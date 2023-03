Junavaalit saavat takinliepeet lepattamaan

”Saloon taitaa tulla junavaalit, kun muualla pidetään eduskuntavaalit”, totesi eräs nimimerkki Salkkarin verkkosivujen kommenttiosiossa tiistaina. Keskustelu liittyi uutiseen valtiovarainministeriön julkaisemista potentiaalisten säästökohteiden listoista. Virkamiehet ehdottivat, että valtio voisi vetäytyä esimerkiksi suurten junahankkeiden hankeyhtiöistä.

Vaikuttaa tosiaan siltä, että Tunnin junalla on iso rooli salolaisessa vaalikeskustelussa. Asetelmaa ei oikein voi kutsua vastakkainasetteluksi, sillä jakolinjat ovat jokseenkin epäselviä. Vastakkain eivät ole junahankkeen vastustajat ja kannattajat.

Salossa rintama menee suurin piirtein niin, että yhden ryhmän muodostavat he, jotka ehdottomasti vastustavat hanketta. Vastapuolella ovat sitten he, jotka ehdottomasti eivät välttämättä kannata nykyisiä suunnitelmia.

Vaikuttaa siltä, että ani harva ehdokkaista uskoo raiteiden johtavan vaalivoittoon. Pikemminkin moni poliitikko pelkää äänestäjien kostoa ja välttää vahingossakaan livauttamasta mitään myönteistä projektista.

Tilanne on absurdi. Tunnin juna on ollut vuosia maakunnan kärkihanke, josta vaalipiirissä on vallinnut parlamentaarinen konsensus. Irtiottoja on nähty vasta vaalien lähestyessä.

Muistettakoon, että myös Salon valtuuston enemmistön kanta on edelleen se, että Tunnin junan rakentaminen hyödyttäisi kaupungin kehitystä. Radan sijoittaminen moottoritien varteen ei ole yhteensovitettavissa aiempien myönteisten kantojen kanssa. Pöytäkirjoista voi tarkistaa, ettei valtuuston kokoonpano ole alkuvuoden aikana muuttunut.

Tunnin junan raiteille on viime viikkoina kasattu monenlaisia esteitä. Valtiovarainministeriön tuore mahdollisten säästökohteiden luettelo on niistä viimeisin. Lista on lähinnä vaalikeskustelun herättelyä, ei suora toimenpidesuositus. Siinä on myös virheellisesti niputettu yhteen kaikki suuret ratahankkeet. Todellisuudessa Turun tunnin junalla on hyvin vähän yhteistä Tampereen viivalinjan tai Itä-Suomen siltarumpujen kanssa.

Jo aiemmin ministeriö on tuominnut junahankkeet taloudellisesti kannattamattomiksi. Vaikka tämä sai valtiovarainministerin heittämään hanskat tiskiin, yhtä perusteltua olisi tehdä madonluvuista täysin päinvastainen johtopäätös. Tunnin junan voisi myös nähdä mahdollisuutena, jossa täkäläisiä verorahoja palautuu takaisin pitkäkestoisena liikenne- ja aluekehitysinvestointina.

Kevättuuli saa nyt takinliepeet lepattamaan, mutta todellinen junavaalien tulos nähdään vasta hallitusohjelmaneuvotteluissa.