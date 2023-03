Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi – Uniper-seikkailun hintalappu liki kuusi miljardia

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi loka-joulukuussa 744 miljoonaan euroon oltuaan vuotta aiemmin 519 miljoonaa. Tulosta kaunistivat korkeat sähkön hinnat Pohjoismaissa ja onnistunut tuotannon optimointi, totesi toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Yhtiön hallitus esittää, että Fortum maksaa tänä keväänä 0,91 euron osingon kahdessa erässä.

Muuten koko viime vuotta leimasi Euroopan täysimittainen energiakriisi, joka muutti Fortumin toimintaympäristöä pysyvästi. Rauramon mukaan kriisi ei ole vieläkään ohi ja yleinen epävarmuus leimaa yhä lähiajan näkymiä.

Viime vuoden aikana välttämättömäksi osoittautunut irtautuminen saksalaisen Uniperin omistamisesta tuli maksamaan Fortumille hieman alle kuusi miljardia ennen veroja.

– Tämä lopputulos ei selvästikään ollut se, jota halusimme tai jonka eteen työskentelimme viime vuodet, mutta se oli välttämätön ja antaa Fortumille mahdollisuuden uuteen alkuun, Rauramo sanoi tiedotteessa.

Yhtiön taloudellinen tilanne on Rauramon mukaan nyt vakaa, kun Uniper maksoi takaisin neljän miljardin osakaslainan ja Saksan valtio maksoi Fortumille Uniperista 500 miljoonaa euroa. Kassatilanne näytti viime syksynä uhkaavalta, kun sähkön futuurihinnat nousivat huimasti ja johtivat ennennäkemättömän suuriin vakuusvaatimuksiin.

Uniper-episodin jälkeiseen maailmaan tähtäävä Fortum asettaa uudessa strategiassaan tavoitteeksi, että sen toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on selvä tiukennus verrattuna aiempaan vuoden 2050 takarajaan verrattuna. Hiilestä on määrä luopua vuoden 2027 loppuun mennessä. Samalla Fortum sitoutuu asettamaan päästövähennystavoitteet, joilla tähdätään rajaamaan keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen.

Uuden strategian painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pohjoismaissa.

– Fortum toteuttaa toimintansa tarkoitusta sitoutumalla huomattavasti kunnianhimoisempiin ympäristötavoitteisiin, jotka ulottuvat hiilineutraaliutta pidemmälle luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Haluamme myös tulla tunnetuksi yrityksenä, joka välittää ympäröivistä yhteisöistä ja niissä asuvista ihmisistä, joihin toimitusketjumme vaikuttavat sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, Rauramo visioi.

Venäjä ei päästä helpolla irti

Fortumin uuteen strategiaan eivät sisälly konsernin toiminnot Venäjällä, joista yhtiö pyrkii irtautumaan. Irtautuminen Venäjältä on myös edellytys sille, että ilmastotavoitteet saadaan toteutettua.

Fortum on asettanut ensisijaiseksi vaihtoehdoksi Venäjän toimintojen myynnin. Irtautumisen odotetaan kuitenkin venähtävän, sillä merkittävät yritysjärjestelyt energiasektorilla vaativat Venäjän hallituksen komission sekä presidentti Vladimir Putinin hyväksynnän.

Fortum kertoi helmikuun alussa tehneensä 990 miljoonan euron lisäalaskirjaukset Venäjän-liiketoimintaansa. Koko viime vuodelta ne ovat yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

Kotikentällään Fortum on saanut jatkoluvan käyttää Loviisan ydinvoimalan kahta yksikköä aina vuoteen 2050 asti. Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia kehittää ydinvoimaa sekä perinteisten että pienreaktoreiden muodossa (SMR) Suomen ja Ruotsin markkinoille.

Fortumin osake lähti nousuun

Tilinpäätöksen ja uuden strategian julkaissu Fortum lähti pirteään nousuun Helsingin pörssissä. Puolisen tuntia kaupankäynnin alkamisen jälkeen osake oli 1,7 prosentin nousussa ja kauppaa käytiin noin 14,50 euron kurssiin.

Fortumin kurssi on elpynyt sitten viime vuoden syyskuun, kun se energiakriisin syövereissä kävi alimmillaan noin 9,5 eurossa

Nina Törnudd