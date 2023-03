Kanadalaisyhtiö Davie aikoo ostaa Helsingin telakan liiketoiminnan – Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja uskoo, että henkilöstön työt jatkuisivat

Kanadalainen telakkayhtiö Davie on ilmoittanut aikovansa ostaa Helsingin telakkayhtiö Helsinki Shipyardin liiketoiminnan, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Kim Salmi kertoo, että kyseessä on ehdottomasti hyvä uutinen.

– Olemme varsin tyytyväisiä, että Davien kaltainen organisaatio on kiinnostunut meistä, Salmi sanoo STT:lle.

Salmen mukaan Davie ymmärtää telakkatoiminnan lainalaisuuksia, koska sillä on jo ennestään omaa telakkatoimintaa. Yhtiö on vakavarainen, ja sillä on omaa tilauskantaa.

– Lisäksi he osaavat arvostaa osaavaa henkilöstöä.

Salmen mukaan omistajakandidaatit ymmärtävät, että organisaation tietotaito on ihmisissä.

– Uskon vahvasti, että henkilöstö tulee jatkamaan.

Sunnuntaina Helsingin telakalla oli henkilöstön vierailupäivä rakenteilla olevaan laivaan. Kun uutinen ostoaikeista levisi henkilöstön pariin, se otettiin vastaan erittäin tyytyväisenä, kertoo Salmi.

Helsinki Shipyardin verkkosivujen mukaan Helsingin telakalla on noin 400 työntekijää.

Myyntiprojektit pysähtyivät kuin seinään

Myös Helsingin pormestari Juhana Vartiainen iloitsee uutisesta.

– Telakan tulevaisuus on ollut epävarma nykyomistuksessa, ja on selvää, että kaupunki ei ole valmis nykyisen venäläisomistajan kanssa jatkamaan tontin vuokrasopimusta, sanoo Vartiainen STT:lle.

Helsinki Shipyardin omistaa tällä hetkellä kyproslainen sijoitusyhtiö Algador Holdings, joka on venäläistaustaisessa omistuksessa.

Telakkaa tai sen omistajia vastaan ei ole asetettu pakotteita, mutta Euroopan unionin määräämien pakotteiden takia telakalta ei voi myydä aluksia Venäjälle.

Syksyllä telakalle tärkeä projekti keskeytyi, kun ulkoministeriö teki kielteisen päätöksen venäläisen Norilsk Nickelin tilaaman jäänmurtajan vientiluvasta.

– Myyntiprojektit, joita oli useampia niin Venäjälle kuin myöskin länteen päin, pysähtyivät kuin seinään, kertoo Kim Salmi.

Ison, työn alla olevan projektin keskeytyminen oli merkittävä epävarmuustekijä, joka heijastui muihin myyntiprojekteihin.

– Se oli meidän ainoa laivamme, joka oli tilauskannassa nykyisten risteilijöiden lisäksi, joista viimeinen on valmistumassa, Salmi kertoo.

Nyt henkilöstölle on etsitty korvaavaa työtä muilta kotimaisilta telakoilta, minkä lisäksi Helsingin telakalla tehdään töitä alihankintana muille meritekniikan yrityksille.

”Pätevä ja osaava telakkatoimija”

Vartiainen kertoo, että kanadalaisomistus on kaupungin näkökulmasta tervetullut.

Ison ja perinteikkään teollisuuslaitoksen toivotaan jatkavan Helsingissä.

– Meillä vallitsee Helsingissä laaja poliittinen yksimielisyys siitä, että toivotaan sen jatkoa, Vartiainen sanoo.

Tämän vuoksi Helsinki suhtautuu myönteisesti keskusteluun tonttivuokrasopimuksen jatkosta.

Tontin nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2035 saakka. Kanadalaisyhtiö haluaa tietää, että jatkuvuutta on tämänkin vuoden jälkeen.

Vartiainen sanoo, että asiasta käydään neuvotteluja yhtiön ja Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kesken.

Vartiaisen mukaan kanadalaisyhtiö vaikuttaa olevan vakavasti kiinnostunut Helsingin telakasta.

– He ovat myös pätevä ja osaava telakkatoimija, Vartianen sanoo.

Muitakin kiinnostuneita on Vartiaisen mukaan ollut.

– Tiedossani on ollut, että useampikin investoijataho on ollut kiinnostunut telakasta.

Parhaassa tapauksessa maaliin viikkojen kuluessa

Tiedotteessaan kanadalainen telakkayhtiö Davie kertoo käyttävänsä oikeuttaan ostaa liiketoiminta yksinoikeudella.

Kauppa ei ole vielä varma, sillä se edellyttää esimerkiksi talouteen, sääntelyyn ja juridiikkaan liittyvää perusteellista tarkastelua.

– Mikäli yritysosto saadaan toteutettua, se yhdistää kaksi historiallista ja hyvin toisiaan täydentävää liiketoimintaa ja luo arktiselle laivanrakennukselle läntisen maailman johtavan kansainvälisen osaamiskeskuksen, Davien toimitusjohtaja James Davies sanoo tiedotteessa.

Meneillään oleva prosessi on muilta osin luottamuksellinen. Davie kertoo antavansa lisäkommentteja vasta merkittävän virstanpylvään, kuten kauppakirjan allekirjoittamisen, jälkeen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat, jonka mukaan telakasta on käyty salaisia neuvotteluja jo vuodenvaihteesta alkaen. Davien viestintäjohtaja kertoo lehdelle, että kauppa voidaan saada maaliin parhaassa tapauksessa jo viikkojen kuluessa.

Helsingin telakan omistus vaihtui vuonna 2019, kun Algador Holdings osti telakan koko osakekannan Arctech Helsinki Shipyardilta, jonka omisti venäläinen valtionyhtiö USC.

Emmi Tilvis, Rasmus Ekström