielle Palometsän ja Mahlakankareen asuinalueiden välistä ja Uskelanjoen yli. Osuudelle rakennetaan muun muassa kaksi eritasoliittymää, useita siltoja ja asutuksen kohdalle meluntorjuntaa.

Salon kaupunki vaati vastikään Väylävirastolle antamassaan lausunnossa, että itäinen ohikulkutie pitää lisätävaltion väyläverkonvuosien2024–2031investointisuunnitelmaan.

Valtio on jo myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa tien suunnitteluun. Väyläviraston mukaan tiesuunnittelukonsultti valitaan kesäkuussa. Arvion mukaan suunnitelma valmistuu syksyllä 2024.

Kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa. Kaupunki ja valtio maksoivat ensimmäisen vaiheen yhdessä.

Vaalikoneessa kysytään ehdokkaiden mielipidettä myös toisesta varsinaissuomalaisesta tiehankkeesta. Väite on: E-18-tien Raision keskustan osuuden rahoitus pitää saada vuoden 2024 budjettiin.

Kyseessä on Väyläviraston investointiohjelman kärkihanke. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoi kuitenkin tammikuussa Turun Sanomissa, että ”Turun kehätien jatko-osuuksien käyntiin saattamisessa ei ole mikään hengenhätä”.

Kansanedustajaehdokkaista 137 on samaa tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Maakunnassa moottoritien länsipään kohentamiselle löytyy hieman enemmän kannatusta kuin Salon ohikulkutielle.

Neutraaleja kantoja on 50 ja vastustavia vain yhdeksän.

