Ely-keskus: Kesän päällystysohjelma Varsinais-Suomessa lyhin vuosikymmeniin – ely-keskus arvioi, että keskivilkkaiden ja vähäliikenteisten teiden kunto heikkenemään entisestään

Korkean kustannustason vuoksi päällystysmäärä jää ennätysalhaiseksi ja päällystysohjelma on lyhin vuosikymmeniin ensi kesänä, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus tiedotteessa. Elyllä on käytettävissä rahaa teidän päällystämiseen 16 miljoonaa euroa. Se on noin neljäsosan viime vuoden rahamäärästä.

– Esimerkiksi asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, avotulikuumennuksessa käytettävän nestekaasun ja liikennepolttoaineiden hinnat ovat korkealla, tiedotteessa sanotaan.

Elyn mukaan maantieverkolla on jo entuudestaan huomattavasti korjausvelkaa, joten tilanne heikkenee nyt nopeasti erityisesti keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä maanteillä.

– Päällystysohjelman pituus on noin 135 km, mikä on alle puolet viimevuotisesta. Päällystystyöt painottuvatkin vilkkaasti liikennöidyille teille.

Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet ely-keskus kertoo valinneensa havaittujen päällystevaurioiden ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella.

Ely-kertoo, että Lounais-Suomen alkuvuoden 2023 vaihtelevat lämpötilat vaurioittivat päällysteitä vakiintunutta pakkastalvea enemmän. Talvella syntyneet reiät paikataan kunnolla vasta kesällä.

Kesän päällystystyöt Varsinais-Suomessa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa.

Päällystyskohteet Salon seudulla 2023

Vt 1 Vistan etl – Valkoja, Paimio, 4 km

Vt 10 Paimionjoki – maakuntaraja 37 km

Mt 183 Strömma, Salo ja Kemiönsaari, 2 km