Kansanedustaja Hussein al-Taee sanoo muotoilleensa viestinsä lastensuojelusta arabiankielisellä videolla huonosti

Kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas Hussein al-Taee (sd.) sanoo muotoilleensa arabiankielisellä videolla viestinsä huonosti. Hän julkaisi viikonloppuna arabiankielisen videon, jossa hän antoi ymmärtää, että maahanmuuttajilta viedään lapsia mielivaltaisesti.

Al-Taeen mukaan tarkoitus oli kuvailla ihmisten kokemusten lastensuojelun päätöksistä olevan, että ne ovat mielivaltaisia tai sattumanvaraisia.

– Arabiankielisellä videollani viittasin sanalla ”mielivaltainen/sattumanvarainen” ihmisten kokemukseen lastensuojelun päätöksistä. Viestini oli huonosti muotoiltu, al-Taee kirjoittaa Twitter-ketjussa.

STT käännätti al-Taeen puheen videolta.

Videolla al-Taee vaati Suomeen lastensuojelulakia, ”joka ei vie meiltä lapsiamme mielivaltaisesti” vaan vain lasten ollessa vaaralle altistuneita. Lisäksi hän sanoo haluavansa lastensuojelulainsäädännössä perehdyttävän huolellisesti ”täkäläisten maahanmuuttajadiasporien kulttuurisiin näkökohtiin”.

STT:n haastattelussa al-Taee sanoo, ettei Suomessa ole mielivaltaiset huostaanotot sallivaa lastensuojelulakia. Ihmisille on hänen mukaansa kuitenkin syntynyt tällaisia mielikuvia.

– Tiedon saavutettavuus on heikkoa ja ihmisillä pelkoja, joita on ehdottomasti tärkeä kohdata nyt ja puhua avoimesti siitä, miten suomalainen viranomainen tekee absoluuttisesti parhaansa.

Al-Taee sanoo pitävänsä lasten kidnappaushuhuja tuomittavina

Ruotsissa islamistit ja muut propagandistit ovat levittäneet salaliittoteorioita, joiden mukaan viranomaiset kidnappaisivat muslimilapsia. Tammikuussa Faktabaari-julkaisu kertoi, että myös Suomessa arabiankielisen väestön keskuudessa leviää propagandaa, jonka mukaan lastensuojeluviranomaiset kaappaisivat maahanmuuttajien lapsia.

Al-Taee sanoo STT:lle, että huhuja lasten kidnappaamisesta on liikkunut. Hän pitää niiden levittämistä tuomittavana.

– On aivan törkeää sanoa, että mitään lapsia kidnapattaisiin. Uskon siihen, että myös Ruotsi on oikeusvaltio, tiedän sen täysin. Ja näin ollen mielestäni tuollaisten huhujen levittäminen on todella tuomittavaa.

Keskiviikkona julkaisemassaan blogitekstissä al-Taee kirjoittaa, ettei hän hyväksy minkäänlaista disinformaatiokampanjaa viranomaisia kohtaan. Hän toistaa saman myös STT:lle antamissaan kommenteissa.

Al-Taee painottaa STT:lle, ettei hän ole arvostellut viranomaisten toimintaa. Hän sanoo huolensa perustuvan kansalaisten yhteydenottoihin ja viranomaisten esiin nostamiin seikkoihin.

– Varsinainen ja aito huolenaiheeni on lastensuojelun resurssien niukkuus Suomessa. Aiemmin videoviestini muotoilu ei ollut onnistunut, koska tällaisia rinnastuksia (disinformaatiokampanjaan) on noussut esiin.

Al-Taee kertoo kääntävänsä keskiviikkona julkaisemansa blogin ja tviitit arabiaksi samoissa kanavissa kuin alkuperäisen viestin. Alkuillasta hän oli julkaissut englanniksi tviittiketjun, jossa hän sanoi videonsa viestin olleen huonosti muotoiltu.

Viranomaiset toimivat ”täysin lain kirjan mukaan”

Al-Taeen mukaan on tärkeää keskustella resurssien niukkuudesta ja siitä, että viranomaiset ovat väsyneitä.

– He tekevät korkealla ammattietiikalla tärkeitä, ihmisten henkiä pelastavia päätöksiä, hän sanoo STT:lle.

Al-Taee kertoo haluavansa liennyttää pelkoja ja tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta huhut loppuisivat. Hän huomauttaa, että monissa tilanteissa ihmiset eivät tunne suomalaista lastensuojelulainsäädäntöä eivätkä tiedä riittävästi perhepalveluiden tarjonnasta.

– Joissain tapauksissa on myös kielimuuri ja voi syntyä mielikuva siitä, että nyt ei toimita niin kuin pitäisi, vaikka ajattelen itse, että mitään sattumanvaraisuutta ei ole ja suomalaiset viranomaiset toimivat täysin lain kirjan mukaan, koska me elämme oikeusvaltiossa.

Blogissaan al-Taee kirjoittaa haluavansa päättäjänä erityisesti parantaa suomalaisten perheiden, uussuomalaisten yhteisöjen sekä viranomaisten välistä ymmärrystä, jotta ihmiset eivät kokisi viranomaisten päätösten olevan sattumanvaraisia tai mielivaltaisia.

– Meidän täytyy pystyä tuomaan esiin, mikä on suomalaisen varhaiskasvatuksen, koulun ja kulttuurin tapa nähdä lasten oikeuksia, hän sanoo STT:lle.

Puolue jakaa huolen resursseista

STT pyysi SDP:n johdolta kommenttia al-Taeen videosta. Puoluesihteeri Antton Rönnholm vastasi sähköpostitse, että puolue jakaa al-Taeen huolen lastensuojelun resurssien riittävyydestä.

STT kysyi, seuraako puolue millään tavalla ehdokkaiden eri kielillä julkaisemaa materiaalia. Rönnholmin mukaan vaalimateriaalin julkaiseminen useilla kielillä on tärkeää, jotta mahdollisimman moni voi ”osallistua ja aktivoitua äänestämään”, mutta SDP ei ennakkotarkasta eikä valvo yksittäisten ehdokkaidensa viestintää tai materiaaleja.

Kysymykseen siitä, ovatko al-Taeen keskiviikkona esittämät selitykset videon sisällölle riittäviä sekä yleisön että puolueen näkökulmasta, Rönnholm ei sähköpostissaan vastaa.

– Al-Taee on vastannut videostaan nousseisiin kysymyksiin ja pahoitellut syntyneitä väärinkäsityksiä, hän toteaa.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kertoi keskiviikkona Twitterissä, että hänkin on saanut maahanmuuttajaryhmiltä viestiä, että viranomaisten kanssa tarvittaisiin kulttuuritulkkeja väärinymmärrysten välttämiseksi. Asia koskee hänen mukaansa sekä ratkaisutoimintaa että lainsäädäntöä.

– Hussein toimii omalta osaltaan tässä roolissa eduskunnassa, Mäkynen kirjoitti.

Minja Viitanen, Anne Salomäki