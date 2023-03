Kennelliiton hallitus on päättänyt välittömästi keskeyttää luolakoirien taipumuskokeet – ”Olen vakuuttunut siitä, että samassa muodossa se ei tule jatkumaan”, sanoo hallituksen puheenjohtaja

Kennelliiton hallitus on päättänyt välittömästi keskeyttää luolakoirien taipumuskoetoiminnan, kertoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen. Hänen mukaansa Kennelliitto selvittää samalla asiaa, mutta prosessi vie todennäköisesti kuukausia.

– Ennen kuin asia on monen välivaiheen jälkeen eettisessä lautakunnassa, jossa asianosaisilla pitää olla mahdollisuus antaa vastineita ja heitä kuullaan, niin katsoimme, että ainoa nopea keino on keskeyttää koko laji toistaiseksi. Eli Kennelliiton hallitus on päättänyt välittömästi keskeyttää luolakoirien taipumuskoetoiminnan ja siihen liittyvän harjoittamisen, Kukkonen sanoo STT:lle.

– Nämä esille tulleet ovat selviä nykyisten sääntöjen rikkomuksia ja ainakin joiltain osin nykyisen eläinsuojelulain rikkomista.

Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi lauantaina salaa kuvattua videomateriaalia luolakoirien syksyllä järjestetyistä taipumuskokeista. Kokeissa koiria laitetaan käytäviin, joissa niitä odottaa elävä kettu. Koirien ja kettujen välillä syntyy tappelutilanteita, vaikka se on kielletty Kennelliiton säännöissä.

Kukkonen sanoo, että hallituksessa videon tapahtumat tuomittiin hyvin yksimielisesti.

– Erittäin suurta tuohtumusta se on herättänyt, koska tässä ihmisten piittaamattomuus säännöistä ja ohjeista aiheuttaa niin ison haitan julkisuuskuvalle ja sinänsä hyvälle harrastukselle.

Selvitysprosessi etenee Kukkosen mukaan siten, että ensin vastuulliset toimijat pitää tunnistaa ja pyytää heiltä viralliset vastineet.

– Kun on kokeista kyse, tämä on helpompi tilanne, kuin mitä oli esimerkiksi suojelukoirakeissi, koska tämä on tapahtunut Kennelliiton alaisessa toiminnassa paikallisyhdistyksen toiminnassa ja vastuuhenkilöt ovat tiedossa.

Asia käsitellään ensin koe- ja kilpailutoimikunnassa ja hallituksessa. Yksittäisille ihmisille voidaan antaa väliaikaisia seuraamuksia, kun hallitus lähettää asian eettisen lautakuntaan.

Kukkonen ei usko, että taipumuskoetoiminta jatkuu entisellään.

– Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että samassa muodossa se ei tule jatkumaan enää. Siihen ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta.

Oikeutta elämille -järjestö pitää kokeiden keskeyttämistä hyvänä asiana, mutta sen mukaan tarvitaan pysyvä sääntömuutos. Kokeita ei sen mukaan voida saada sellaisiksi, ettei kettu kokisi turhaa kärsimystä. Järjestön mukaan yli 20 000 ihmistä on allekirjoittanut sen vetoomuksen kettujen käytön kieltämiseksi.

Lattiasta pyyhitään verta

Oikeutta eläimille -järjestön mukaan videot on kuvattu salaa luolakoirien taipumuskokeissa Vihdissä ja Mynämäessä syksyllä 2022. Mynämäen kokeen järjestäjänä on ollut Turun Seudun Mäyräkoirakerho, Vihdissä puolestaan Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit. Suomen Kettuterrierit on Kennelliiton rotuyhdistys. Molemmat mäyräkoirayhdistykset taas ovat jäseninä Suomen Mäyräkoiraliitossa, joka on Kennelliiton rotuyhdistys.

Videolla on Mynämäen kokeesta tilanteita, joissa koira ja kettu ovat joutuneet kontaktiin toistensa kanssa. Kamerat eivät kuvaa luolastoon sisälle, mutta esimerkiksi kun koira vedetään ulos, näkyy, kuinka se on kiinni ketussa. Videolla kuuluvista keskusteluista käy ilmi, että ihmiset ovat tietoisia tappelutilanteista. Puhutaan, kuinka koira saa hammasta tai todetaan koiran saamat vammat.

Yhdessä Mynämäessä olleessa tilanteessa kuuluu, kuinka käytävässä oleva koira pitää kimeää ääntä. Sitten tumma koira juoksee kameran ohi ja mies poimii sen syliin. Miehet keskustelevat koiran vammoista.

