Kemiönsaaren lomakylä päätyi valtiolle, joka ei tiedä mitä sillä tekisi

Valtio omistaa nyt iäkkään lomakylän Kemiönsaarella. Turun hallinto-oikeus hylkäsi keskiviikkona valituksen, jolla yrittäjä Seppo Sergei Kapanen yritti estää valtiota käyttämästä etuosto-oikeuttaan lomakylä Meripesän kaupassa (SSS 30.3.).

Tosin Kapanen aikoo viedä kiistan vielä korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. On epätodennäköistä, että päätös enää muuttuu.

Kapasen ja valtion kiista on poikkeuksellinen. Meripesä on ensimmäinen kohde, jonka valtio on lunastanut itselleen nykyisen etuostolain turvin. Meripesä sijaitsee Dragsfjärdin Ölmosissa. Samalla alueella toimii Puolustusvoimien Skinnarvikin varikko.

Itse asiassa Meripesän tontit eivät sijaitse erityisen lähellä Puolustusvoimien maita. Meripesän kiinteistöön on kuitenkin aikanaan liitetty pieni merialue, joka sijoittuu osittain Puolustusvoimien suoja-alueen sisään. Tämän perusteella laki antaa valtiolle mahdollisuuden puuttua kauppoihin.

Yrittäjä Kapanen on tarjonnut valtiolle myös neuvotteluratkaisua. Kapanen olisi ollut valmis luovuttamaan merialueen valtiolle käytännössä ilmaiseksi, kunhan saisi pitää lomakylän rantatontit. Hänen tarkoituksensa on ollut lohkoa vanha lomakylä mökkitonteiksi ja myydä eteenpäin. Kangasmetsäinen alue kirkkaine vesineen olisi todennäköisesti tuottanut sievoisen voiton.

Lomakylä ehti olla pitkään myynnissä ennen kuin Kapanen teki kaupat viime vuonna reilun kahden miljoonan euron hintaan. Valtio ei osoittanut alueeseen kiinnostusta, kunnes se päätyi Kapaselle. Venäläistaustainen liikemies on Suomen kansalainen, mutta ennen Ukrainan sotaa hän on tehnyt liiketoimia muun muassa venäläisen rahoittajan kanssa. Hallinto-oikeuden mukaan ostajan luotettavuudella ei ole etuoston yhteydessä merkitystä.

Mielenkiintoinen kuriositeetti kiistassa on, että valtio on aiemmin myynyt tontteja ulkomaalaisille jopa Skinnarvikin porttien sisäpuolelta. Ainakin kaksi tonttia on lehtitietojen perusteella päätynyt 2000-luvun alkupuolella venäläisen oligarkin omistukseen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu osoittaa ainakin sen, että tuore laki valtion etuosto-oikeudesta on varsin kankea. Se on aikanaan säädetty estämään venäläisten strategiset maakaupat. Laki ei tunne esimerkiksi mahdollisuutta kiinteistön pilkkomiseen. Toisaalta ministeriöillä ei ole ollut halukkuutta sovitella asiaa, jossa niillä on melko vapaa päätösvalta.

Lopputuloksena valtiolla on nyt vanha lomakylä, jonka käytöstä sillä ei ole mitään suunnitelmia. Yrittäjä Kapanen puolestaan menetti elämänsä kaupat. Pahimmillaan lomakylä jää valtion hallussa vaille käyttöä, jolloin Kemiönsaaren kunta menettää matkailutuloja.

On myös mahdollista, että valtio vuokraa lomakylän ulkopuoliselle yrittäjälle. Mikään laki ei estäisi Kapasta osallistumasta tarjouskilpailuun. Hän on pyörittänyt lomakylän mökkibisnestä tähänkin saakka. Hän olisi tiettävästi myös halukas jatkamaan toimintaa.