– Katso koiran naamaa, katso sen yläleukaa.

– Se on pistoreikä.

Mies kantaa rimpuilevan koiran pois. Sen jälkeen kamera kuvaa lankkulattiaa kohdasta, josta koira hetki sitten juoksi. Joku pyyhkii lattiaan jääneitä veripisaroita.

Vihdissä kuvatulla videolla vaaleaa terrieriä yritetään laittaa käytävään, mutta se pyrkii pois. Mies työntää sen silti sisään. Sisällä koira rääkyy niin, että videon ääni särkyy. Koira huutaa lähes yhtäjaksoisesti melkein kaksi minuuttia. Lopulta miehet avaavat tunnelin katon ja koira nostetaan niskasta ylös. Videokooste on kokonaisuudessaan nähtävillä Oikeutta eläimille -järjestön sivuilla.

Oikeutta elämille -järjestö on tehnyt videon tapahtumista rikosilmoituksen. STT ei ole tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.

Liitto kertoo aloittaneensa selvityksen jo ennen paljastuksia

Kennelliiton Kukkonen sanoo, että liitossa on jo aiemmin aloitettu kaikkien koelajien kartoitus.

– Sekä yleisen eettisen näkökulman osalta että tulevan hyvinvointilain osalta, ettei siellä varmasti ole mitään ristiriitoja säännöissä. Säännöt tullaan päivittämään ja ne pitää hyväksyttää Kennelliiton valtuustolla. Se on pitkä prosessi, mutta se ehditään hoitaa ennen kun laki astuu voimaan.

Kukkosen mielestä videoilla kuuluu vanhentuneet asenteet.

– Videon keskustelujen perusteella toimijoilla on sama henki, joka on ollut joskus viime vuosituhannella, jolloin ote on sallittu. Keskustellaan siihen sävyyn ikään kuin se olisi olennainen osa koiran testaamista vaikka vuosikymmeniin se ei ole ollut sallittua. Siellä kun on toimijoita, jotka elävät omassa kuplassaan.

Kukkosen mielestä on ikävää, että joidenkin epäeettisten harrastajien toiminta leimaa koko harrastusta.

– Itse aina miettii sitä, että jos minun harrastukseni kiellettäisiin ilman että olen tehnyt mitään väärin. Se on todella iso asia että kategorisesti kokonaan kielletään.

Hän korostaa, että Kennelliitolla on 150 000 jäsentä ja viime vuonna tehtiin 380 000 koe- ja näyttelysuoritusta, ja että valtaosa liiton jäsenistä toimii sääntöjen mukaisesti.

”Useammassa kohdassa syytä epäillä, että eläinsuojelusäännöksiä rikottu”

Suomen Mäyräkoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Mäkelä kommentoi aiemmin videon nähtyään pitävänsä mahdollisena, että tilanteissa saatetaan rikkoa lakia.

Järjestäjät suostuivat kommentoimaan videon tapahtumia vain sähköpostitse. Turun Seudun Mäyräkoirakerho myöntää, että Mynämäen kokeessa koira ja kettu pääsivät kohtaamaan sääntöjen vastaisesti.

– Pahoittelemme tapahtunutta, valitettavasti ylituomari ei täysin pystynyt Mynämäen kokeessa estämään kontaktia koiran ja ketun välillä.

Vihdin kokeen kohdalla videoissa ei näy kohtaamisia eikä sellaisista keskustella. Järjestäjät sanovat, etteivät kettu ja koira päässeet kokeessa toisiinsa kiinni. Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit vastasivat pitävänsä koiran ääntelyä videolla normaalina.

STT näytti videon alan asiantuntijoille. Heidän mukaansa tilanteissa saatetaan rikkoa lakia.

– Minun näkökulmastani useammassa kohdassa on syytä epäillä, että eläinsuojelusäännöksiä on rikottu, sanoo SEY Suomen eläinsuojelu -järjestön poliisitaustainen erityisasiantuntija Toni Lahtinen.

Kohtaamistilanteita voi verrata koiratappeluihin. Eläintenkouluttaja ja eläinlääkäri Anna-Mari Olbricht sanoo videon nähtyään:

– Onhan se eläintappelu, jos eläimet ottavat yhteen. Ja kyllähän niitä yhteenottoja oli videoilla useita.

—

Korjattu juttua klo 14.48: Aiemmassa uutisessa Kennelliiton koe- ja näyttelysuoritusten kohdalta oli jäänyt nollat pois. Suorituksia oli viime vuonna 380 000, ei 380.

Jecaterina Mantsinen